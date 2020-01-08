Крушение самолета "Украинских авиалиний" в Иране. Хроника событий

Разбившийся лайнер - Boeing 737-800 NG (регистрационный номер - UR-PSR, серийный - 38124) - совершил первый полет 21 июня 2016 года. Возраст самолета - 3,5 года.

Лайнер был оснащен двумя двигателями CFM56 производства концерна CFM International. Он был рассчитан на перевозку до 186 пассажиров в одноклассной компоновке.

Накануне он прилетел из Киева в Тегеран. На этой неделе он также совершал полеты из Киева в Милан, Лондон и Ереван. В Тегеран борт летал регулярно.