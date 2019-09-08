Единый день голосования в России: что происходит

Мы можем констатировать, что президент Владимир Путин получил избирательный бюллетень в Москве. На этой фотографии члены местной избирательной комиссии наблюдают, как он расписывается в получении бюллетеня:
ReutersCopyright: Reuters
Самые интересные выборы
В разной степени интересны выборы не только в Москве и Санкт-Петербурге. Вот здесь мы отобрали еще пять регионов, где за выборами стоит следить. Это Республика Алтай, Ингушетия, Калмыкия, Свердловская область и Хабаровский край.
Явка в Москве - 2%
Появились первые данные по явке избирателей на выборах в Мосгодуму: на 10 утра по московскому времени она составила около 2%, цитирует Интерфакс председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
По его словам, "голосование проходит штатно, сигналов и жалоб нет".
На прошлых выборах в Мосгордуму в 2014 году явка на 10:00 составляла 1,64%, отмечает Интерфакс.
Единый день голосования: вкратце
Выборы разного уровня в это воскресенье проходят во всех регионах России, а также в аннексированных ею Крыму и Севастополе. Больше всего СМИ писали о выборах Московской городской думы и губернатора Санкт-Петербурга.
Для тех, кто следил за этими событиями не слишком пристально, а также для тех, кто хочет знать, в каких еще регионах и кого избирают россияне, коротко напоминаем здесь.
Прямая трансляция
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Путин пришел на избирательный участок
Мы можем констатировать, что президент Владимир Путин получил избирательный бюллетень в Москве. На этой фотографии члены местной избирательной комиссии наблюдают, как он расписывается в получении бюллетеня:
Самые интересные выборы
В разной степени интересны выборы не только в Москве и Санкт-Петербурге. Вот здесь мы отобрали еще пять регионов, где за выборами стоит следить. Это Республика Алтай, Ингушетия, Калмыкия, Свердловская область и Хабаровский край.
Явка в Москве - 2%
Появились первые данные по явке избирателей на выборах в Мосгодуму: на 10 утра по московскому времени она составила около 2%, цитирует Интерфакс председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
По его словам, "голосование проходит штатно, сигналов и жалоб нет".
На прошлых выборах в Мосгордуму в 2014 году явка на 10:00 составляла 1,64%, отмечает Интерфакс.
Единый день голосования: вкратце
Выборы разного уровня в это воскресенье проходят во всех регионах России, а также в аннексированных ею Крыму и Севастополе. Больше всего СМИ писали о выборах Московской городской думы и губернатора Санкт-Петербурга.
Для тех, кто следил за этими событиями не слишком пристально, а также для тех, кто хочет знать, в каких еще регионах и кого избирают россияне, коротко напоминаем здесь.