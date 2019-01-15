Британский парламент голосует по договору о выходе из Евросоюза

В британском парламенте во вторник проходит важное голосование по договору о выходе страны из Европейского союза. Ожидается, что депутаты проголосуют против, а это может погрузить Великобританию в тяжелый политический кризис. В этой онлайн трансляции мы обсуждаем новости по мере их поступления, возможные сценарии и реакцию. Поехали!