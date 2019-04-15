Пожар в соборе Парижской богоматери: последние обновления

“Как больно видеть эту ужасную картину горящего собора. Нотр-Дам - символ Франции и нашей европейской культуры. Мыслями мы с нашими друзьями-французами”, - заявила через пресс-секретаря канцлер Германии Ангела Меркель.
Витражи расплавились
Журналистка Аньес Пуарьер живет на острове Сите неподалеку от горящего собора. Вот как она объяснила в интервью Би-би-си, как, в ее понимании, развивался пожар: "Нужно понимать, что вокруг много строительных лесов, и я уверена, что возгорание началось из-за работ, но витражи расплавились, и конечно пламя распространяется повсюду".
Обрушение шпиля попало на видео
Пользователи соцсетей засняли момент обрушения шпиля собора. Также обрушилась вся кровля здания.
Пресс-секретарь Нотр-Дама Андре Фино сказал французским СМИ, что весь деревянный интерьер памятника 12-го века горит и, вероятнее всего, будет разрушен
Эвакуация острова, на котором стоит собор
Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает, что весь остров Сите, где стоит собор Парижской Богоматери, эвакуируют.
Твит президента Франции
Президент Эммануэль Макрон твитнул: "Нотр-Дам-де-Пари во власти пламени. Вся нация потрясена. Думаю обо всех католиках и обо всех французах. Как всем нашим соотечественникам, в этот вечер мне грустно видеть, как эта часть нас сгорает".
Ранее Макрон отменил запланированное обращение к нации из-за пожара и намерен посетить место окрестности собора.
В соборе Парижской богоматери продолжается сильный пожар, в результате уже известно об обрушении главного шпиля и кровли памятника французской готики. О пострадавших на данный момент ничего не известно, сообщил замминистра внутренних дел Франции.
О причинах пожара на данный момент также не сообщается; он вспыхнул, когда в соборе велись реставрационные работы.
Президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированное выступление из-за пожара, сообщает France 24. Пресс-служба Елисейского дворца сообщила, что Макрон намерен прибыть к месту инцидента.
Post update
Крупный пожар произошел в соборе Нотр-Дам в центре Парижа. Шпиль собора уничтожен огнем.
Прямая трансляция
time_stated_uk
Ангела Меркель выразила соболезнования
“Как больно видеть эту ужасную картину горящего собора. Нотр-Дам - символ Франции и нашей европейской культуры. Мыслями мы с нашими друзьями-французами”, - заявила через пресс-секретаря канцлер Германии Ангела Меркель.
Витражи расплавились
Журналистка Аньес Пуарьер живет на острове Сите неподалеку от горящего собора. Вот как она объяснила в интервью Би-би-си, как, в ее понимании, развивался пожар: "Нужно понимать, что вокруг много строительных лесов, и я уверена, что возгорание началось из-за работ, но витражи расплавились, и конечно пламя распространяется повсюду".
Обрушение шпиля попало на видео
Пользователи соцсетей засняли момент обрушения шпиля собора. Также обрушилась вся кровля здания.
Интерьер собора под угрозой
Пресс-секретарь Нотр-Дама Андре Фино сказал французским СМИ, что весь деревянный интерьер памятника 12-го века горит и, вероятнее всего, будет разрушен
Эвакуация острова, на котором стоит собор
Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает, что весь остров Сите, где стоит собор Парижской Богоматери, эвакуируют.
Твит президента Франции
Президент Эммануэль Макрон твитнул: "Нотр-Дам-де-Пари во власти пламени. Вся нация потрясена. Думаю обо всех католиках и обо всех французах. Как всем нашим соотечественникам, в этот вечер мне грустно видеть, как эта часть нас сгорает".
Ранее Макрон отменил запланированное обращение к нации из-за пожара и намерен посетить место окрестности собора.
Что известно на данный момент
В соборе Парижской богоматери продолжается сильный пожар, в результате уже известно об обрушении главного шпиля и кровли памятника французской готики. О пострадавших на данный момент ничего не известно, сообщил замминистра внутренних дел Франции.
О причинах пожара на данный момент также не сообщается; он вспыхнул, когда в соборе велись реставрационные работы.
Президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированное выступление из-за пожара, сообщает France 24. Пресс-служба Елисейского дворца сообщила, что Макрон намерен прибыть к месту инцидента.
Post update
Крупный пожар произошел в соборе Нотр-Дам в центре Парижа. Шпиль собора уничтожен огнем.