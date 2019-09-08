Избирательный участок в Москве 8 сентября 2019 года
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Единый день голосования в России: что происходит

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  1. Путин пришел на избирательный участок

    Мы можем констатировать, что президент Владимир Путин получил избирательный бюллетень в Москве. На этой фотографии члены местной избирательной комиссии наблюдают, как он расписывается в получении бюллетеня:

    Владимир Путин на избирательном участке 8 сентября 2019 года
    Copyright: Reuters

  2. Самые интересные выборы

    В разной степени интересны выборы не только в Москве и Санкт-Петербурге. Вот здесь мы отобрали еще пять регионов, где за выборами стоит следить. Это Республика Алтай, Ингушетия, Калмыкия, Свердловская область и Хабаровский край.

  3. Явка в Москве - 2%

    Появились первые данные по явке избирателей на выборах в Мосгодуму: на 10 утра по московскому времени она составила около 2%, цитирует Интерфакс председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

    По его словам, "голосование проходит штатно, сигналов и жалоб нет".

    На прошлых выборах в Мосгордуму в 2014 году явка на 10:00 составляла 1,64%, отмечает Интерфакс.

  4. Единый день голосования: вкратце

    Выборы разного уровня в это воскресенье проходят во всех регионах России, а также в аннексированных ею Крыму и Севастополе. Больше всего СМИ писали о выборах Московской городской думы и губернатора Санкт-Петербурга.

    Для тех, кто следил за этими событиями не слишком пристально, а также для тех, кто хочет знать, в каких еще регионах и кого избирают россияне, коротко напоминаем здесь.

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