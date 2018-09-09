Выборы и протесты по всей России. LIVE
9 сентября в российских регионах проходят выборых проходят выборы. В Москве, Московской области и еще в 21 регионе выбирают глав субъектов. В этот же день по всей России проходят митинги против пенсионной реформы, о которых объявил оппозиционер Алексей Навальный. В большинстве городов акции не согласованы с властями, а сам Навальный сидит в СИЗО. Русская служба Би-би-си рассказывает, как проходит день выборов и акции протеста.
Related Video and Audio
Коротко
- Выборы проходят в 80 субъектах России, в том числе в Москве
- Акции сторонников Навального против пенсионной реформы проходят по всей России, в большинстве городов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, они не согласованы
- В некоторых городах на Дальнем Востоке митинги уже состоялись. В Хабаровске задержали 12 человек
- Сам Навальный отбывает 30 суток ареста в СИЗО. Утром 9 сентября стало известно, что в Москве задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь