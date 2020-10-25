Разрушения от обстрела в Адамском районе, Азербайджан
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Война в Карабахе: третья попытка перемирия, Азербайджан заявляет о взятии Кубатлы

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Хроника

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  1. Главное на этот час

    • Итак главное событие на данный момент - договоренность о гуманитарном перемирии, которая была достигнута при посредничестве США. Дважды до этого стороны пытались договориться о прекращении огня - для обмена военнопленными и заложниками, а также для сбора тел погибших с поля боя.
    • Дважды до этого стороны соглашались на прекращение огня, однако оно очень скоро нарушалось, при этом Баку и Ереван обвиняли друг друга в несоблюдении перемирия.
    • Между тем в воскресенье президент Алиев объявил, что азербайджанская армия взяла под свой контроль районный центр Кубатлы - один из семи районов Азербайджана, которые оставались под контролем армянских сил после прекращения огня в 1994 году.

  2. Трамп поздравил Алиева и Пашиняна с соглашением о перемирии

    "Поздравления премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, которые только что договорились следовать прекращению огня, начиная с полуночи (по вашингтонскому времени, 0800 по местному времени - прим. Би-би-си). Много жизней будет спасено", - написал Дональд Трамп в "Твиттере".

    Трамп похвалил госсекретаря Майка Помпео, его заместителя Стива Бигана и сотрудников Совета национальной безопасности США за достижение этого соглашения.

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  3. Все что вы хотели знать о первом месяце войны

    Мы продолжаем вести хронику событий на Карабахском фронте и вокруг него.

    Наши корреспонденты работают в Азербайджане и в Армении, и вы можете читать их репортажи на нашем сайте. Главные из них мы добавляем в истории по теме.

    Онлайн-трансляцию о событиях с 27 сентября по 25 октября можно прочесть здесь.

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