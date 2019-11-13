Импичмент Трампа: новости, реакции и мнения

Импичмент начался из-за просьбы Трампа к Зеленскому начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который служил в совете директоров украинской газовой компании "Бурисма".

Би-би-си посетила село Павлюковка Харьковской области, где стоят вышки "Бурисмы". Местные жителей больше заняты вопросом о том, чем топить дома зимой, чем вашингтонским скандалом.