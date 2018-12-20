Пресс-конференция Путина: онлайн-трансляция

Вопрос задает Павел Зарубин, ВГТРК. "Вам даже представляться не надо", - шутит Песков.

Многие эксперты, в том числе Алексей Кудрин, говорят, что экономика последние 10 лет в среднем растет на 1%, напоминает Зарубин. Это по сути стагнация.

"Вы ставите задачу прорыва - но тогда темпы роста должны быть в 4-5 раз выше. В правительстве говорят, что они не превысят 2%. Так на чем основаны прогнозы? И в целом - командой Медведева довольны?" - спрашивает корреспондент ВГТРК.