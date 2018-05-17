Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: прямая трансляция
Коротко
- Официальная церемония начнется в полдень по летнему британскому времени в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке
- Гарри и Меган пригласили на свадьбу 1200 рядовых граждан разного возраста и происхождения со всех уголков Великобритании
- Принц Гарри ещё в марте официально объявил, что не будет заключать брачного контракта с невестой, следуя примеру брата и отца
- Отношения Меган с Гарри начались в июле 2016 года - за полгода до того, как об этом стало известно широкой публике
Прямая трансляция
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Трансляция начнется в субботу 19 мая в 11:00 по Лондону (13:00 по Москве).