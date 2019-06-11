Журналиста Ивана Голунова отпускают из-под ареста

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов назвал адекватной реакцию власти на аргументы о нестыковках в деле Голунова.

"На разных уровнях власти, начиная от московской и до министра внутренних дел, были услышаны аргументы, что это дело содержит очень много неясного, скажем мягко. Эти аргументы были услышаны и от тех, кто выступал в защиту публично, и от тех, кто встречался в кабинетах. Обвинение в сбыте или хранении наркотиков в нашей стране - это очень тяжелое обвинение. Для того чтобы отменить не только меру пресечения, но и снять уголовное обвинение, нужны были очень весомые аргументы", - сказал Венедиктов Интерфаксу.

"И власть это услышала - не просто так ведь следователь снял это обвинение, а не суд, то есть правоохранительные органы. И это очень хорошо, потому что вменяемость власти - это одно из составляющих правильного общества - когда власть признает ошибки свои, ошибки правоохранительных органов и их исправляет", - добавил он.