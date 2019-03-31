Добрый день!

На Украине проходит первый тур президентский выборов. Участки открылись в 8 утра и закроются в 20 часов (в Москве и Киеве сейчас одинаковое время).

Всего в избирательном бюллетене - 39 кандидатов, а длина бюллетеня составляет 80 сантиметров.

Второй тур состоится, если ни один кандидат не наберет 50% голосов. В том, что второй тур все-таки будет, сейчас мало кто сомневается. Однако точно предсказать, кто именно выйдет во второй тур, сложно.

Русская служба Би-би-си следит за ходом голосования, подсчетом голосов и сообщит вам о первых результатах

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