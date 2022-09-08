Скончалась королева Великобритании Елизавета II

Смерть королевы для миллионов и миллионов людей означает личную утрату, пишет корреспондент Би-би-си по королевским делам Николас Уитчелл.
Для членов королевской семьи и в целом для Британии это беспрецедентное событие.
Этого долго боялись. До сих пор невозможно окончательно принять то, что произошло.
Это не просто кончина королевы, правившей дольше других. Это конец правления, которое войдет в историю как одно из самых замечательных за 1000 лет британской монархии.
"Верная нации, Содружеству и Богу". Тони Блэр вспоминает Елизавету II
Британские политики - бывшие и нынешние - вспоминают королеву и выражают соболезнования ее семье.
Одним из первых свое обращение опубликовал бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
"Мы потеряли не
только нашего монарха, но и матриарха нашей нации, фигуру, которая больше, чем
кто-либо другой, объединяла нашу страну, напоминала нам о наших лучших
качествах, олицетворяла все, что заставляет нас гордиться тем, что мы британцы".
"На протяжении всей
моей жизни королева была ее неотъемлемой частью. С того момента, как в детстве я махал
своим маленьким флажком, наблюдая, как ее везут по улицам Дарема, до момента,
когда я удостоился чести быть ее премьер-министром".
В своей колонке
Тони Блэр вспоминает королеву как блестящую собеседницу, любезного и
энергичного человека с хорошим чувством юмора.
"Ее не просто уважали,
ее любили. Уважали за такие качества, как долг, порядочность, честность и
верность, которые она олицетворяла. А любили за ее любовь и привязанность,
которые она нам даровала.
И далеко за
пределами наших берегов для бесчисленного множества людей на землях всех
континентов, в городах, поселках и даже отдаленных деревнях королева Елизавета
была известна и пользовалась высочайшим уважением", - продолжает Блэр.
"Она была Королевой
– верной своим ценностям, своей нации, Содружеству и Богу", - написал бывший
премьер-министр Великобритании.
Официальное объявление о смерти королевы у Букингемского дворца
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Два сотрудника Букингемского дворца разместили официальное объявление о смерти монарха.
Как говорится в заявлении Букингемского дворца, "королева мирно скончалась сегодня днем в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале этим вечером, а завтра вернутся в Лондон".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Лиз Трасс: "Боже, храни короля!"
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила с обращением к нации.
Стоя у официальной резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, куда Трасс переехала два дня назад, она сказала, что весть о смерти королевы стала "шоком для страны и всего мира" и "опустошила нас всех".
Назвав королеву Елизавету "камнем, на котором была выстроена современная Британия" (отсылка к Библии, где похожим образом Иисус обращается к апостолу Петру - примечание Би-би-си), Трасс заявила, что "в наши дни Великобритания стала великой страной" именно благодаря Её Величеству.
Премьер также заявила, что для нее, как и для многих других британцев, королева всегда была примером и образцом для подражания.
Лиз Трасс объявила и смене главы государства.
Принц Чарльз, который взял себе имя Карл, стал третьим монархом под этим именем.
Объявив об окончании "второй елизаветинской эпохи", Трасс закончила свое выступление словами "Боже, храни короля".
ReutersCopyright: Reuters
"Смерть моей любимой мамы - величайшая скорбь". Дворец опубликовал первое заявление нового короля Великобритании
Букингемский дворец опубликовал первое заявление нового монарха Карла III.
"Смерть моей любимой матери, Ее Величества
королевы – момент величайшей скорби для меня и всех членов моей семьи.
Мы глубоко оплакиваем кончину нашего
дорогого монарха и любимой мамы.
Я знаю, что эта утрата будет глубоко
ощущаться по всей стране, в королевстве и в странах Содружества. Ее разделит
бесконечное число людей по всему миру.
В этот период скорби и перемен мою
семью будет утешать осознание, каким уважением и глубокой привязанностью пользовалась
королева повсеместно".
Новый британский монарх взял имя Карл III
Новым королем Великобритании после смерти Елизаветы Второй стал ее сын и наследник Чарльз.
Новый британский монарх взял имя Карл III.
Эммануэль Макрон о королеве Елизавете Второй
"Ее Величество королева Елизавета Вторая олицетворяла преемственность и единство британской нации. В моей памяти она навсегда останется другом Франции, добросердечным монархом. Она оставила неизгладимый след в истории своей страны и своего столетия", - написал президент Франции Эммануэль Макрон.
Елизавета II оставляет большое семейство, которое лишь полтора года назад проводило в последний путь мужа королевы, принца Филиппа.
Четверо детей Елизаветы подарили ей восемь внуков. Она также застала появление на свет 12 правнуков.
Новым наследником престола становится принц Уильям, которому в этом году исполнилось 40 лет.
В королевской семье начинается официальный траур. Все мероприятия с участием ее членов отменены, государственые флаги приспущены на всех королевских резиденциях, правительственных зданиях, а также над посольствами и другими представительствами Британии по всему миру.
Над Букингемским дворцом приспущен флаг
PA MediaCopyright: PA Media
Развевающийся над Букингемским дворцом государственный флаг Великобритании был приспущен в половине седьмого вечера по местному времени.
К моменту, когда было объявлено о кончине королевы Елизаветы, у ворот дворца собралось несколько сотен человек. Некоторые из них не могли сдержать слез.
Хроника
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"Закончилась Елизаветинская эпоха". Лидер лейбористов Кир Стармер назвал королеву величайшим монархом в истории Британии
Лидер британской оппозиции Кир Стармер назвал кончину королевы концом великой Елизаветинской эпохи.
"Мы всегда будем хранить наследие королевы Елизаветы II и ценить ее преданность нашей нации и Содружеству. Наш величайший монарх, правивший нами дольше всех".
Смерть королевы - утрата для миллионов
Николас Уитчелл
Корреспондент Би-би-си при королевском дворе
Смерть королевы для миллионов и миллионов людей означает личную утрату, пишет корреспондент Би-би-си по королевским делам Николас Уитчелл.
Для членов королевской семьи и в целом для Британии это беспрецедентное событие.
Этого долго боялись. До сих пор невозможно окончательно принять то, что произошло.
Это не просто кончина королевы, правившей дольше других. Это конец правления, которое войдет в историю как одно из самых замечательных за 1000 лет британской монархии.
"Верная нации, Содружеству и Богу". Тони Блэр вспоминает Елизавету II
Британские политики - бывшие и нынешние - вспоминают королеву и выражают соболезнования ее семье.
Одним из первых свое обращение опубликовал бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
"Мы потеряли не только нашего монарха, но и матриарха нашей нации, фигуру, которая больше, чем кто-либо другой, объединяла нашу страну, напоминала нам о наших лучших качествах, олицетворяла все, что заставляет нас гордиться тем, что мы британцы".
"На протяжении всей моей жизни королева была ее неотъемлемой частью. С того момента, как в детстве я махал своим маленьким флажком, наблюдая, как ее везут по улицам Дарема, до момента, когда я удостоился чести быть ее премьер-министром".
В своей колонке Тони Блэр вспоминает королеву как блестящую собеседницу, любезного и энергичного человека с хорошим чувством юмора.
"Ее не просто уважали, ее любили. Уважали за такие качества, как долг, порядочность, честность и верность, которые она олицетворяла. А любили за ее любовь и привязанность, которые она нам даровала.
И далеко за пределами наших берегов для бесчисленного множества людей на землях всех континентов, в городах, поселках и даже отдаленных деревнях королева Елизавета была известна и пользовалась высочайшим уважением", - продолжает Блэр.
"Она была Королевой – верной своим ценностям, своей нации, Содружеству и Богу", - написал бывший премьер-министр Великобритании.
Официальное объявление о смерти королевы у Букингемского дворца
Два сотрудника Букингемского дворца разместили официальное объявление о смерти монарха.
Как говорится в заявлении Букингемского дворца, "королева мирно скончалась сегодня днем в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале этим вечером, а завтра вернутся в Лондон".
Лиз Трасс: "Боже, храни короля!"
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила с обращением к нации.
Стоя у официальной резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, куда Трасс переехала два дня назад, она сказала, что весть о смерти королевы стала "шоком для страны и всего мира" и "опустошила нас всех".
Назвав королеву Елизавету "камнем, на котором была выстроена современная Британия" (отсылка к Библии, где похожим образом Иисус обращается к апостолу Петру - примечание Би-би-си), Трасс заявила, что "в наши дни Великобритания стала великой страной" именно благодаря Её Величеству.
Премьер также заявила, что для нее, как и для многих других британцев, королева всегда была примером и образцом для подражания.
Лиз Трасс объявила и смене главы государства.
Принц Чарльз, который взял себе имя Карл, стал третьим монархом под этим именем.
Объявив об окончании "второй елизаветинской эпохи", Трасс закончила свое выступление словами "Боже, храни короля".
"Смерть моей любимой мамы - величайшая скорбь". Дворец опубликовал первое заявление нового короля Великобритании
Букингемский дворец опубликовал первое заявление нового монарха Карла III.
"Смерть моей любимой матери, Ее Величества королевы – момент величайшей скорби для меня и всех членов моей семьи.
Мы глубоко оплакиваем кончину нашего дорогого монарха и любимой мамы.
Я знаю, что эта утрата будет глубоко ощущаться по всей стране, в королевстве и в странах Содружества. Ее разделит бесконечное число людей по всему миру.
В этот период скорби и перемен мою семью будет утешать осознание, каким уважением и глубокой привязанностью пользовалась королева повсеместно".
Новый британский монарх взял имя Карл III
Новым королем Великобритании после смерти Елизаветы Второй стал ее сын и наследник Чарльз.
Новый британский монарх взял имя Карл III.
Эммануэль Макрон о королеве Елизавете Второй
"Ее Величество королева Елизавета Вторая олицетворяла преемственность и единство британской нации. В моей памяти она навсегда останется другом Франции, добросердечным монархом. Она оставила неизгладимый след в истории своей страны и своего столетия", - написал президент Франции Эммануэль Макрон.
В королевской семье начался официальный траур
Елизавета II оставляет большое семейство, которое лишь полтора года назад проводило в последний путь мужа королевы, принца Филиппа.
Четверо детей Елизаветы подарили ей восемь внуков. Она также застала появление на свет 12 правнуков.
Новым наследником престола становится принц Уильям, которому в этом году исполнилось 40 лет.
В королевской семье начинается официальный траур. Все мероприятия с участием ее членов отменены, государственые флаги приспущены на всех королевских резиденциях, правительственных зданиях, а также над посольствами и другими представительствами Британии по всему миру.
Над Букингемским дворцом приспущен флаг
Развевающийся над Букингемским дворцом государственный флаг Великобритании был приспущен в половине седьмого вечера по местному времени.
К моменту, когда было объявлено о кончине королевы Елизаветы, у ворот дворца собралось несколько сотен человек. Некоторые из них не могли сдержать слез.
В небе над дворцом одиноко кружил вертолет.