Последний рывок. Парламент Британии решает судьбу "брексита"

Почти три года назад Британия проголосовала на референдуме за выход из ЕС и определила дату - 29 марта 2019 года. Осталось меньше трех недель, а страна до сих пор не решила, разводиться ей полюбовно, уходить, хлопнув дверью, или взять паузу и подумать еще.

Какой из трех вариантов выберет парламент Великобритании, решится на этой неделе. И ключевое голосование намечено на вечер вторника. Премьер Тереза Мэй накануне получила дополнительные заверения в Брюсселе и попробует с их помощью еще раз протащить через Палату общин свое соглашение о выходе из ЕС. В январе депутаты отвергли его, нанеся Мэй историческое поражение - 432 “против” и только 202 “за”.

Голосование должно состояться после семи вечера (22.00 МСК). Если правительство проиграет, Мэй обещает завтра вынести на обсуждение вопрос о беспорядочном разрыве с ЕС (no deal), против которого выступает большинство депутатов. Если они отвергнут такой сценарий, в чем уверены почти все наблюдатели, в четверг парламент будет голосовать за третий путь - отсрочку “брексита”.

Но это лишь набросок сложной картины крупнейшего британского политического кризиса последних десятилетий. Все нюансы мы раскроем в нашем прямом репортаже о сегодняшнем историческом голосовании в Палате общин.