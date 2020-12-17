Большая пресс-конференция Путина в условиях пандемии

Корр. Елизавета Фохт, Анастасия Голубева, Сергей Горяшко
time_stated_uk
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Путин отметил, что для него это не "формальное мероприятие": "Нет ничего более ценного, чем общение с людьми". На этом вступительное слово заканчивается. Традиционного выступления про успехи этого года не было - переходим сразу к Пескову и вопросам.
Пресс-конференция началась
Только что по федеральным каналам показали, как Путин зашел в свою резинденцию в Ново-Огарево. У входа в здание стоит нарядная новогодняя елка. "Владимир Путин подходит к елке уверенным и быстрым шагом", - комментирует ведущая "России-1".
Путин начинает с того, что хочет на этой пресс-конференции пообщаться с гражданами России и узнать, что они думают о проблемах этого года.
BBCCopyright: BBC
Дмитрий Песков пришел в зал
Пресс-секретарь президента будет модерировать тех журналистов, которые пришли в ЦМТ. Перед ним находятся три больших экрана, на которых выведены картинки из студий в других городах. Сейчас Песков занимается проверкой связи.
Пока неясно, смогут ли журналисты в зале привлекать внимание Путина, или работать им придется исключительно на Пескова. Обычно репортеры приносили с собой плакаты разной степени креативности; некоторые брали иконы, другие приходили в традиционных костюмах. Сейчас всего этого, судя по всему, нет.
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А вот как выглядят студии в Нового-Огарево и в Центре международной торговли:
Прежде чем зайти в зал, наш корреспондент Петр Козлов встретил в ЦМТ Сергея Шнурова, который представляет канал RTVI. Он собирается спрашивать о международной политике, а не о Навальном или расследованиях про окружение президента, потому что канал международный!
Появление Шнурова вызвало ажиотаж - об этом уже несколько раз упомянули в разогреве на "России-24". Стас Натанзон, корреспондент канала, посетовал, что лидер "Ленинграда" не сможет попробовать традиционные осетинские пироги, которых в этом году нет в столовой для журналистов. Сейчас Шнуров уже сидит в зале в первом ряду, его снимают и фотографируют с десяток человек.
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Кстати, Петр Козлов тоже уже в зале, куда он попал не без труда - сотрудникам службы безопасности не понравилась табличка с логотипом Би-би-си. Но все закончилось хорошо, и табличка, и Петр достигли места назначения.
Стулья в зале установлены на расстоянии друг от друга для соблюдения дистанции. Все обязательно должны быть в масках.
Как выяснил Петр, маски - это еще не самая большая жертва. Павел Зарубин с "России-1", который в последние месяцы общался с Путиным больше других журналистов, и некоторые корреспонденты пула больше двух недель просидели в гостинице "Арбат", чтобы сегодня поехать прямо в Ново-Огарево. Семерых сегодня "забанили" из-за плохих тестов, две недели изоляции оказались напрасными.
Всем привет!
В Москве полдень, а это значит, что совсем скоро начнется ежегодная пресс-конференция Владимира Путина.
В этом году из-за коронавируса она будет необычной по многим причинам.
Во-первых, общение с журналистами фактически совместили с "прямой линией". Обычно она проходит летом, но в этом году в Кремле объясняли, что Путин "проводил прямую линию последние несколько месяцев" – это, видимо, был намек на то, что президент России все время общался с чиновниками и не только по видеосвязи. В итоге элементы "прямой линии" добавят в сегодняшнюю встречу.
Во-вторых, из-за совмещения этих форматов есть шанс, что пресс-конференция будет очень длинной. На это намекают и ведущие "России-24", и Дмитрий Песков, который пообещал "весьма продолжительное мероприятие и насыщенное по содержанию". С учетом предыдущих пресс-конференций, это значит, что Путин может уйти далеко за четыре часа.
В-третьих, из-за ковида в этом году журналистов поделили. Часть - из президентского пула Путина - работает из Ново-Огарево, где будет сам президент. Московские журналисты будут как обычно работать в Центре международной торговли. Прямо сейчас там уже томится в ожидании наш корреспондент Петр Козлов, который попытается задать президенту свои вопросы. Есть еще специальные площадки для тех, кто в регионах - в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке.
Наблюдать за всем этим с вами будут Елизавета Фохт, Анастасия Голубева и Сергей Горяшко. Мы ждем вопросов об отравлении Алексея Навального, семье президента, ситуации с коронавирусом, журналисте Иване Сафронове, вакцинах от ковида и голосовании по поправкам в конституцию. Следите за пресс-конференцией вместе с нами!
Хроника
Корр. Елизавета Фохт, Анастасия Голубева, Сергей Горяшко
time_stated_uk
Post update
Путин отметил, что для него это не "формальное мероприятие": "Нет ничего более ценного, чем общение с людьми". На этом вступительное слово заканчивается. Традиционного выступления про успехи этого года не было - переходим сразу к Пескову и вопросам.
Пресс-конференция началась
Только что по федеральным каналам показали, как Путин зашел в свою резинденцию в Ново-Огарево. У входа в здание стоит нарядная новогодняя елка. "Владимир Путин подходит к елке уверенным и быстрым шагом", - комментирует ведущая "России-1".
Путин начинает с того, что хочет на этой пресс-конференции пообщаться с гражданами России и узнать, что они думают о проблемах этого года.
Дмитрий Песков пришел в зал
Пресс-секретарь президента будет модерировать тех журналистов, которые пришли в ЦМТ. Перед ним находятся три больших экрана, на которых выведены картинки из студий в других городах. Сейчас Песков занимается проверкой связи.
Пока неясно, смогут ли журналисты в зале привлекать внимание Путина, или работать им придется исключительно на Пескова. Обычно репортеры приносили с собой плакаты разной степени креативности; некоторые брали иконы, другие приходили в традиционных костюмах. Сейчас всего этого, судя по всему, нет.
Post update
А вот как выглядят студии в Нового-Огарево и в Центре международной торговли:
Звезды на пресс-конференции
Прежде чем зайти в зал, наш корреспондент Петр Козлов встретил в ЦМТ Сергея Шнурова, который представляет канал RTVI. Он собирается спрашивать о международной политике, а не о Навальном или расследованиях про окружение президента, потому что канал международный!
Появление Шнурова вызвало ажиотаж - об этом уже несколько раз упомянули в разогреве на "России-24". Стас Натанзон, корреспондент канала, посетовал, что лидер "Ленинграда" не сможет попробовать традиционные осетинские пироги, которых в этом году нет в столовой для журналистов. Сейчас Шнуров уже сидит в зале в первом ряду, его снимают и фотографируют с десяток человек.
Post update
Кстати, Петр Козлов тоже уже в зале, куда он попал не без труда - сотрудникам службы безопасности не понравилась табличка с логотипом Би-би-си. Но все закончилось хорошо, и табличка, и Петр достигли места назначения.
Стулья в зале установлены на расстоянии друг от друга для соблюдения дистанции. Все обязательно должны быть в масках.
Как выяснил Петр, маски - это еще не самая большая жертва. Павел Зарубин с "России-1", который в последние месяцы общался с Путиным больше других журналистов, и некоторые корреспонденты пула больше двух недель просидели в гостинице "Арбат", чтобы сегодня поехать прямо в Ново-Огарево. Семерых сегодня "забанили" из-за плохих тестов, две недели изоляции оказались напрасными.
Всем привет!
В Москве полдень, а это значит, что совсем скоро начнется ежегодная пресс-конференция Владимира Путина.
В этом году из-за коронавируса она будет необычной по многим причинам. Во-первых, общение с журналистами фактически совместили с "прямой линией". Обычно она проходит летом, но в этом году в Кремле объясняли, что Путин "проводил прямую линию последние несколько месяцев" – это, видимо, был намек на то, что президент России все время общался с чиновниками и не только по видеосвязи. В итоге элементы "прямой линии" добавят в сегодняшнюю встречу.
Во-вторых, из-за совмещения этих форматов есть шанс, что пресс-конференция будет очень длинной. На это намекают и ведущие "России-24", и Дмитрий Песков, который пообещал "весьма продолжительное мероприятие и насыщенное по содержанию". С учетом предыдущих пресс-конференций, это значит, что Путин может уйти далеко за четыре часа.
В-третьих, из-за ковида в этом году журналистов поделили. Часть - из президентского пула Путина - работает из Ново-Огарево, где будет сам президент. Московские журналисты будут как обычно работать в Центре международной торговли. Прямо сейчас там уже томится в ожидании наш корреспондент Петр Козлов, который попытается задать президенту свои вопросы. Есть еще специальные площадки для тех, кто в регионах - в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке.
Наблюдать за всем этим с вами будут Елизавета Фохт, Анастасия Голубева и Сергей Горяшко. Мы ждем вопросов об отравлении Алексея Навального, семье президента, ситуации с коронавирусом, журналисте Иване Сафронове, вакцинах от ковида и голосовании по поправкам в конституцию. Следите за пресс-конференцией вместе с нами!