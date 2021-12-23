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Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Президент России Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию. В этом году из-за ковидных ограничений пресс-служба Кремля не аккредитовывала журналистов на мероприятие, а сама приглашала представителей СМИ. На пресс-конференцию в этом году не пригласили "Новую газету", главред которой недавно получил Нобелевскую премию мира - пресс-служба объяснила это как раз карантинными мера и отсутствием мест для всех желающих.
Хроника
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Путин заявил, что каждый день общается с людьми. Напоминаем, как устроен кремлевский карантин
Путин заявил, что каждый день общается с представителями из "реального сектора экономики". "На три метра люди садятся от меня, и мы беседуем", – сказал Путин.
После начала пандемии многие СМИ писали, что Путин прекратил живые встречи с чиновниками и экспертами. Для того, чтобы встретиться с президентом, многим нужно было проходить специальный карантин и изоляцию. До сих пор рабочие встречи президента проходят в формате видеоконференции.
Но сейчас Путин заявил, что и живые встречи в его работе тоже есть.
Про то, как Путин руководил страной из изоляции, читайте тут: Кремлевский карантин класса "люкс". Как в пандемию работают обсерваторы для летчиков и собеседников Путина
Может ли нынешний бюджет повысить благосостояние населения?
В ответе на второй вопрос Путин заявил, что в России - социально-ориентированный бюджет. По его словам, российские власти нацелены на помощь уязвленным группам, которые пострадали от пандемии.
Тем не менее экономисты, опрошенные Би-би-си, не слишком верят в то, что бюджет при нынешних параметрах способен серьезно увеличить уровень благосостояния населения или увеличить темпы роста экономики настолько, чтобы активизировать рост доходов.
Читайте нашу статью про бюджет тут: Бюджет без бурного роста. Чего ждать от главного финансового документа России?
Первый вопрос - про "войну с коронавирусом" и экономику
Первый вопрос задал представитель агентства "Интерфакс". Он спросил про про, как "война с коронавирусом" повлияла на экономику.
Путин ответил, что борьба с ковидом продолжается и что российские ученые сейчас изучают штамм "Омикрон" в Южной Африке.
Он добавил, что российская экономика оказалась "более готовой к таким шокам", чем многие ведущие экономики мира. По его словам, российская экономика бысрее восстановилась после карантина, а ее спад составил всего 3%.
Также, он сказал, что инфляция в этом году ожидается 8% - это больше, чем прогнозировалось. При этом он заявил, что средний рост доходов россиян повысился. "Но, конечно, не у всех категорий граждан", - добавил Путин.
Пресс-конференция началась
Путин зашел в зал, он опоздал всего на 13 минут.
Пресс-конференции президента обычно длятся около трех-четырех часов.
Post update
На пресс-конференции работает наш журналист Петр Козлов. Он рассказывает, что всех журналистов на мероприятии обработали спреем с частицами серебра для обеззораживания.
Всем привет!
Президент России Владимир Путин проводит ежегодную пресс-коенренцию. Самые ожидание темы этого мероприятия - ситуация на границе с Украиной, отношения с США и НАТО, новые ковидные органичения и состояние российской экономики.
Здесь мы расскажем о самом главном, что происходит на пресс-конференции, и постараемся оперативно представлять комментарии экспертов к словам Путина.