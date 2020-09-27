Демонстрация в Минске
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50-й день протеста. В Беларуси снова демонстрации после инаугурации Лукашенко

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Хроника

Корр. Андрей Сошников

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  1. МВД Беларуси извиняется...

    ...за "неудобства, которые создают участники протестных акций, "развлекаясь" на проезжей части и не задумываясь, какие проблемы создают для окружающих".

    Это из сегодняшнего заявления пресс-секретаря министерства Ольги Чемодановой.

  2. Post update

    Торговый центр Galleria Minsk на проспекте Победителей закрыт "по техническим причинам", - сообщает его администрация в "Фейсбуке".

    "Технической причиной его еще не называли", - иронизирует один из комментаторов.

    Метрополитен же называет причиной закрытия станций "обеспечение безопасности".

  3. Как проходила "репетиция народной инаугурации"

    В субботу в Минске состоялся очередной "Женский марш" - оппозиция назвала его "репетицией инаугурации Светланы Тихановской". Марш собрал несколько сотен участниц.

    Силовики без опознавательных знаков и неизвестные в штатском задержали десятки протестующих, прохожих и журналистов.

    Правозащитники из "Весны" опубликовали список имен 124 задержанных в столице страны. В белорусских регионах, согласно данным "Весны", задержано еще 12 человек.

    Minsk
    Copyright: GETTY IMAGES
    Minsk
    Copyright: GETTY IMAGES
    Minsk
    Copyright: GETTY IMAGES
    Minsk
    Copyright: GETTY IMAGES

  4. Post update

    До начала акции протеста в Минске осталось меньше часа. К этому моменту:

    • перекрыт доступ к стеле "Минск - город-герой",
    • выставлены ограждения на площадях Независимости и Октябрьской,
    • закрыты крупные торговые центры, в частности, Galleria Minsk, где часто укрываются протестующие,
    • закрыты станции метро в центре города: "Немига", "Площадь Ленина" и другие,
    • на улицах замечены водометы и бронетранспортеры.
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  5. Post update

    С 9 августа в Беларуси продолжаются выступления против фальсификаций на президентских выборах. Резиновые пули, водометы и избиения задержанных не остановили протестующих - они выходят на улицу 50-й день к ряду.

    Основные акции протеста проходят по выходным дням в крупных городах.

    На этот раз оппозиция проводит так называемую народную инаугурацию кандидата Светланы Тихановской - в противовес официальной, нигде не анонсированной инаугурации Александра Лукашенко 23 сентября.

    Телеграм-канал Nexta призвал протестующих, не ходить по одиночке, надевать маски и брать с собой зонтики против водометов.

    Тихановская в своем телеграм-канале напомнила о ненасильственном характере протеста: "Мы вышли остановить этот режим, и мы делаем это мирно".

    Русская служба Би-би-си будет сообщать о главных событиях этого дня в Беларуси.

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