Выборы в США

В США идут знаковые для Трампа выборы: прямая трансляция

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Коротко

  1. На нынешних выборах будет полностью переизбрана палата представителей конгресса (435 представителей от разных штатов), 35 сенаторов из 100 и 36 губернаторов.
  2. Если на выборах победят демократы, Трампу по многим своим инициативам придется договариваться с оппозицией в конгрессе. Законодатели смогут активизировать расследования в отношении президента.
  3. Сейчас обе палаты под контролем республиканцев. Чтобы получить контроль над палатой представителей, демократам нужно отбить у республиканцев 23 кресла, чтобы получить большинство в сенате - 2 кресла.
  4. Предвыборная кампания была скандальной. Крупнейшие каналы отказались показывать предвыборный ролик Дональда Трампа, сочтя его расистским. Избиратели жаловались на звонки с расистской агитацией.
  5. США выражали беспокойство, что на эти выборы могут попытаться оказать влияние Россия или Китай. Такие заявления делал советник Трампа по безопасности Джон Болтон.
  6. Первые участки закроются в два часа ночи по московскому времени.

Прямая трансляция

time_stated_uk

  1. Post update

    Мы начинаем онлайн-трансляцию о выборах в конгресс и сенат США, которые определят дальнейшую судьбу президентства Дональда Трампа.

    Следите за результатами голосования в реальном времени с помощью виджета на нашей странице.

Вернуться в начало