Большая пресс-конференция Путина в условиях пандемии

Только что по федеральным каналам показали, как Путин зашел в свою резинденцию в Ново-Огарево. У входа в здание стоит нарядная новогодняя елка. "Владимир Путин подходит к елке уверенным и быстрым шагом", - комментирует ведущая "России-1".

Путин начинает с того, что хочет на этой пресс-конференции пообщаться с гражданами России и узнать, что они думают о проблемах этого года.