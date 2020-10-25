Война в Карабахе: третья попытка перемирия, Азербайджан заявляет о взятии Кубатлы

В Карабахском конфликте уже второй раз официально объявлено гуманитарное перемирие. По условиям договоренности, оно должно было быть использовано для обмена пленными и телами погибших, но эта работа до сих пор не начата. Азербайджан и Армения вновь обвиняют друг друга в нарушении перемирия, на севере и юге линии фронта продолжаются бои. Русская служба Би-би-си поговорила с жителями Еревана, потерявшими близких в этом конфликте, а также с представителями Красного Креста.
Хроника
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Трамп поздравил Алиева и Пашиняна с соглашением о перемирии
"Поздравления премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, которые только что договорились следовать прекращению огня, начиная с полуночи (по вашингтонскому времени, 0800 по местному времени - прим. Би-би-си). Много жизней будет спасено", - написал Дональд Трамп в "Твиттере".
Трамп похвалил госсекретаря Майка Помпео, его заместителя Стива Бигана и сотрудников Совета национальной безопасности США за достижение этого соглашения.
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