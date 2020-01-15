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Правительство России ушло в отставку: что происходит
Премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента федеральному собранию объявил, что кабинет министров уходит в отставку. Второй раз в истории России правительство сложило полномочия по инициативе премьера.
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Глава ИНСОР: "Сегодняшний день предопределил то, что Путин в 2024 уходит с поста президента"
“Сегодняшние события означают, что наступил предвыборный период, - сказал Русской службе Би-би-си Игорь Юргенс, глава Института современного развития, готовившего предложения по важнейшим направлениям госполитики в годы президентства Медведева. - Думаю, что рейтинги показали какие-то опасные отметки. Что соответствующие службы проинформировали о недовольстве на местах, что необходимо усиление позиций действующих элит.
Соответственно, нужно обновить действующую панораму таким образом, чтобы возникло ощущение попытки реально улучшить социальное положение людей, навести порядок в правительстве, которое в последнее время уже довольно долго руководилось уже самим президентом - это было видно по телевидению и другим СМИ.
Таким образом, я считаю, что Путин совершил решительный шаг в направлении создания соответствующего себе задела на 2024 год.
В зависимости от того, кого Путин предложит в качестве нового премьер-министра, будет зависеть анализ: "А что нам предстоит после 2024-го?"
Он сказал, что следующий человек будет иметь только два срока. Если он сам внес предложение вынести на референдум только два срока без "подряд" - это означает, что в качестве президента он себя не рассматривает.
Мне кажется, что сегодняшний день предопределил то, что Владимир Путин в 2024 году уходит с поста президента. Но каким образом будет осуществляться как сам транзит, так и существование после Путина - вопрос открытый", - говорит Игорь Юргенс.
Упавший рубль уже отыграл падение
Рубль сначала упал, а потом вновь укрепился. По состоянию на 18:00 15 января курс доллара на Московской бирже составляет 61,4 рубля - столько же, сколько на открытии. Курс евро составляет 68,5 рубля. Это на 15 копеек выше, чем на открытии биржи. Индексы Московской биржи и РТС растут на 0,2%. Ранее после новостей об отставке российского правительства курсы доллара и евро на Московской бирже выросли на 5%. Биржевые индексы падали на 0,5-1%.
Политолог Галямов: "Происходит что-то неординарное"
"Главное качество Медведева - лояльность. Он всегда умел смирить собственные амбиции и играть по правилам, установленным начальником. Именно за это его всегда и ценил Путин, - прокомментировал Би-би-си отставку правительства политолог Аббас Галямов. - Тот факт, что Путин решил-таки от Медведева избавиться - причём с сильным понижением, - говорит о том, что происходит что-то неординарное", - считает эксперт.
Лидер КПРФ хочет дискуссии по выбору главы правительства
Отставку правительства прокомментировал глава КПРФ Геннадий Зюганов. По его мнению, решение "перезрело", а финансово-экономический блок надо было реформировать еще в прошлом году.
"Сейчас надо проконсультироваться и найти хороших руководителей, если нам опять предложат Леонида Кудрина - это будет самый плохой вариант. Эта кандидатура абсолютно на премьерство не подходит, нужны люди, которые умеют работать", - сказал Зюганов (предположительно, он имел в виду главу Счетной палаты Алексея Кудрина).
Еще глава КПРФ пообещал озвучить свои кандидатуры.
Post update
Последнее правительство Дмитрия Медведева было сформировано в мае 2018 года, после очередного избрания Владимира Путина президентом России.
Вот что писала Русская служба Би-би-си о новых министрах, которые вошли в тот кабинет.
"Пробивной", "маслянистый", "лояльный": что говорят о новых министрах их знакомые
Мутко объяснил отставку правительства
И.о. вице-премьера Виталий Мутко на Гайдаровском форуме объяснил, зачем нужна отставка правительства:
"Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами".
Еще Мутко говорит, что традиционное заседание правительства, которое проходит каждый четверг, состоится: "Думаю, что какие-то окончательные решения уже будут. Поэтому мы трудимся, исполняем обязанности до последнего, пока не будет сформировано новое правительство" (цитата по ТАСС).
Немножко мемов по теме
Медведев ушел в отставку, чтобы Путин провел конституционную реформу. Какие будут изменения?
Во время послания Федеральному собранию Путин предложил ряд поправок в конституцию.
Вот они:
Подробнее о том, что значат эти изменения, читайте в нашем материале - Путин предложил изменить конституцию и вынести поправки на голосование
В Альфа-банке ждут, что министр финансов Силуанов сохранит пост
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова разослала срочный комментарий по отставке правительства.
В банке ждут, что министр финансов Антон Силуанов и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина сохранят свои посты. Основной вопрос в том, кто будет назначен новым премьер-министром, а также сможет ли этот человек стать преемником Владимира Путина в 2024 году, пишет Орлова.
По мнению Орловой, дальнейшая реакция рынка тоже будет зависеть от того, кто станет новым премьером. Если это будет человек из экономического блока, которого хорошо знают на рынке, то реакция будет позитивной. Если это же это будет молодой и никому не известный кандидат, то на рынке будет неопределенность, пишет Орлова.
Как правило, рыночная неопределённость означает, что рубль будет дешеветь, а рынок - падать. Это уже произошло: в среду после появления новостей об отставке рубль подешевел к доллару на 12 копеек до 61,56 рубля, снизились и основные индексы.
Россияне предчувствовали отставки
Интересно, что на днях "Левада-центр" опубликовал опрос, согласно которому 66% россиян ждут в 2020 году громких коррупционных скандалов и отставок, в том числе министров.
Работой правительства россияне в последние годы были недовольны. Его антирейтинг резко вырос летом 2018 года, когда кабинет министров анонсировал повышение пенсионного возраста. Согласно данным фонда "Общественое мнение", 22 декабря о недоверии к Медведеву заявил 61% опрошенных россиян.
Медведев - рекордсмен среди премьеров
Дмитрий Медведев стал рекордсменом по времени работы на посту премьер-министра России. Как подсчитал ТАСС, он провел на своем посту семь лет и восемь месяцев - 2 тысячи 808 дней с момента утверждения на пост 8 мая 2012 года.
Кто сейчас премьер-министр?
Несмотря на то, что правительство Медведева ушло в отставку, кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.
"Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе", - сказал Путин правительству.
Когда это будет - пока не известно. Но по конституции, кандидатуры на пост премьер-министра вносятся не позднее двух недель после отставки правительства. А затем новый премьер должен в течение недели представить президенту предложения по составу кабинета.
Когда Медведев получит должность в Совете безопасности - тоже непонятно.
Путин сказал, что создаст для него новую должность зампредседателя СБ по обороне и безопасности. "Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность зампредседателя Совета безопасности", - сказал президент.
Как Медведев объяснил отставку
Министры не знали об отставке правительства
Кабинет министров заранее не знал о планах ухода в отставку, говорит собеседник Би-би-си, близкий к правительству. О том, что Путин встретится с правительством после послания, стало известно во время оглашения послания. "Но мы думали, что это [встреча] по реализации послания", - говорит он.
"Полная неожиданность", - сказал другой собеседник Би-би-си, близкий к правительству.
Издание The Bell на условиях анонимности поговорило с действующим министром - вернее, уже исполняющим обязанности министра: "Никто не знал об отставке. Нас собрали и объявили вот буквально только что", - сказал чиновник.
Два собеседника The Bell, исполняющие обязанности федеральных министров, говорят, что кандидатуру нового премьера им не назвали.
Первая реакция оппозиции на отставку правительства
Что случилось
Елизавета Фохт
Корреспондент Русской службы Би-би-си
В течение нескольких часов после оглашения послания Федеральному собранию правительство неожиданно ушло в отставку. Во время послания Владимир Путин объявил о подготовке конституционной реформы, но о судьбе кабинета министров ничего не сказал. Сразу после этого правительство во главе с Дмитрием Медведевым собрали на совещение - заранее эту встречу не анонсировали. Ее кадры транслировал "Россия-24" - сюжет канала начался с того, как Путин и Медведев о чем-то беседуют.
В новом правительстве Медведева уже почти точно не будет. Путин объявил, что предлагает ему перейти в "президентский блок" и заняться вопросами обороноспособности. Президент планирует создать должность замсекретаря Совета безопасности (который возглавляет сам Путин). Ее предложат Медведеву, который сейчас имеет статус постоянного члена Совета.
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А вот видео того, как Медведев объявляет об оставке:
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Депутаты Госдумы узнали об отставке правительства в ходе заседания Совета нижней палаты парламента. Об этом журналистам сообщил первый зампред Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия")."Мы узнали об этом на Совете Госдумы. Как я понял, они будут продолжать исполнять свои обязанности. Мы знаем не больше вашего", - сказал Жуков.
Правительство Медведева ушло в отставку в полном составе
Правительство России уходит в отставку, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной", - сказал премьер-министр на встрече кабинета министров с президентом Владимиром Путиным.
https://www.bbc.com/russian/news-51124748