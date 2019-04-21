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Второй тур выборов президента Украины: что происходит
В воскресенье проходит голосование во втором туре выборов президента Украины. За пост главы государства борются шоумен Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко. По результатам первого тура, Зеленский был лидером голосования - он набрал около 30% голосов; Порошенко занял второе место с почти 16%.
Коротко
- За пост президента Украины борются шоумен ладимир Зеленский (набрал в первом туре около 30%) и Петр Порошенко (16% голосов)
- Явка избирателей в ходе первого тура составила 63%
- 19 апреля прошли публичные дебаты Порошенко и Зеленского, это была их первая встреча за все время президентской кампании
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Полиция выписала штраф Зеленскому за показанный бюллетень
Зеленскому вручили протокол об административном нарушении за то, что он продемонстрировал журналистам заполненный бюллетень, на котором видна отметка напротив его фамилии. Таким образом Зеленский нарушил тайну голосования.
"Сейчас приехала полиция к Зеленскому, составляют акт правонарушения - за то, что он показал бюллетень. Сейчас будет выписан штраф, и он будет оплачен", - сообщили в штабе кандидата.
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Гражданское движение "Опора", которое следит за ходом голосования, сообщает, что явка на 12 часов дня (за первые четыре часа из тех 12, что продлится голосования) составляет 25,7%.
По данным организации, ниже всего явка на западе Украины - 18,4%. Это можно объяснить празднованием Вербного воскресенья. После окончания церковных служб явка может повыситься, считают в "Опоре".
Штаб Зеленского тоже ведет свою статистику по явке. По этим данным, на 12 часов она составила 22,19%.
Координатор "Зе Команды" Александр Корниенко также сообщил, что около избирательных участков отмечались факты незаконной агитации против Зеленского .
"Кроме того, на участках в селах людям, особенно пожилого возраста, говорят, что, если они против Порошенко, то нужно поставить "минус" против его фамилии", - отметил Корниенко.
Зеленский слушает рэп, Порошенко - верит в НАТО
Зеленский рассказал, что слушал рэп перед тем, как отправится на голосование.
"Всех с вербным воскресеньем. Я надеюсь, что будет победа честного выбора. Мы объединили Украину - и, вы видите уже, объединяем журналистов. Хорошее было утро: дети, глазунья и для настроения еще жена включила Эминема", - сказал он журналистам на избирательном участке.
Порошекно же призвал украинцев голосовать "с умом", а не "чтобы смешно было".
"Но сначала может быть немного смешно. Но потом чтобы не было больно", - сказал он.
Действуйщий президент добавил, что после выборов движение Украины в сторону Европу и НАТО должно продолжаться.
"Я уверен, что во время нынешних выборов мы должны сделать все возможное, чтобы наш прогресс в европейской и — главное — евроатлантической интеграции не то, чтобы был остановлен, — этого мы не позволим, — а чтобы мы не замедлили путь наших реформ", - сказал Порошенко.
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Полиция проверят сообщение о минировании одного из избирательных участков в Донецкой области.
В полицию Харькова также поступили сообщения о минировании аэропорта, гостиницы и двух торговых центов. "Проводится эвакуация граждан и осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщили в харьковской полиции.
В ходе первого тура выборов на Украине в полицию также поступали сообщения о минировании разных объектах во многих городах Украины. Ни одно из них не подтвердилось.
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Украинцы голосуют вместе с питомцами:
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В городах Украины висят билборды со скрытой агитацией за Порошенко и Зеленского. Движение "Честно" сообщает, что такие билборды видели в Луцке и Львове. Корреспондент Би-би-си сообщает, что они есть и в Киеве.
Формально это не является нарушением, так как на билбордах нет имен и портретов кандидатов.
На билбордах зеленого цвета написано: "Встретим весну без пороха". На фиолетовых плакатах: "Главное - не потерять страну".
Зеленский показал свой бюллетень - это нарушение
Владимир Зеленский показал журналистам заполненный бюллетень с голосом, отданным за себя самого. Эти кадры транслировал украинский "Пятый канал".
По данным украинского закаонодательства о выборах, фотографировать и демонстрировать бюллетень является нарушением тайны голосования. Нарушение этого закона может грозить штрафом или тюремным заключением на срок до трех лет.
В ходе первого тура свои бюллетени на камеру показывали депутат Олег Ляшко и некоторые украинские чиновники. Полиция Украины обещала дать оценку их действиям.
Явка - 18%
Украинский ЦИК сообщает, что на 11 часов - через три часа после открытия участков - явка составила 18,04%. Наибольшее число людей проголосовали в Запорожской области: около 24%.
К 11 часоам первого тура явка была чуть ниже - 16,65%
Общая явка в первом туре выборов составила 63%.
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По данным на 11 часов дня по местному времени - через три часа после открытия участков - полиция Украины сообщает о 179 нарушениях в ходе голосования.
Больше всего нарушений - в Донецкой и Днепропетровской областях.
Также сообщается, что в Харьковской области неизвестные повредили избирательный участок.
В Донецкой области один из участков не открылся. Возможности проголосовать были лишены около 700 человек, заявили МВД. По факту этого нарушения возбуждено уголовное дело.
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О том, что нужно знать про президентскую кампанию на Украине, читайте в нашем материале:
На Украине проходит второй тур президентских выборов. Главное
Мы также вели в "Фейсбуке" прямой спецэфир из Киева о том, как проходит голосование в столице Украины.
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Порошенко и Зеленский голосуют на выборах:
Кандидаты проголосовали
Оба кандидата в президенты уже сходили на свои избирательные участки.
Порошенко голосовал в Доме офицеров - там же, где и в первом туре. Перед этим он посетил Михайловский собор - главный храм новой независимой Православной церкви Украины, создания которой последний год добивался Порошенко.
Зеленского же по дороге на избирательный участок ждала обнаженная активистка группы Femen, которая выкрикивала: "хватит насиловать Украину" и "кот в мешке", сообщает 112ua.
"Котом в мешке" Зеленского называл Петр Порошенко.
Начинаем следить за выборами
Добрый день!
Русская служба Би-би-си следит за тем, что происходит на Украине во время второго тура президентских выборов, в режиме реального времени.
За пост президента страны борются шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Зеленский занял первое место по итогам первого тура выборов - он набрал около 30% голосов. Порошенко оказался на втором месте с почти 16% голосов.
Явка избирателей в ходе первого тура составила 63%. Тогда было зафиксировано более 1,5 тысяч нарушений, но власти Украины заявили, что они никак не повлияют на результаты выборов.