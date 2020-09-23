Акции протеста в Беларуси после тайной инаугурации Лукашенко

На фоне массовых протестов, которые длятся в Беларуси уже полтора месяца, в стране появились десятки фондов помощи тем, кто пострадал на массовых акциях или лишился работы из-за своих взглядов. Деньги в них переводят предприниматели и обычные люди из разных стран. Как эти фонды работают в условиях, когда власть им активно мешает?
Хроника
Корр. Андрей Козенко
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Пока акция не началась, жители Беларуси устраивают флешмоб: инаугурируются сами
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По государственным "Беларуси-1" и "Беларуси-24" одновременно сюжет о встрече Лукашенко с военными. Он уже переоделся в мундир и говорит им, что они "преодолели катастрофу" и "сорвали гибридный сценарий"
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Пока по последним данным беларусских СМИ и телеграм-каналов, люди собираются в разных районах Минска на стихийные пикеты.
TUT.by со ссылкой на десятки своих читателей передает, что людей сегодня раньше отпускают с работы и учебы - кого-то под предлогом безопасности, кого-то из-за возможных проблем с транспортом в вечерние часы
Лукашенко на перекрытом проспекте Независимости
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Основным высказыванием из выступления Лукашенко на инаугурации следует считать вот это:
Реакция среди оппозиции и в мире
Кандидат от оппозиции Лукашенко Светлана Тихановская заявила: "Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию".
Признавать Лукашенко, по данным к этому часу, отказываются Германия, Литва, Дания, Латвия, Чехия, Эстония, Словакия, Польша.
На претензии о секретном характере инаугурации "Пул Первого" ответил так
Что с инаугурацией?
Она прошла сегодня в первой половине дня - без малейших анонсов и без обязательной по закону о "Президенте РБ" трансляции по радио или телевизору. На ней, по данным телеграм-канала с официальными новостями "Пул первого", присутствовало около семисот соратников Лукашенко.
Иностранных послов не было. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал произошедшее "суверенным решением официального Минска".
Срочно!Post update
Телеграм-канал "Нехта" передает, что акции запланированы на 16.00 по минскому времени (совпадает с московским). Людей призывают выйти на центральные площади своих городов.
Добрый день, дорогие читатели!
Мы начинаем онлайн-трансляцию о том, что сегодня уже произошло и будет происходить в Беларуси. Неожиданная и тайная инагурация Александра Лукашенко спровоцировала массовое недовольство тех, кто и так выходит на акции протеста с 9 августа - дня, когда, по официальным данным, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.
С вами Андрей Козенко, давайте посмотрим, что у нас будет сегодня в Минске и других городах Беларуси.