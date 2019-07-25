Прямой эфир
День допросов московских оппозиционеров. Что происходит сегодня
В среду вечером полиция пришла с обысками к оппозиционерам, выдвигавшимся на выборы в Мосгордуму. У политика Дмитрия Гудкова изъяли компьютеры и телефоны, а директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова после обыска увезли на допрос. Юриста ФБК Любовь Соболь, научного сотрудника МГУ Юлию Галямину, а также Геннадия Гудкова следователи хотят допросить в четверг. Русская служба Би-би-си ведет прямую трансляцию дня допросов.
Прямая трансляция
time_stated_uk
Янкаускасу не вручили повестку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Константин Янкаускас сказал, что минувшей ночью следователи не смогли выдать ему повестку.
"Утром к моим родителям пришли двое сотрудников полиции и вручили повестку на допрос в 10 утра. Я с родителями не живу, они повестку не приняли", - сказал он "Открытым медиа".
По словам Янкаускаса, сегодня он собирается "контролировать ремонт подъезда у себя в районе" в качестве муниципального депутата.
25 июля - день сотрудника следственных органов
Сегодня ночью, когда у оппозиционныхк кандидатов шли обыски, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поздравил всех сотрудников следственных органов с профессиональным праздником.
"Усилиями следователей и криминалистов вносится значительный вклад в искоренение преступности и укрепление правопорядка, выполняется важная для общества работа по восстановлению законных прав и интересов граждан", - написал глава СКР.
Сначала в избирком, потом - к следователю
В штабе Любовь Соболь прихода полиции ждали с шести утра. В 8:30 у центра сбора подписей на Трубной все-таки появился полицейский автобус. Подполковник МВД доставил юристу ФБК повестку с требованием явиться на допрос к следователю по особо важным делам к 10:00.
Проблема в том, что у Соболь на 11 часов назначено заседание комиссии Мосгоризбиркома, которая рассмотрит вопрос о ее допуске на выборы. Договориться со следователем удалось — Соболь поедет на допрос уже после МГИКа.
Дмитрий Гудков пошел на допрос в Следственный комитет
Дмитрий Гудков зашёл в Следственный комитет со своим адвокатом в 9:58. Он сказал, что собирается "взять 51 статью", то есть не отвечать на вопросы следователя.
Гудков заявил, что мешать работе избиркома во время воскресной акции он никак не мог: "Я не мог, и никто не мог препятствовать работе избиркома в воскресенье. Даже сам Горбунов говорил, что находился на даче".
"Я внимательно прочитал эту статью, - добавил Гудков. - Там написано "с использованием служебного положения". То есть это они нарушают эту 143 статью: идёт давление на избирательную комиссию, чтобы нас не допустили на выборы", - рассказал оппозиционер.
Русакову вызвали на допрос
Повестку о вызове на допрос получила председатель совета депутатов Гагаринского района Москвы Елена Русакова.
Русакову вызвали к следователю Азату Рысмухамедову. Сейчас он должен допрашивать Дмитрия Гудкова.
Жданова отпустили с допроса
Директора ФБК Ивана Жданова отпустили из Следственного комитета, сообщила пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш. Жданов также проходит по делу о воспрепятствовании деятельности избиркомов в качестве свидетеля.
Гудков: "Утро начинается на допросе в СК"
Дмитрий Гудков сообщил, что прибыл в Следственный комитет на допрос.
"Утро начинается на допросе в СК. Расскажу им про 51-ю статью и скоро, надеюсь, выйду", - написал он в "Фейсбуке".
Как сообщил Гудков ранее, он проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о воспрепятствовании деятельности избиркомов.
Обыски и допросы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Вечером в среду к бывшему депутату Мосгордумы Дмитрию Гудкову и директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову пришли с обысками. У Гудкова изъяли технику, а Жданова ночью увезли на допрос в Следственный комитет.
На допросы вызвали также научную сотрудницу МГУ Юлию Галямину, юриста ФБК Любовь Соболь и бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова.
Все они получили отказы в регистрации на выбору в Мосгордуму и принимали активное участие в несанкционированных акциях протеста по этому поводу.
Подробнее - У кандидатов в Мосгордуму прошли обыски. Московских оппозиционеров ожидают в СК