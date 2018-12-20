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Пресс-конференция Путина: онлайн-трансляция
Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию. Ожидается, что пресс-конференция продлится три часа. В этом году на мероприятие аккредитовалось рекордное числов журналистов - 1702 человека.
Прямая трансляция
Корр. Елизавета Фохт
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Вопрос про рост экономики
Вопрос задает Павел Зарубин, ВГТРК. "Вам даже представляться не надо", - шутит Песков.
Многие эксперты, в том числе Алексей Кудрин, говорят, что экономика последние 10 лет в среднем растет на 1%, напоминает Зарубин. Это по сути стагнация.
"Вы ставите задачу прорыва - но тогда темпы роста должны быть в 4-5 раз выше. В правительстве говорят, что они не превысят 2%. Так на чем основаны прогнозы? И в целом - командой Медведева довольны?" - спрашивает корреспондент ВГТРК.
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В целом Путин настроен оптимистично:
"Если не ставить амбициозных задач, тогда ничего нельзя будет достигнуть. Я надеюсь, на продуктивную работу", - говорит он.
Первый вопрос - "майские указы"
Песков отдает право первого вопроса журналисту ТАСС.
Корреспондент Вероника Романенкова спрашивает про "майские указы". "Насколько вообще реально выполнить эти проекты, насколько они целесообразны. В Счетной палате сказали, что невозможно оценить их эффективность. Вы можете возразить?" - спрашивает она.
Путин отвечает резко: "Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый экономический уклад. А как организовать эту работу? Просто так раздать деньги? Их нужно сконцентрировать в каких-то прорывных документах. Это ясно поставленные цели. Без постановки целей невозможно добиться результата.
Будет развитие по здравоохранению, образованию и науке. Без чего прорыв невозможен. А второе - это экономика, развитие робототехники".
Еще немного цифр
Свои большие выступления - и пресс-конференции, и прямые линии - Путин традиционно начинает с отчета о том, как растет экономика.
"Финансы укрепляются, растут золотовалютные резервы на 7%. Впервые профицит бюджета с 2011 года - где-то в районе 2,1% ВВП. Фонд национального благосостояния растет на 22%".
Но эта часть закончилась, переходим к вопросам.
Пресс-конференция началась с цифр
"Добрый день! Начнем нашу предновогоднюю встречу, назовем ее пресс-конференцией, - говорит Путин. - У меня есть последние данные:
Путин в зале
Пресс-конференция Владимира Путина началась.
Путин скоро будет
Петр Козлов
Корреспондент Русской службы Би-би-си
Один из знаков, что Владимир Путин уже на подходе: белая кружка президента, которую ему всегда приносит адъютант, уже красуется на столе.
На сколько сегодня опоздает Путин?
Специальные микрофоны
С помощью вот таких микрофонов будут задаваться главные вопросы президенту.
Жилеты и барабаны
Вот с такими плакатами журналисты пришли, чтобы привлечь внимание президента. Здесь и парижские "желтые жилеты", и барабаны из ХМАО.
О чем будут спрашивать
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ожидает, что журналисты будут спрашивать Путина про экономику, отношения с США и региональные конфликты.
В эфире Первого канала коллеги из регионов говорят, что собираются спрашивать про импортозамещение и зависимость малых городов от нефти.
Пирожки и хачапури
Петр Козлов
Корреспондент Русской службы Би-би-си
С традиционными пирожками, которыми угощают журналистов, все в порядке. Как обычно - с пылу с жару. Но в этом году к ним добавились канапе, а также хачапури с сыром и осетинские пироги с мясом.
Перед началом пресс-конференции буфет был переполнен, журналисты с удовольствием подкреплялись перед напряженной пресс-конференцией.
К слову, у Владимира Соловьева в воскресной программе "Москва. Кремль. Путин" был целый сюжет о том, как кремлевский цех уже готовится к мероприятию и печет для журналистов пирожки.
Рекорда не будет?
Рекордной по продолжительности была пресс-конференция 2008 года - тогда Владимир Путин вещал 4 часа 40 минут. В сетках телеканалов на сегодняшнюю пресс-конференцию заложено три часа.
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А вот журналисты - на низком старте
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Кажется, не все пользователи "Твиттера" испытывают радость по поводу сегодняшней пресс-конференции:
Автора расследования про Чепигу и Мишкина не пустили
Пустили на пресс-конференцию, правда, не всех. В зал не смог попасть Роман Доброхотов, руководитель The Insider.
Это издание публиковало расследование об Анатолии Чепиге и Александре Мишкине - офицерах ГРУ, которые больше известны как Александр Петров и Руслан Боширов. Они, как утверждают власти Британии, участвовали в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.
Почему Доброхотова не пустили, пока не понятно. Сам он говорит о проблемах с ФСО.
Конкурс плаката
Петр Козлов
Корреспондент Русской службы Би-би-си
В Центр международной торговли стягиваются журналисты. У многих с собой плакаты, которыми они будут пытаться привлечь внимание президента. Кстати, в этом году пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил, чтобы формат плакатов был не больше А3. У некоторых целые коллажи:
В этом году строже следят не только за плакатами, но и за содержанием карманов и сумок. Вот что сказал сотрудник службы безопасности: "Еда, напитки, мандарины, томаты. Ничего проносить нельзя. Вы смеетесь, а люди все с собой пытаются пронести. Один ваш коллега сейчас огурец доедал"
Фон не меняется
Путин сегодня будет выступать на уже традициионом синем фоне.
Этот день настал
Елизавета Фохт
Корреспондент Русской службы Би-би-си
Всем привет!
Сегодня 20 декабря - а это значит, что пришло время для ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина. Она начнется в 12:00 по московскому времени, транслируют Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", а также радиостанции "Маяк", "Радио России" и "Вести".
На пресс-конференцию аккредитовались более 1700 журналистов, среди них наши корреспонденты Би-би-си Стив Розенберг и Петр Козлов. Надеемся, им дадут слово.