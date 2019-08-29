Первое заседание новой Рады. Украина ждет нового спикера и премьера

Доброе утро! Сегодня на Украине важный день - первое заседание избранной Рады. Анонсируя этот день, новоизбранный депутат от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия даже сказал: "Думаю, журналистам нужно готовиться 29-го работать круглосуточно. Покупайте кофе, чтобы не спать. 29-го страна ждет изменений и новостей. Все узнают очень много, будет много новостей".

Мы запаслись кофе и будем все эти новости оперативно вам сообщать в этой онлайн-трансляции.