Пожар в соборе Парижской богоматери: последние обновления

В соборе Парижской богоматери продолжается сильный пожар, в результате уже известно об обрушении главного шпиля и кровли памятника французской готики. О пострадавших на данный момент ничего не известно, сообщил замминистра внутренних дел Франции.

О причинах пожара на данный момент также не сообщается; он вспыхнул, когда в соборе велись реставрационные работы.

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированное выступление из-за пожара, сообщает France 24. Пресс-служба Елисейского дворца сообщила, что Макрон намерен прибыть к месту инцидента.