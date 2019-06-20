Mikhail Metzel/TASS
Прямой эфир

"Прямая линия" с Путиным: о чем говорит президент

20 июня проходит 17-ая "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным, во время которой он отвечает на вопросы жителей России. Ожидается, что президент будет общаться не только с гражданами, но и с чиновниками, отвечающими за проблемы, о которых будут ему рассказывать россияне.

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Коротко

  1. "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет в 17-й раз.
  2. Россияне отпралвяют Путину свои вопросы в виде текстовых сообщений, а также записывают видеообращения.
  3. На "Прямую линию" поступило более миллиона вопросов.
  4. Прошлогодняя "Прямая линия" собрала рекордно низкий рейтинг по просмотрам программы за последние шесть лет.
  5. Рейтинг доверия президенту значительно снизился за последний год: тогда после прямой линии было объявлено о повышении пенсионного возраста.