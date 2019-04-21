Второй тур выборов президента Украины: что происходит

Гражданское движение "Опора", которое следит за ходом голосования, сообщает, что явка на 12 часов дня (за первые четыре часа из тех 12, что продлится голосования) составляет 25,7%.

По данным организации, ниже всего явка на западе Украины - 18,4%. Это можно объяснить празднованием Вербного воскресенья. После окончания церковных служб явка может повыситься, считают в "Опоре".

Штаб Зеленского тоже ведет свою статистику по явке. По этим данным, на 12 часов она составила 22,19%.

Координатор "Зе Команды" Александр Корниенко также сообщил, что около избирательных участков отмечались факты незаконной агитации против Зеленского .

"Кроме того, на участках в селах людям, особенно пожилого возраста, говорят, что, если они против Порошенко, то нужно поставить "минус" против его фамилии", - отметил Корниенко.