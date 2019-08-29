Рада
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Первое заседание новой Рады. Украина ждет нового спикера и премьера

На Украине в четверг пройдет первое заседание Верховной рады девятого созыва. Депутаты в ближайшее время изберут руководство парламента, а президент Владимир Зеленский зачитает послание о положении дел в стране. Украинские СМИ ждут также назначения нового премьер-министра.

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  1. "Страна ждет изменений и новостей"

    Доброе утро! Сегодня на Украине важный день - первое заседание избранной Рады. Анонсируя этот день, новоизбранный депутат от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия даже сказал: "Думаю, журналистам нужно готовиться 29-го работать круглосуточно. Покупайте кофе, чтобы не спать. 29-го страна ждет изменений и новостей. Все узнают очень много, будет много новостей".

    Мы запаслись кофе и будем все эти новости оперативно вам сообщать в этой онлайн-трансляции.

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