Дебаты Зеленского и Порошенко: что происходит сейчас

Вот как выглядят две сцены, на которых будут проходить дебаты сегодня. Каждый кандидат займет одну сцену и у каждого будет свой модератор.

Регламент дебатов такой: пятиминутные выступления кандидатов, вопросы модераторов, вопросы друг к другу по одной минуте на вопрос, по пять на ответ.

"Одни из ворот на Олимпийском стадионе называются Бессарабскими (из-за близости к Бессарабской площади), они считаются фартовыми для киевского Динамо, которое десятилетиями играет здесь свои самые важные матчи. Так вот Бессарабские ворота вроде как относятся к сцене Порошенко", - передает корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко.

BBC Copyright: BBC