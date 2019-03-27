“Брексит” в тупике. Парламент ищет выход, Мэй наблюдает с галерки

Мы начинаем прямую трансляцию выхода Британии из Евросоюза. Или не выхода. Или отсрочки выхода. Сейчас никто не может сказать наверняка, чем завершится трехлетняя сага, но эта неделя может стать решающей.

Правительство Терезы Мэй согласовало развод с ЕС, однако ее соглашение дважды с треском провалил парламент. Когда стало ясно, что к условленному часу - этой пятнице, 29 марта - Мэй не сможет предложить парламенту ничего нового, депутаты решили взять дело в свои руки.

Со среды они обсуждают и выносят на голосование различные варианты развития событий - от беспорядочного разрыва с ЕС до отмены “брексита” - в попытке нащупать, какая из идей потенциально способна собрать большинство.

Евросоюз с изумлением наблюдает за самым масштабным кризисом в современной истории Великобритании, расколовшим британское общество и обе основные партии - консерваторов и лейбористов. Брюссель согласился немного подождать, и ближайший из двух дедлайнов намечен на 12 апреля.

Мы следим за развитием событий из первого ряда партера в Лондоне и в режиме реального времени пишем для вас хронику переломного момента в истории Европы и британской демократии.