В Киеве началась инаугурация Владимира Зеленского

Перед инаугурацией Владимир Зеленский извинился за то, что инаугурация проводится в рабочий день.

Сообщается, что в Киеве пекрекрыли многие автомобильгные дороги, из-за чего начались пробки.

"Простите, пожалуйста, простите все, простите нас, простите Верховную Раду. Верховная Рада создала неудобства нам, мы, обещаю, сделаем им", - сказал Зеленский.