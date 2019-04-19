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Дебаты Зеленского и Порошенко: что происходит сейчас
Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский проведут дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве, после чего у них запланированы еще одни дебаты на телеканале "Перший". Туда намеревается прийти Порошенко, но придет ли Зеленский - остается под вопросом.
Коротко
- Действующий президент Украины Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский вышли во второй тур президентских выборов.
- По итогам первого тура Зеленский набрал 30% голосов, а Порошенко - почти 16%. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.
- Дебаты на стадионе "Олимпийский" запланированы на 19:00, затем в 21:00 должны начаться дебаты на "Першем" канале.
- Штабы долго согласовывали время и формат проведения дебатов. Будет две сцены, два телесигнала и две телетрансляции. Трибуны будут поделены между сторонниками.
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Тем временем продолжается подготовка к дню голосования
МВД Украины сообщает, что полиция взяла под охрану все окружные избирательные комиссии Украины."Две трети бюллетеней уже доставлены в участковые избирательные комиссии. Остальные будут доставлены на все 30 тысяч УИК во всех областях страны до конца суток", - заявил советник министра внутренних дел Иван Стойко.
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На сцене выступает Артем Пивоваров - сторонник Зеленского.
Пивоваров - украинский нью-вейв исполнитель, который поет и на украинском языке, и на русском.
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Немного рекции соцсетей на дебаты:
Трудный вечер в Киеве
До дебатов еще два часа, сторонники кандидатов продолжают прибывать на стадион. МВД сообщает, что на въезде в Киев сложности. "Людей привозят со всей страны, полицейские работают над решением ситуации, просим водителей относиться с пониманием" - заявил замминистра МВД Сергей Яровой.
Судя по картам, Киев стоит в пробках.
На стадионе начался концерт
На сцене Олимпийского начался концерт группы "Плач Иеремии" - сторонников Порошенко.
Предполагается, что артисты будут выступать на двух сценах поочередно. От каждого кандидата выступит по три группы.
"Плач Иеремии" спели песню "Буде нам з тобою, що згадати". Это песня сторонников Степана Бандеры. Также эта группа известна тем, что выпустила альбом с партизанскими песнями Украинской повстанической армии, запрещенной в России как экстремистской организации.
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Пока вы ждете начала дебатов, можете почитать, как об украинских выборах рассказывают российские прогосударственные СМИ:
Факт-чек: что не так в репортажах российских СМИ об украинских выборах
или посмотреть прямое включение нашего корреспондента Ильи Барабанова о том, что сейчас происходит у стадиона в Киеве.
Два кандидата, две сцены
Вот как выглядят две сцены, на которых будут проходить дебаты сегодня. Каждый кандидат займет одну сцену и у каждого будет свой модератор.
Регламент дебатов такой: пятиминутные выступления кандидатов, вопросы модераторов, вопросы друг к другу по одной минуте на вопрос, по пять на ответ.
"Одни из ворот на Олимпийском стадионе называются Бессарабскими (из-за близости к Бессарабской площади), они считаются фартовыми для киевского Динамо, которое десятилетиями играет здесь свои самые важные матчи. Так вот Бессарабские ворота вроде как относятся к сцене Порошенко", - передает корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко.
Путину тоже покажут дебаты
Дебаты Порошенко и Зеленского запишут на видео и покажут президенту России Владимиру Путину, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он сообщил, что не знает, будет ли Путин следить за дебатами в прямом эфире.
"В любом случае попробуем это записать и передать президенту. Может быть, у него будет на выходных какое-то время посмотреть. Но, конечно, мы все это в наши дайджесты включим", - сказал Песков.
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Около трех часов дня на Майдане в центре Киева начали собираться сторонники Порошенко, которые пойдут на дебаты. Они организовали небольшой митинг, на котором выступил и сам действующий президент. По оценке корреспондента Би-би-си, на площади собралось около 4 тысяч человек.
Порошенко в своей речи использовал свой главный аргумент против Зеленского - шоумен, по мнению действующего президента, не сможет противостоять президенту России Владимиру Путину.
"За предыдущие пять лет президент России не смог добиться ни одной из поставленных им целей. Это мы с вами остановили Путина! Если меня изберут президентом, то в следующие пять лет Путина ожидает громкий провал в Украине", - заявил Порошенко.
"Если моему оппоненту было страшно выйти на дебаты с Порошенко, откуда у него возьмется сила для встречи с Путиным?", - добавил он.
До дебатов осталось два с половиной часа
Наш корреспондент Илья Барабанов рассказывает, что сейчас происходит в Киеве. Задавайте свои вопросы!
Пожмут ли кандидаты друг другу руку?
Вполне возможно, что при входе на стадион Порошенко и Зеленский впервые за всю избирательную кампанию встретятся лицом к лицу. Журналисты задаются вопросом: пожмут ли кандидаты друг другу руки, после всех взаимных обвинений, споров о тестах на наркотики и бесконечных обсуждений того, какие силы за кем стоят?
Зеленский накануне дал уклончивый ответ на вопрос, пожмет ли он руку Порошенко. "Когда господин президент сказал, что он всем коррупционерам будет рубить руки, я не уверен, что у меня будет, что ему пожать", — пошутил Зеленский в эфире телеканала "1+1".
Полиция будет изымать овощи у зрителей дебатов
Правоохранители будут изымать у желающих посетить дебаты на стадионе яйца, овощи и фрукты, сообщил в пятницу пресс-секретарь Нацполиции Артем Шевченко.
"Ни оружия, ни предметов, которые могут быть использованы как оружие, никаких вещей, которые легальные, которые можно купить, но которые могут быть использованы для нанесения вреда себе или окружающим, - газовые баллончики, петарды, файеры, ножи, никаких метательных предметов - яиц, овощей, фруктов", - сказал он.
Штаб Зеленского распространил памятку посетителям дебатов: не проносить фотоаппараты, наркотики, алкоголь, воду и домашних животных. Также гостей стадиона просят не приходить с детьми.
Перед дебатами в Киеве усилены меры безопасности
Дебаты кандидатов в президенты Украины - событие настолько масштабное и знаковое, что город готовится к нему как к крупному спортивному соревнованию или концерту мировых звезд.
Киевский метрополитен сообщает, что закрыл на вход и выход станции Олимпийская (около стадиона), "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".
В районе самого стадиона, где пройдут дебаты, будет около 10 тысяч сотрудников правоохранительныъ органов.
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Вот как выглядит стадион, где сегодня пройдут дебаты:
Стали известны ведущие дебатов
Вести дебаты будут два человека. Журналист Андрей Куликов, которого предложил штаб Порошенко, и журналистка телеканала ICTV Елена Фроляк от штаба Зеленского, сообщает "Украинская правда".
По данным источников издания, дебаты начнутся с пятиминутных речей обоих кандидатов. Затем каждый из них ответит на три вопроса от модераторов. Затем оба кандидата будут иметь минуту времени, чтобы задать оппоненту свой вопрос, и пять минут, чтобы ответить.
Русская служба Би-би-си следит за предвыборными дебатами на Украине
Добрый день!
Сегодня в 19:00 начнутся дебаты между двумя претендентами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Дебаты вызывают большой интерес не только на Украине: трансляции с дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве будут вести и российские телеканалы.
Дебаты будут устроены нестандартным образом. Стадион будет поделен на две части - для сторонников Порошенко и Зеленского. Сами кандидаты будут выступать на двух разных сценах,перед этим сторонников политиков будут развлекать музыкальные группы.
После дебатов на стадионе Петр Порошенко отправится на телеканал "Перший". Там на 21:00 запланированы теле-дебаты, которые обязаны пройти по закону о выборах. Примет ли в теледебатах участие Зеленский, пока не понятно. Если нет, то все эфирное время достанется Порошенко.