Президент США Дональд Трамп
Прямой эфир

Импичмент Трампа: новости, реакции и мнения

Третий раз в истории США конгресс начинает публичные слушания по импичменту. Демократическое большинство в Палате представителей хочет доказать американцам, что президент-республиканец Дональд Трамп попытался втянуть Украину в американские выборы. Против Трампа свидетельствуют дипломаты Госдепа и сотрудники его администрации. Республиканцы называют это заговором карьерных бюрократов.

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Прямая трансляция

Корр. Григор Атанесян

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  1. Взгляд из Украины

    Импичмент начался из-за просьбы Трампа к Зеленскому начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который служил в совете директоров украинской газовой компании "Бурисма".

    Би-би-си посетила село Павлюковка Харьковской области, где стоят вышки "Бурисмы". Местные жителей больше заняты вопросом о том, чем топить дома зимой, чем вашингтонским скандалом.

    Video content

    Video caption: Без газа в домах, но с газовыми вышками.

  2. Импичмент в одной картинке

    Как продолжится импичмент Трампа
    Copyright: BBC

  3. Импичмент превращается в телевизионную драму

    Мы начинаем прямую трансляцию событий, связанных с импичментом Трампа. Во вторник процедура становится публичной. В прямом эфире главных телеканалов демократы и республиканцы будут убеждать американцев в своей версии событий.

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