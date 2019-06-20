Прямой эфир
"Прямая линия" с Путиным: о чем говорит президент
20 июня проходит 17-ая "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным, во время которой он отвечает на вопросы жителей России. Ожидается, что президент будет общаться не только с гражданами, но и с чиновниками, отвечающими за проблемы, о которых будут ему рассказывать россияне.
Коротко
- "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет в 17-й раз.
- Россияне отпралвяют Путину свои вопросы в виде текстовых сообщений, а также записывают видеообращения.
- На "Прямую линию" поступило более миллиона вопросов.
- Прошлогодняя "Прямая линия" собрала рекордно низкий рейтинг по просмотрам программы за последние шесть лет.
- Рейтинг доверия президенту значительно снизился за последний год: тогда после прямой линии было объявлено о повышении пенсионного возраста.