Британия выходит из Евросоюза. Решающий день брексита: прямая трансляция из Лондона

Европа расколота: впервые за всю историю своего существования Евросоюз не приобретает, а лишается страны-члена. Причем ключевого.

Через три с лишним года после того, как британцы с перевесом 52/48% проголосовали на референдуме за выход из ЕС, Лондон и Брюссель согласовали условия судьбоносного развода. В субботу британский парламент рассмотрит его.

Он трижды отклонял предыдущий развод, согласованный еще Терезой Мэй, и переговоры с ЕС продлевались. Но на этот раз новый премьер Борис Джонсон настроен решительно: либо это соглашение, либо беспорядочный выход из ЕС без сделки 31 октября. Никаких новых отсрочек.

Однако, как всегда, дьявол в деталях. Нюансов, осложнений и вариантов такое множество, что исход исторического заседания британского парламента - и брексита в целом - предугадать не берется никто.

Русская служба Би-би-си ведет прямую текстовую трансляцию первых субботних дебатов со времен войны за Фолкленды почти 40-летней давности. И по ходу дела разбирается в хитросплетениях поворотного момента в судьбе Европы.