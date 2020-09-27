Конфликт в Нагорном Карабахе: Армения заявила о гибели 16 военных

Окружение гарнизона? Сбитые беспилотники? Две стороны и две версии
Армянские и азербайджанские источники продолжают представлять крайне разные версии событий на линии фронта. Из официальных сводок Азербайджана складывается впечатление, что армянские силы отступают и сдают населенные пункты, а гарнизон Мардакерта (азерб. Магдере) якобы окружен, и ему предложено сдаться.
Армянские сводки, наоборот, говорят об успешной обороне на всех участках и сообщают о двух десятках сбитых беспилотников противника, трех вертолетах и трех десятках танков и бронемашин.
Обе стороны публикуют кадры, показывающие момент уничтожения техники противника.
Примеры:
Видео обстрелов армянской бронетехники, по версии МО Азербайджана
Видео с горящей азербайджанской бронетехникой, по версии МО Армении
"Нужно прекратить военные действия". Путин поговорил с Пашиняном
Пресс-служба Кремля сообщает, что президент России Владимир Путин поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, добавляя, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
Путин выразил озабоченность "широкомасштабными боестолкновениями" в регионе. "Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия", - сообщили в Кремле.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже поговорил как с главами МИД Армении и Азербайджана, так и с коллегой из Турции.
Что нужно знать
Прямо сейчас бои происходят практически по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и армянскими силами.
Обе стороны обвиняют друг друга в начале конфликта.
Азербайджан сообщает о взятии шести населенных пунктов и ключевой трассы; армянская сторона отрицает эти сообщения и говорит, что отбивает атаки по всей линии фронта.
В Азербайджане частично отключены мобильная связь и интернет.
Армения и Азербайджан объявили всеобщую мобилизацию и ввели военное положение. На аналогичные меры пошло и руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
Эксперты отмечают активизацию Турции в регионе, которая целиком поддерживает Азербайджан и угрожает Армении.
В НКР сообщают об атаке на Степанакерт - столицу непризнанной республики и самый крупный город территории. Видео обстрелов и атаки дрона на город распостраняются в соцсетях.
Нагорный Карабах. История конфликта
До распада СССР в 1991 году Азербайджан и Армения входили в состав Союза, однако Карабахский конфликт начался за три года до этого - в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.
В ходе военного противостояния между двумя республиками в 1992-1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом. В 1992 году была создана Минская группа ОБСЕ по мирному урегулированию этого конфликта во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Ереван официально не признает независимость НКР, но бюджет и армия непризнанной республики тесно связаны с Арменией.
В апреле 2020 года в разгар пандемии во втором туре президентских выборов в Карабахе 88% голосов набрал Араик Арутюнян.
Еврокомиссия заявила, что результаты голосования никак не влияют на финальный статус Нагорного Карабаха или исход переговорного процесса, поскольку ЕС не признает конституционные и правовые рамки этих выборов.
Азербайджан также не признает выборы в Нагорном Карабахе.
Хроника
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Окружение гарнизона? Сбитые беспилотники? Две стороны и две версии
Армянские и азербайджанские источники продолжают представлять крайне разные версии событий на линии фронта. Из официальных сводок Азербайджана складывается впечатление, что армянские силы отступают и сдают населенные пункты, а гарнизон Мардакерта (азерб. Магдере) якобы окружен, и ему предложено сдаться.
Армянские сводки, наоборот, говорят об успешной обороне на всех участках и сообщают о двух десятках сбитых беспилотников противника, трех вертолетах и трех десятках танков и бронемашин.
Обе стороны публикуют кадры, показывающие момент уничтожения техники противника.
Примеры:
"Нужно прекратить военные действия". Путин поговорил с Пашиняном
Пресс-служба Кремля сообщает, что президент России Владимир Путин поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, добавляя, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
Путин выразил озабоченность "широкомасштабными боестолкновениями" в регионе. "Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия", - сообщили в Кремле.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже поговорил как с главами МИД Армении и Азербайджана, так и с коллегой из Турции.
Что нужно знать
Нагорный Карабах. История конфликта
До распада СССР в 1991 году Азербайджан и Армения входили в состав Союза, однако Карабахский конфликт начался за три года до этого - в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.
В ходе военного противостояния между двумя республиками в 1992-1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом. В 1992 году была создана Минская группа ОБСЕ по мирному урегулированию этого конфликта во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Ереван официально не признает независимость НКР, но бюджет и армия непризнанной республики тесно связаны с Арменией.
В апреле 2020 года в разгар пандемии во втором туре президентских выборов в Карабахе 88% голосов набрал Араик Арутюнян.
Еврокомиссия заявила, что результаты голосования никак не влияют на финальный статус Нагорного Карабаха или исход переговорного процесса, поскольку ЕС не признает конституционные и правовые рамки этих выборов.
Азербайджан также не признает выборы в Нагорном Карабахе.