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Журналиста Ивана Голунова отпускают из-под ареста
Корреспондента-расследователя "Медузы" Ивана Голунова, задержанного 6 июня по делу о сбыте наркотиков, отпускают из-под домашнего ареста. Полицейских, участвовавших в задержании, журналиста уволили с постов. Ранее в защиту Голунова выступили, журналисты, артисты и политики.
Коротко
- Ивана Голунова задержали на Цветном бульваре в Москве днем в четверг, 6 июня
- Однако известно о его задержании стало только 12 часов спустя. Следователь сообщил подруге Голунова, что журналист задержан при покушении на сбыт наркотического вещества мефедрона
- Ивану предъявили обвинение в попытке сбыта крупной партии наркотиков, по которому грозит до 20 лет тюрьмы
- Никулинский суд Москвы в субботу вечером отправил Голунова под домашний арест на два месяца, однако уже во вторник стало известно, что Голунова отпускают
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Что будет со статьей 228
Депутаты готовы внести в Госдуму законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта уже до конца весенней сессии, сообщает телеканал "Дождь" руководитель рабочей группы Госдумы по совершенствованию антинаркотического законодательства единоросс Николай Брыкин.
Этот законопроект депутатам предложили правозащитники еще в феврале этого года. Русская служба Би-би-си писала об этом законопроекте подробно.
В Госдуме обсуждают смягчение наказания за хранение наркотиков
Следствие решает вопрос об ответственности полицейских, задержавших Голунова
Следственный комитет России (СКР) заявил, что проведет проверку и установит обстоятельства задержания Голунова.
"СКР тщательно проанализирует материалы службы собственной безопасности МВД, направленные министром внутренних дел Российской Федерации Владимиром Колокольцевым, в отношении сотрудников полиции, причастных к уголовному преследованию Ивана Голунова. Следствие установит все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. При наличии оснований по результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение", - говорится в заявлении ведомства.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин: в России необходима реформа статьи 228 УК
Москалькова: "Освобождение Голунова - важный сигнал для гражданского общества"
Прекращение дела Голунова продемонстрировало, что государство спосособно признавать свои ошибки, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Освобождение Ивана Голунова - важный сигнал для всего гражданского общества. Государство еще раз показало, что оно прислушивается к общественному мнению, считается с ним и готово не только идти на уважительный диалог, но и признавать ошибки, допущенные его представителями", - заявила она агентству ТАСС.
Омбудсмен также добавила, что теперь должен быть запущен процесс реабилитации Голунова.
Венедиктов: "Власть признает ошибки и исправляет их"
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов назвал адекватной реакцию власти на аргументы о нестыковках в деле Голунова.
"На разных уровнях власти, начиная от московской и до министра внутренних дел, были услышаны аргументы, что это дело содержит очень много неясного, скажем мягко. Эти аргументы были услышаны и от тех, кто выступал в защиту публично, и от тех, кто встречался в кабинетах. Обвинение в сбыте или хранении наркотиков в нашей стране - это очень тяжелое обвинение. Для того чтобы отменить не только меру пресечения, но и снять уголовное обвинение, нужны были очень весомые аргументы", - сказал Венедиктов Интерфаксу.
"И власть это услышала - не просто так ведь следователь снял это обвинение, а не суд, то есть правоохранительные органы. И это очень хорошо, потому что вменяемость власти - это одно из составляющих правильного общества - когда власть признает ошибки свои, ошибки правоохранительных органов и их исправляет", - добавил он.
А вот на 16 мая мэрия согласна точно
Власти Москвы согласовали проведение акции в поддержку журналиста Голунова на 16 июня.
"В правительство Москвы обратились председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова с просьбой провести массовое мероприятие в форме митинга 16 июня на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 часов численностью до 20 тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы.
Будет ли марш, пока все-таки не очень понятно
Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко: "Это произошло благодаря усилиям тысяч людей"
Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко заявила, что уголовное дело Голунова было закрыто благодаря усилиям тысяч людей.
"Я счастлива, плачу. Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им", - сказала она Интерфаксу.
Мэрия согласовала марш в поддержку Голунова после его освобождения
об этом пока сообщает Интерфакс
Митинг пройдет 16 июня на проспекте Сахарова с 13 до 15 часов дня. Согласованная численность участников - до 20 000 человек.
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Заявление Тимченко, Колпакова, Муратова и Осетинской
Издатели и главреды СМИ выступили с совместным заявлением - "завтра немного выпить"
Дорогие друзья!
Дело Ивана Голунова прекращено. Это результат беспрецедентной международной кампании журналистской и гражданской солидарности. Все вместе мы сделали невероятное: прекратили уголовное преследование невиновного человека. Спасибо!
Мы рады, что власть услышала общество. Так и должно быть, когда случается несправедливость.
Свобода Ивана — отличный повод для праздника. Мы хотим, чтобы на этом празднике мы все были вместе. Переговоры с мэрией по поводу завтрашней акции зашли в тупик. Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать.
Люди, организовавшие силовую операцию против Голунова, не названы. Группа журналистов, которую мы собрали в последние дни, продолжит работу — уже вместе с Иваном. Это только начало, впереди очень много работы — чтобы случившееся никогда не повторилось ни с кем.
Глава государственного агентства RT Маргарита Симоньян очень рада
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Адвокат Голунова - о снятии обвинений и системной проблеме
Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Голунова, написал в своем телеграм-канале, что в деле "в конечном итоге победили закон и справедливость".
"Это не просто освобождение от уголовного преследования конкретного человека.
Абсолютно приветствую решение [министра внутренних дел Владимира] Колокольцева ходатайствовать об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве Девяткина.
Очень хорошо, что совместные усилия всех, кто поддерживал Ивана, привели к тому, что МВД признало наличие системной проблемы и начало предпринимать конкретные действия, направленные на ее устранение.
Спасибо всем за оказанную поддержку. Это - ВАША победа".
Двух генералов уволят, несколько полицейских отстранены
Колокольцев заявил, что сотрудники, занимавшиеся делом Голунова, отстранены от работы. Главу УВД по ЗАО, где было возбуждено дело, и начальника управления по борьбе с наркотиками управления МВД по Москве решено уволить.
Ходатайство об их освобождении от должности направлено президенту России Владимиру Путину. Материалы внутреннего расследования, проведенного по делу Голунова подразделением собственной безопасности МВД, переданы в Следственный комитет России, добавил министр.
Оба сотрудника, которых Колокольцев намерен уволить, - генералы. УВД по Западному Административному округу возглавляет генерал-майор полиции Андрей Пучков, а управление московского главка по контролю за оборотом наркотиков - генерал-майор Юрий Девяткин.
Все обвинения сняты
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в субботу суд отправил под домашний арест по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, закрыто. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, запись его выступления опубликовала радиостанция "Говорит Москва".
"В результате проведения комплексных биологической, дактилоскопической, криминалистической и генетической экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Голунова, снятия с него обвинений из-за недоказанности его причастности к совершению преступления", - сказал министр.
По его словам, во вторник журналист выйдет на свободу из-под домашнего ареста. Источник агентства Интерфакс говорит, что это произойдет сразу после того, как Голунова ознакомят с постановлением о прекращении дела.
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Дело закрыто
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в субботу суд отправил под домашний арест по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, закрыто