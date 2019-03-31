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Выборы президента Украины: кто выйдет во второй тур?
31 марта на Украине проходит первый тур президентских выборов. До сих пор неясно, кто же на них может победить и кто станет следующим президентом Украны. Русская служба Би-би-сив течение дня и ночи будет следить за ходом голосования, подсчетом голосов и первой реакцией кандидатов.
Коротко
- В выборах приняли участие 39 кандидатов в президенты, а длина избирательного бюллетеня составила 80 см
- Среди фаворитов предвыборной гонки - три кандидата, вероятнее всего, будет второй тур. Однако точно предсказать, какая именно пара окажется во втором туре, сложно
- Участки открылись в 8:00 утра и закроются в 20:00 вечера, тогда же будут опубликованы первые экзит-полы
- К 11 часам явка составила 16,08%. Это немного меньше, чем на предыдущих президентских выборах 2014 года.
Прямая трансляция
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Посол Британии на Украине Джудит Гоф держит в руках бюллетень.
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С самого утра наблюдатели гражданской сети ОПОРА рассказали о первых нарушениях в нескольких регионах Украины. Так, на Житомирщине в "день тишины" были плакаты кандидатов на улицах и звонки с российских номеров с агитацией. Во Львовской области зафиксировали попытки выдачи бюллетеней избирателям, которые не имели с собой паспортов. Также в Житомирской области сообщают, что на избирательные участки подвозят избирателей по инициативе местных властей.
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Из-за большошго количества кандидатов бюллетень получился очень длинный - 80 см.
Во время голосования президент Украины Петр Порошенко дал подержать бюллетень своему внуку. Ребенок из-за своего роста наступил на бюллетень и чуть не порвал его.
300 нарушений и 4 уголовных дела
По данным на 13:00 Нацполиция Украины зафиксировала 384 нарушения в ходе голосования. Также были заведены четыре уголовных дела.
Полиция опубликовала карту с количеством нарушений в каждой из областей Украины.
Имена в бюллетене
Изначально в выборах намеривались участвовать в 44 кандидата, но некоторые сняли свои кандидатуры, и их осталось 39. Русская служба Би-би-си коротко рассказывала о каждом из них:
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Кандидаты голосуют за кандидатов
Свои голоса уже отдали комик Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьковщины" Юлия Тимошенко. Явка пока чуть меньше, чем на прошлых выборах.
Выборы на Украине. Русская служба Би-би-си ведет текстовую трансляцию
Добрый день!
На Украине проходит первый тур президентский выборов. Участки открылись в 8 утра и закроются в 20 часов (в Москве и Киеве сейчас одинаковое время).
Всего в избирательном бюллетене - 39 кандидатов, а длина бюллетеня составляет 80 сантиметров.
Второй тур состоится, если ни один кандидат не наберет 50% голосов. В том, что второй тур все-таки будет, сейчас мало кто сомневается. Однако точно предсказать, кто именно выйдет во второй тур, сложно.
Русская служба Би-би-си следит за ходом голосования, подсчетом голосов и сообщит вам о первых результатах
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