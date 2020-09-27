50-й день протеста. В Беларуси снова демонстрации после инаугурации Лукашенко

На фоне массовых протестов, которые длятся в Беларуси уже полтора месяца, в стране появились десятки фондов помощи тем, кто пострадал на массовых акциях или лишился работы из-за своих взглядов. Деньги в них переводят предприниматели и обычные люди из разных стран. Как эти фонды работают в условиях, когда власть им активно мешает?
Хроника
Корр. Андрей Сошников
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МВД Беларуси извиняется...
...за "неудобства, которые создают участники протестных акций, "развлекаясь" на проезжей части и не задумываясь, какие проблемы создают для окружающих".
Это из сегодняшнего заявления пресс-секретаря министерства Ольги Чемодановой.
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Торговый центр Galleria Minsk на проспекте Победителей закрыт "по техническим причинам", - сообщает его администрация в "Фейсбуке".
"Технической причиной его еще не называли", - иронизирует один из комментаторов.
Метрополитен же называет причиной закрытия станций "обеспечение безопасности".
Как проходила "репетиция народной инаугурации"
В субботу в Минске состоялся очередной "Женский марш" - оппозиция назвала его "репетицией инаугурации Светланы Тихановской". Марш собрал несколько сотен участниц.
Силовики без опознавательных знаков и неизвестные в штатском задержали десятки протестующих, прохожих и журналистов.
Правозащитники из "Весны" опубликовали список имен 124 задержанных в столице страны. В белорусских регионах, согласно данным "Весны", задержано еще 12 человек.
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До начала акции протеста в Минске осталось меньше часа. К этому моменту:
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С 9 августа в Беларуси продолжаются выступления против фальсификаций на президентских выборах. Резиновые пули, водометы и избиения задержанных не остановили протестующих - они выходят на улицу 50-й день к ряду.
Основные акции протеста проходят по выходным дням в крупных городах.
На этот раз оппозиция проводит так называемую народную инаугурацию кандидата Светланы Тихановской - в противовес официальной, нигде не анонсированной инаугурации Александра Лукашенко 23 сентября.
Телеграм-канал Nexta призвал протестующих, не ходить по одиночке, надевать маски и брать с собой зонтики против водометов.
Тихановская в своем телеграм-канале напомнила о ненасильственном характере протеста: "Мы вышли остановить этот режим, и мы делаем это мирно".
Русская служба Би-би-си будет сообщать о главных событиях этого дня в Беларуси.