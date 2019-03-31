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Выборы президента Украины: кто выйдет во второй тур?

31 марта на Украине проходит первый тур президентских выборов. До сих пор неясно, кто же на них может победить и кто станет следующим президентом Украны. Русская служба Би-би-сив течение дня и ночи будет следить за ходом голосования, подсчетом голосов и первой реакцией кандидатов.

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Коротко

  1. В выборах приняли участие 39 кандидатов в президенты, а длина избирательного бюллетеня составила 80 см
  2. Среди фаворитов предвыборной гонки - три кандидата, вероятнее всего, будет второй тур. Однако точно предсказать, какая именно пара окажется во втором туре, сложно
  3. Участки открылись в 8:00 утра и закроются в 20:00 вечера, тогда же будут опубликованы первые экзит-полы
  4. К 11 часам явка составила 16,08%. Это немного меньше, чем на предыдущих президентских выборах 2014 года.

Прямая трансляция

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  2. Post update

    С самого утра наблюдатели гражданской сети ОПОРА рассказали о первых нарушениях в нескольких регионах Украины. Так, на Житомирщине в "день тишины" были плакаты кандидатов на улицах и звонки с российских номеров с агитацией. Во Львовской области зафиксировали попытки выдачи бюллетеней избирателям, которые не имели с собой паспортов. Также в Житомирской области сообщают, что на избирательные участки подвозят избирателей по инициативе местных властей.

  3. Post update

    Из-за большошго количества кандидатов бюллетень получился очень длинный - 80 см.

    Во время голосования президент Украины Петр Порошенко дал подержать бюллетень своему внуку. Ребенок из-за своего роста наступил на бюллетень и чуть не порвал его.

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  4. 300 нарушений и 4 уголовных дела

    По данным на 13:00 Нацполиция Украины зафиксировала 384 нарушения в ходе голосования. Также были заведены четыре уголовных дела.

    Полиция опубликовала карту с количеством нарушений в каждой из областей Украины.

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  5. Имена в бюллетене

    Изначально в выборах намеривались участвовать в 44 кандидата, но некоторые сняли свои кандидатуры, и их осталось 39. Русская служба Би-би-си коротко рассказывала о каждом из них:

    А также можете прочитать про кандидатов немного подробнее:

  6. Кандидаты голосуют за кандидатов

    Свои голоса уже отдали комик Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьковщины" Юлия Тимошенко. Явка пока чуть меньше, чем на прошлых выборах.

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    Copyright: GENYA SAVILOV/AFP/Getty Images
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    Copyright: SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images
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    Copyright: SERGEI GAPON/AFP/Getty Images

  7. Выборы на Украине. Русская служба Би-би-си ведет текстовую трансляцию

    Добрый день!

    На Украине проходит первый тур президентский выборов. Участки открылись в 8 утра и закроются в 20 часов (в Москве и Киеве сейчас одинаковое время).

    Всего в избирательном бюллетене - 39 кандидатов, а длина бюллетеня составляет 80 сантиметров.

    Второй тур состоится, если ни один кандидат не наберет 50% голосов. В том, что второй тур все-таки будет, сейчас мало кто сомневается. Однако точно предсказать, кто именно выйдет во второй тур, сложно.

    Русская служба Би-би-си следит за ходом голосования, подсчетом голосов и сообщит вам о первых результатах

    Оставайтесь с нами!

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