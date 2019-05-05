Пожар в "Суперджете" в Шереметьево: все подробности

Самолет Sukhoi Superjet 100-95 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Москвы в Мурманск, но вскоре экстренно вернулся и при посадке загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Большинство людей эвакуированы, но есть данные о пострадавших и даже погибших. На данный момент цифры, которые приводят разные источники, сильно расходятся. Пожар, насколько можно понять, потушен.