50-й день протеста. В Беларуси снова демонстрации после инаугурации Лукашенко

С 9 августа в Беларуси продолжаются выступления против фальсификаций на президентских выборах. Резиновые пули, водометы и избиения задержанных не остановили протестующих - они выходят на улицу 50-й день к ряду.

Основные акции протеста проходят по выходным дням в крупных городах.

На этот раз оппозиция проводит так называемую народную инаугурацию кандидата Светланы Тихановской - в противовес официальной, нигде не анонсированной инаугурации Александра Лукашенко 23 сентября.

Телеграм-канал Nexta призвал протестующих, не ходить по одиночке, надевать маски и брать с собой зонтики против водометов.

Тихановская в своем телеграм-канале напомнила о ненасильственном характере протеста: "Мы вышли остановить этот режим, и мы делаем это мирно".

Русская служба Би-би-си будет сообщать о главных событиях этого дня в Беларуси.