Акция протеста в Минске
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Акции протеста в Беларуси после тайной инаугурации Лукашенко

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Хроника

Корр. Андрей Козенко

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  2. Post update

    По государственным "Беларуси-1" и "Беларуси-24" одновременно сюжет о встрече Лукашенко с военными. Он уже переоделся в мундир и говорит им, что они "преодолели катастрофу" и "сорвали гибридный сценарий"

  4. Post update

    Пока по последним данным беларусских СМИ и телеграм-каналов, люди собираются в разных районах Минска на стихийные пикеты.

    TUT.by со ссылкой на десятки своих читателей передает, что людей сегодня раньше отпускают с работы и учебы - кого-то под предлогом безопасности, кого-то из-за возможных проблем с транспортом в вечерние часы

  5. Лукашенко на перекрытом проспекте Независимости

    Кортеж Лукашенко
    Copyright: TUT.by

  6. Post update

    Основным высказыванием из выступления Лукашенко на инаугурации следует считать вот это:

    Quote Message: Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу.

  7. Реакция среди оппозиции и в мире

    Кандидат от оппозиции Лукашенко Светлана Тихановская заявила: "Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию".

    Признавать Лукашенко, по данным к этому часу, отказываются Германия, Литва, Дания, Латвия, Чехия, Эстония, Словакия, Польша.

  8. На претензии о секретном характере инаугурации "Пул Первого" ответил так

    Quote Message: Странно слышать рассуждения о "тайной" инаугурации... Особенно учитывая то, что приглашены были около 700 человек! При этом президентский кортеж проехал практически через весь город. Вот это "тайна"! 😀 И ехал сперва по центральному проспекту НЕЗАВИСИМОСТИ, после - по проспекту ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Символично, согласитесь!

  9. Что с инаугурацией?

    Она прошла сегодня в первой половине дня - без малейших анонсов и без обязательной по закону о "Президенте РБ" трансляции по радио или телевизору. На ней, по данным телеграм-канала с официальными новостями "Пул первого", присутствовало около семисот соратников Лукашенко.

    Иностранных послов не было. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал произошедшее "суверенным решением официального Минска".

  10. Срочно!Post update

    Телеграм-канал "Нехта" передает, что акции запланированы на 16.00 по минскому времени (совпадает с московским). Людей призывают выйти на центральные площади своих городов.

  11. Добрый день, дорогие читатели!

    Мы начинаем онлайн-трансляцию о том, что сегодня уже произошло и будет происходить в Беларуси. Неожиданная и тайная инагурация Александра Лукашенко спровоцировала массовое недовольство тех, кто и так выходит на акции протеста с 9 августа - дня, когда, по официальным данным, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.

    С вами Андрей Козенко, давайте посмотрим, что у нас будет сегодня в Минске и других городах Беларуси.

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