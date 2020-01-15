“Сегодняшние события означают, что наступил предвыборный период, - сказал Русской службе Би-би-си Игорь Юргенс, глава Института современного развития, готовившего предложения по важнейшим направлениям госполитики в годы президентства Медведева. - Думаю, что рейтинги показали какие-то опасные отметки. Что соответствующие службы проинформировали о недовольстве на местах, что необходимо усиление позиций действующих элит.

Соответственно, нужно обновить действующую панораму таким образом, чтобы возникло ощущение попытки реально улучшить социальное положение людей, навести порядок в правительстве, которое в последнее время уже довольно долго руководилось уже самим президентом - это было видно по телевидению и другим СМИ.

Таким образом, я считаю, что Путин совершил решительный шаг в направлении создания соответствующего себе задела на 2024 год.

В зависимости от того, кого Путин предложит в качестве нового премьер-министра, будет зависеть анализ: "А что нам предстоит после 2024-го?"

Он сказал, что следующий человек будет иметь только два срока. Если он сам внес предложение вынести на референдум только два срока без "подряд" - это означает, что в качестве президента он себя не рассматривает.

Мне кажется, что сегодняшний день предопределил то, что Владимир Путин в 2024 году уходит с поста президента. Но каким образом будет осуществляться как сам транзит, так и существование после Путина - вопрос открытый", - говорит Игорь Юргенс.