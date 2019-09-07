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Обмен пленными между Россией и Украиной: что происходит
Россия и Украина обмениваются заключенными - в списках на обмен более 60 человек. За несколько дней до обмена в Москву из колонии привезли украинского режиссера Олега Сенцова, которого раньше не было в списке. Среди тех, чьи имена были в списке - украинские моряки, которые были арестованы после инцидента в Керченском проливе, и другие граждане Украины, осужденные в России и признанные политзаключенными некоторыми правозащитными организациями. Русская служба Би-би-си ведет онлайн-трансляцию происходящего.
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Зеленский приехал в аэропорт
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Борисполь встречать освобожденных моряков, передает корреспондент Би-би-си Оксана Тороп.
Владимира Путина, высказавшегося об обмене на неделе, во "Внуково" пока не видно. Зато РИА Новости сообщили, что Путин поздравил коллектив и ветеранов Великолукского драматического театра со столетием.
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Передача Россией Украине задержанных в ходе прошлогоднего инцидента в Керченском проливе военных моряков будет означать то, что Москва фактически выполнила часть решения Морского трибунала, но формально его юрисдикцию она так и не признает, сказал журналистам в Киеве адвокат моряков Николай Полозов.
"Россия направит в Морской трибунал информацию, что моряки освобождены. А трибуналу все равно - будет ли это сделано во исполнение его решения или по какой-то другой причине", - сказал он. "Для трибунала важен факт освобождения, а причина Москвой будет названа другая", - добавил он.
Будут ли встречать освобожденных президенты?
Украинским журналистам сообщили, что, возможно, встречать граждан Украины прибудет президент страны Владимир Зеленский. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что встреча украинских граждан, возвращающихся из России, пройдет в зале официальных делегаций.
Сообщений о том, будет ли президент России Владимир Путин встречать российских граждан, не поступало. Сам глава государства сейчас находится на ВДНХ на праздновании Дня города. Там он поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за проделанную работу и отметил, как "преобразилась столица за последние годы".
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А вот российское посольство на Украине не стало замазывать лица бывших заключенных и опубликовало список всех, кто летит сейчас в Москву, в своем "Твиттере". По всей видимости, в Москву россияне полетят с котом.
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Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян опубликовала фото бывших заключенных, освобожденных сегодня украинской стороной. На снимке - 25 человек. У всех, кроме руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, замазаны лица.
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Президент России Владимир Путин помиловал Олега Сенцова и еще 10 украинцев, сообщила вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева. "В результате диалога президентов мы имеем помилование. Зеленский помиловал 16 человек, из них – три женщины. Путин помиловал 11 человек. Таким образом, 24 украинских военных моряка возвращаются домой плюс 11 помилованных. Среди них летит наш гражданин – режиссер Олег Сенцов".
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Самолет с россиянами вылетает из аэропорта Борисполь
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Журналистов пустили на территорию взлетно-посадочной полосы Борисполя, где было видно, как взлетает российский самолет, передает корреспондент Би-би-си Оксана Тороп. Там же журналисты ждут прилета украинского самолета, ориентировочно через час.
Журналисты ожидают, что встречать украинцев будет президент Украины Владимир Зеленский, в аэропорт уже приехали родственники тех, кто вернется.
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Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный на Украине по решению суда, вылетел в Москву. Мера пресечения Вышинскому в конце августа была изменена на личное обязательство.
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Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко выложил фото из московского аэропорта Внуково. "Встречайте", - призвал он.
Срочно!Оба самолета вылетели!
Самолет с передаваемыми России лицами взлетает из киевского аэропорта "Борисполь", сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на портал Flightradar. Одновременно из аэропорта "Внуково" вылетает российский самолет с украинскими гражданами, передает корреспондент "Интерфакса".
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"Комсомольская правда" ведет прямую трансляцию от ворот правительственного терминала аэропорта "Внуково". Пока там ничего не происходит
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Украинские моряки освобождены под поручительство омбудсмена Людмилы Денисовой, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Николая Полозова. По его словам, они обязались участвовать в российских следственных действиях.
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков несколько минут назад приехал в киевский аэропорт "Борисполь", сообщает журналист издания "Новое время" Кристина Бердынских.
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Адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов и бывший омбудсмен Украины Нина Карпачева рассказали агентствам "Интерфакс" и "Интерфакс-Украина", кто находящихся в России украинцев вернется сегодня в Киев. По их данным, обмен пройдет в формате "35 на 35".
По словам Марка Фейгина, Украине передадут 24 моряка и 11 осуждённых украинцев. Среди них режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Алексей Сизонович, Владимир Балух, Эдем Бекиров.
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Дочь командующего ПВО города Снежное, рядом с которым был сбит малаизийский "Боинг" МН-17, Владимира Цемаха Мария рассказала Би-би-си, что ей до сих пор ничего не известно о судьбе ее отца и о том, попадает ли он под обмен между Россией и Украиной. Мария Цемах находится сейчас в городе Харцызск на территории самопрозглашенной ДНР и говорит, что по поводу начавшегося обмена с ней никто из официальных лиц до сих пор не связывался.
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Вот так выглядел автобус у военного аэродрома в Борисполе
Сколько шел обмен
Слухи о том, что обмен вот-вот состоится, шли уже несколько недель.Сообщалось, что заключенных привезли из мест отбытия наказания и приготовили к обмену.
В последний раз сообщалось, что обмен может состояться 30 августа, однако его не произошло. По одной из версий причиной стали бюрократические трудности. Собеседник русской службы Би-би-си, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что 30 августа обмен не состоялся из-за того, что российская сторона в последний момент потребовала освобождения Владимира Цемаха, командовавшего ПВО города Снежное в тот момент, когда рядом с этим городом 17 июля 2014 года был сбит малаизийский "Боинг".
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Журналист украинского телеканала 1+1 Андрей Цаплиенко опубликовал фотографию российского самолета в киевском аэропорту "Борисполь". На нем граждане России и Украины, попавшие под обмен с украинской стороны, вылетят в ближайшее время в Москву.
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Вот так сегодня утром было у СИЗО "Лефортово", куда привезли украинских граждан: автобус и машины полиции.