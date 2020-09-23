Акции протеста в Беларуси после тайной инаугурации Лукашенко

Пока по последним данным беларусских СМИ и телеграм-каналов, люди собираются в разных районах Минска на стихийные пикеты.

TUT.by со ссылкой на десятки своих читателей передает, что людей сегодня раньше отпускают с работы и учебы - кого-то под предлогом безопасности, кого-то из-за возможных проблем с транспортом в вечерние часы