День допросов московских оппозиционеров. Что происходит сегодня

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Константин Янкаускас сказал, что минувшей ночью следователи не смогли выдать ему повестку.

"Утром к моим родителям пришли двое сотрудников полиции и вручили повестку на допрос в 10 утра. Я с родителями не живу, они повестку не приняли", - сказал он "Открытым медиа".

По словам Янкаускаса, сегодня он собирается "контролировать ремонт подъезда у себя в районе" в качестве муниципального депутата.