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В Киеве началась инаугурация Владимира Зеленского
20 мая проходит инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. Он набрал на выборах более 70% голосов избирателей, обогнав прошлого президента Петра Порошенко. Церемония инаугурации пройдет в главном зале Верховной Рады, где Зеленский даст присягу.
Коротко
- Инаугурация состоится спустя месяц после выборов президента. Зеленский ранее обвинял депутатов Рады в затягивании его официального назначения.
- США на инаугурации будет представлять делегация во главе с министром энергетики Риком Перри. Приедут президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Россиюйскую Федерацию не приглашали.
- Главный вопрос к новому президенту: распустит ли он Раду, как обещал раньше. Возможно, это станет понятно из его инауруационной речи.
- Зеленский набрал более 73% на апрельских выборах, он станет шестым президентом Украины.
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В соцсетях не верят, что инаугурация на самом деле происходит и это не сериал:
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Глава Конституционного суда Наталия Шаптала приводит Владимира Зеленского к присяге.Текст присяги:
"Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, заступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украины. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, поднимать авторитет Украины в мире"
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Результаты президентских выборов озвучивает глава ЦИК Татьяна Слипачук.
Зеленский поет гимн Украины
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Торжественное заседание Верховной рады официально открылось. Звучит государственный гимн, Зеленский подпевает.Накануне украинские СМИ напоминали, что на инаугурации Виктора Януковича новоизбранный президент начинал петь гимн, но не допел его до конца.
Зеленский извинился за пробки в Киеве
Перед инаугурацией Владимир Зеленский извинился за то, что инаугурация проводится в рабочий день.
Сообщается, что в Киеве пекрекрыли многие автомобильгные дороги, из-за чего начались пробки.
"Простите, пожалуйста, простите все, простите нас, простите Верховную Раду. Верховная Рада создала неудобства нам, мы, обещаю, сделаем им", - сказал Зеленский.
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Пока в Верховной Раде перечисляют всех гостей инаугурации, пользователи Твиттера встречают нового президента Украины:
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В ложе на втором этаже парламента сидят религиозные лидеры Украины. Одновременно в Раду пришли лидеры Православной церкви Украины - почетный патриарх Филарет и предстоятель, митрополит Епифаний, между которыми сейчас продолжается конфликт. Сидят представители одной церкви не рядом.
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В ложе почетных гостей сидят родители Владимира Зеленского и его супруга, будущая первая леди Украины.
Инаугурация началась
Зеленский зашел в зал Верховной рады. Там собрались депутаты, гости церемонии и бывшие президенты Украины - все, кроме Виктора Януковича.
Зеленского приехали поздравить и главы других государств: президенты Грузии, Эстонии, Литвы, Азербайджана, Венгрии.
Как будет проходить инаугурация
Инаугурацию должен открыть спикер парламента и передать слово главе Центральной избирательной комиссии. Президента под присягу подводит глава Конституционного суда.
Президент Украины, по традиции, дает присягу, кладя руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие. После присягу президенту вручаются символы власти: булаву, гербовую печать и знак в виде орденской цепи.
После этого президент выступает с инаугурационной речью.
Ожидается, что после церемонии инаугурации Зеленский примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и церемонии поднятия Государственного флага Украины. Затем Зеленский проведет переговоры с главами иностранных делегаций, которые приехали на инаугурацию.
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Зеленский в сопровождении трех охранников идет к Верховной раде. Его встречают радостными криками, люди машут ему и фотографируются.
Зеленский обнимается, пожимает руки, подпрыгивает через ограждения и делает селфи со встречающими его зрителями.
Вот он подошел к Верховной Раде. Его провожают криками "Зеленский!"
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Добрый день!
Сегодня в Верховной раде проходит инаугурация избранного президента Украины Петра Порошенко.
Русская служба Би-би-си рассказывает в онлайн-трнасляции, как проходит церемония, и какими будут первые решения нового президента.
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