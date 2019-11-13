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Импичмент Трампа: новости, реакции и мнения
Третий раз в истории США конгресс начинает публичные слушания по импичменту. Демократическое большинство в Палате представителей хочет доказать американцам, что президент-республиканец Дональд Трамп попытался втянуть Украину в американские выборы. Против Трампа свидетельствуют дипломаты Госдепа и сотрудники его администрации. Республиканцы называют это заговором карьерных бюрократов.
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Корр. Григор Атанесян
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Взгляд из Украины
Импичмент начался из-за просьбы Трампа к Зеленскому начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который служил в совете директоров украинской газовой компании "Бурисма".
Би-би-си посетила село Павлюковка Харьковской области, где стоят вышки "Бурисмы". Местные жителей больше заняты вопросом о том, чем топить дома зимой, чем вашингтонским скандалом.
Импичмент в одной картинке
Импичмент превращается в телевизионную драму
Мы начинаем прямую трансляцию событий, связанных с импичментом Трампа. Во вторник процедура становится публичной. В прямом эфире главных телеканалов демократы и республиканцы будут убеждать американцев в своей версии событий.