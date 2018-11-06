В США идут знаковые для Трампа выборы: прямая трансляция

Коротко
- На нынешних выборах будет полностью переизбрана палата представителей конгресса (435 представителей от разных штатов), 35 сенаторов из 100 и 36 губернаторов.
- Если на выборах победят демократы, Трампу по многим своим инициативам придется договариваться с оппозицией в конгрессе. Законодатели смогут активизировать расследования в отношении президента.
- Сейчас обе палаты под контролем республиканцев. Чтобы получить контроль над палатой представителей, демократам нужно отбить у республиканцев 23 кресла, чтобы получить большинство в сенате - 2 кресла.
- Предвыборная кампания была скандальной. Крупнейшие каналы отказались показывать предвыборный ролик Дональда Трампа, сочтя его расистским. Избиратели жаловались на звонки с расистской агитацией.
- США выражали беспокойство, что на эти выборы могут попытаться оказать влияние Россия или Китай. Такие заявления делал советник Трампа по безопасности Джон Болтон.
- Первые участки закроются в два часа ночи по московскому времени.
Прямая трансляция
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Мы начинаем онлайн-трансляцию о выборах в конгресс и сенат США, которые определят дальнейшую судьбу президентства Дональда Трампа.
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