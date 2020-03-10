Путин об обнулении президентских сроков: вариант возможен, если одобрит Конституционный суд

Предлагая свои поправки об обнулении сроков президента после принятия новой Конституции, Терешкова заявила, что это необходимо для "будущей нашей страны".

"Но на самом деле, речь не о нем [Путине], а о нас, о гражданах, о будущем нашей страны, но зачем крутить и мудрить, городить какие-то искусственные конструкции, надо делать все честно, открыто, публично предусмотреть", - сказала Терешкова.

По ее словам, она не знает, захочет ли Путин воспользоваться этой возможностью и переизбираться на новые сроки.

"Но что я точно знаю - само наличие такой возможности для действующего президента, учитывая его мощнейший авторитет, - это стабилизирующий фактор для нашего общества", - добавила Терешкова.