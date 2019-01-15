Демонстранты за и против "Брексита"
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Британский парламент голосует по договору о выходе из Евросоюза

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Коротко

  1. Британия должна формально выйти из Евросоюза 29 марта
  2. Подавляющее большинство депутатов заявило о своем неприятии имеющегося договора о выходе из ЕС
  3. Правительство Терезы Мэй заявляет, что это самые оптимальные на данный момент условия выхода из ЕС
  4. Главный камень преткновения: возможная система дополнительных таможенных проверок в Северной Ирландии, что может фактически провести границу между провинцией и остальной территорией Британии

Прямая трансляция

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  1. Что пишут газеты

    Редакционные комментарии всех ведущих британских газет больше похожи не на прогнозы, а на некрологи.

    Пресса Британии: страна в предчувствии хаоса

    Британские газеты
    Copyright: BBC

  2. Начинаем онлайн трансляцию

    В британском парламенте во вторник проходит важное голосование по договору о выходе страны из Европейского союза. Ожидается, что депутаты проголосуют против, а это может погрузить Великобританию в тяжелый политический кризис. В этой онлайн трансляции мы обсуждаем новости по мере их поступления, возможные сценарии и реакцию. Поехали!

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