Пресс-конференция Владимира Путина. Главное

Путин заявил, что каждый день общается с представителями из "реального сектора экономики". "На три метра люди садятся от меня, и мы беседуем", – сказал Путин.

После начала пандемии многие СМИ писали, что Путин прекратил живые встречи с чиновниками и экспертами. Для того, чтобы встретиться с президентом, многим нужно было проходить специальный карантин и изоляцию. До сих пор рабочие встречи президента проходят в формате видеоконференции.

Но сейчас Путин заявил, что и живые встречи в его работе тоже есть.

Про то, как Путин руководил страной из изоляции, читайте тут: Кремлевский карантин класса "люкс". Как в пандемию работают обсерваторы для летчиков и собеседников Путина