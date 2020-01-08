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Крушение самолета "Украинских авиалиний" в Иране. Хроника событий
Пассажирский самолет Boeing 737 "Украинских авиалиний" потерпел крушение вскоре после вылета из международного аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту. Точное число жертв уточняется. Русская служба Би-би-си освещает происходящее в режиме реального времени.
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Меры предосторожности
Некоторые авиакомпании решили изменить маршруты полетов, чтобы не пролетать над территорией Ирана.
Федеральная авиационная администрация США ранее запретила американским самолетам летать в воздушном пространстве региона.
При этом для большинства авиакомпаний мира ничего не изменилось, сообщает Flightradar24.
Подробнее о самолете
Разбившийся лайнер - Boeing 737-800 NG (регистрационный номер - UR-PSR, серийный - 38124) - совершил первый полет 21 июня 2016 года. Возраст самолета - 3,5 года.
Лайнер был оснащен двумя двигателями CFM56 производства концерна CFM International. Он был рассчитан на перевозку до 186 пассажиров в одноклассной компоновке.
Накануне он прилетел из Киева в Тегеран. На этой неделе он также совершал полеты из Киева в Милан, Лондон и Ереван. В Тегеран борт летал регулярно.
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На месте крушения работают специалисты. По предварительным данным, черный ящик разбившегося лайнера найден.
Зеленский возвращается в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших в катастрофе.
Он написал в "Фейсбуке", что украинское посольство в Тегеране уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списках погибших.
В "Телеграме" Зеленский написал, что прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
"Вылетаю в Киев. Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений", - написал Зеленский.По его словам, самолеты для перевозки тел погибших в авиакатастрофе готовы к отправке в Тегеран и ждут подтверждения иранской стороны.
Первые версии
По предварительным данным, крушение могло произойти из-за технических неполадок.
Как сообщил иранскому агентству IRNA официальный представитель международного аэропорта Тегерана, самолет разбился "из-за возгорания двигателя по причине технической неисправности".
Post update
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 из Тегерана в Киев, разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Имама Хомейни.
На борту лайнера, по данным на 9 утра киевского времени, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.