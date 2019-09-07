Обмен пленными между Россией и Украиной: что происходит

Передача Россией Украине задержанных в ходе прошлогоднего инцидента в Керченском проливе военных моряков будет означать то, что Москва фактически выполнила часть решения Морского трибунала, но формально его юрисдикцию она так и не признает, сказал журналистам в Киеве адвокат моряков Николай Полозов.

"Россия направит в Морской трибунал информацию, что моряки освобождены. А трибуналу все равно - будет ли это сделано во исполнение его решения или по какой-то другой причине", - сказал он. "Для трибунала важен факт освобождения, а причина Москвой будет названа другая", - добавил он.