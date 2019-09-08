Единый день голосования в России: что происходит

Появились первые данные по явке избирателей на выборах в Мосгодуму: на 10 утра по московскому времени она составила около 2%, цитирует Интерфакс председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

По его словам, "голосование проходит штатно, сигналов и жалоб нет".

На прошлых выборах в Мосгордуму в 2014 году явка на 10:00 составляла 1,64%, отмечает Интерфакс.