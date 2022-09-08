Скончалась королева Великобритании Елизавета II

Британские политики - бывшие и нынешние - вспоминают королеву и выражают соболезнования ее семье.

Одним из первых свое обращение опубликовал бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

"Мы потеряли не только нашего монарха, но и матриарха нашей нации, фигуру, которая больше, чем кто-либо другой, объединяла нашу страну, напоминала нам о наших лучших качествах, олицетворяла все, что заставляет нас гордиться тем, что мы британцы".

"На протяжении всей моей жизни королева была ее неотъемлемой частью. С того момента, как в детстве я махал своим маленьким флажком, наблюдая, как ее везут по улицам Дарема, до момента, когда я удостоился чести быть ее премьер-министром".

В своей колонке Тони Блэр вспоминает королеву как блестящую собеседницу, любезного и энергичного человека с хорошим чувством юмора.

"Ее не просто уважали, ее любили. Уважали за такие качества, как долг, порядочность, честность и верность, которые она олицетворяла. А любили за ее любовь и привязанность, которые она нам даровала.

И далеко за пределами наших берегов для бесчисленного множества людей на землях всех континентов, в городах, поселках и даже отдаленных деревнях королева Елизавета была известна и пользовалась высочайшим уважением", - продолжает Блэр.

"Она была Королевой – верной своим ценностям, своей нации, Содружеству и Богу", - написал бывший премьер-министр Великобритании.