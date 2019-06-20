Прямой эфир Прямой эфир "Прямая линия" с Путиным: о чем говорит президент

20 июня проходит 17-ая "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным, во время которой он отвечает на вопросы жителей России. Ожидается, что президент будет общаться не только с гражданами, но и с чиновниками, отвечающими за проблемы, о которых будут ему рассказывать россияне.