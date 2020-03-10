Прямой эфир
Путин об обнулении президентских сроков: вариант возможен, если одобрит Конституционный суд
Депутат от "Единой России" Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок к Конституции России. Путин заявил, что считает вариант обнуления сроков возможным, если Конституционный суд его одобрит. Русская служба Би-би-си следит за тем, что происходит в парламенте.
Прямая трансляция
time_stated_uk
Срочно!Поправка Терешковой о президентских сроках поступила в Госдуму
Поправка депутата Валентины Терешковой о президентских сроках поступила в Госдуму, сообщают информагентства.
Согласно поправке, предлагаемое законопроектом правило о не более чем двух президентских сроках "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента РФ" после вступления изменений в основном законе в силу. Число предыдущих президентских сроков значения иметь не будет.
Post update
Post update
Корреспондент Би-би-си сфотографировала текст поправок об отмене максимального числа президентских сроков.
Post update
И традиционная рубрика - шутки из твиттера:
Путин: вариант обнуления сроков возможен, но при одобрении КС
Что Путин сказал в Госдуме:
Срочно!Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму
Глава "Яблока" обвинил депутатов в мошенничестве и афере
Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков резко отреагировал на предложение депутатов Госдумы об обнулении президентских сроков и проведении досрочных выборов в Думу, назвав такой шаг мошенничеством.
Срочно!Post update
Путин приехал в Госдуму
Клишас уверен, что у депутатов есть полномочия для принятия предложений Терешковой и Карелина
Все необходимые конституционные полномочия для принятия поправок в Конституцию, инициированных депутатами Валентиной Терешковой и Александром Карелиным, у Госдумы есть, сказал РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Решение должны принять депутаты и внести соответствующие изменения в проект закона о поправке", - сказал он.
Путин в Иванове предлагал ограничить число сроков переизбрания президента
Президент Владимир Путин на прошлой неделе во время визита в Ивановскую область говорил, что выступает за ограничение количества президентских сроков.
Сурков уже выдвигал идею обнуления президентских сроков для Путина
Об обнулении президентских сроков после внесения поправок в Конституцию ранее говорил бывший помощник президента Владислав Сурков.
"Если будут в итоге как-то уточнены полномочия президента, а вроде бы об этом тоже говорилось, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков", - рассуждал Сурков в интервью изданию "Актуальные комментарии".
Песков называл слова Суркова частным мнением гражданина России - "физического лица, которое не работает в администрации президента или в каком-то другом учреждении".
Post update
Несмотря на дождливый день, представители партии "Яблоко" решили провести пикеты у здания Госдумы.
Терешкова аргументирует свои предложения заботой о будущем общества
Предлагая свои поправки об обнулении сроков президента после принятия новой Конституции, Терешкова заявила, что это необходимо для "будущей нашей страны".
"Но на самом деле, речь не о нем [Путине], а о нас, о гражданах, о будущем нашей страны, но зачем крутить и мудрить, городить какие-то искусственные конструкции, надо делать все честно, открыто, публично предусмотреть", - сказала Терешкова.
По ее словам, она не знает, захочет ли Путин воспользоваться этой возможностью и переизбираться на новые сроки.
"Но что я точно знаю - само наличие такой возможности для действующего президента, учитывая его мощнейший авторитет, - это стабилизирующий фактор для нашего общества", - добавила Терешкова.
Post update
Эксперты явно растерялись. Например, политтехнолог Константин Калачев уже признается, что хочет выпить.
Post update
Алексей Навальный говорит, что догадывается, каким будет следующее решение Путина.
Депутаты также обсудят досрочные выборы в Госдуму
Другой единоросс Александр Карелин внес еще одну новую поправку - о самороспуске Госдумы. Если поправка будет принята, в России в 2020 году могут состояться досрочные выборы в парламент.
Ранее источники Русской службы Би-би-си сообщали, что Путин обсудил возможность проведения досрочных выборов на встрече с лидерами думских фракций на прошлой неделе.
Одним из аргументов для обсуждения досрочных выборов в Думу может быть желание сменить спикера Володина, который "утомил всех", говорил Би-би-си источник в администрации президента.
Другой аргумент: избежать снижения рейтингов на фоне роста протестных настроений. "Досрочные выборы выгодны Кремлю, - считает политолог Аббас Галлямов. - К следующему году протестные настроения вырастут. Людям станет ясно, что надежды на новое правительство и новую Конституцию не оправдались - уровень жизни как падал, так и будет падать".
Первая реакция политолога
Госдума собирается обнулить президентские сроки. Путин едет в Думу
Сегодня Госдума во втором чтении принимала поправки к Конституции. Были утверждены нормы о "боге", "браке как союзе мужчины и женщины" и о русском народе как "государствообразующем".
Однако депутат от "Единой России" Валентина Терешкова также предложила либо убрать ограничения по президентским срокам из конституции, либо вообще обнулить президентские сроки после принятия новой версии основного закона.
Лидер думской фракции "Единой России" Сергей Неверов заявил, что единороссы поддержат предложение Терешковой.
Спикер Думы Вячеслав Володин сказал, что для принятия такой поправки нужно мнение самого президента. Путин собирается в 15 часов приехать в парламент, чтобы обсудить поправку.
Русская служба Би-би-си следит за тем, что происходит в Госдуме с поправками в Конституцию.