Очередь из избирателей во Флориде
Онлайн

Выборы в США: американцы выбирают между Дональдом Трампом и Джо Байденом

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Хроника

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  1. Начинаем

    Друзья, привет! Это трансляция Русской службы Би-би-си. В течение ближайших часов (а может быть и дней) будем рассказывать вам все самое важное и интересное о том, как проходят выборы президента США.

    Сейчас этот онлайн веду я, Ольга Ившина, чуть позже ко мне присоединяться и другие коллеги. Наши корреспонденты уже бороздят просторы Вашингтона, чтобы рассказывать вам о том, что происходит на участках и на улицах столицы США.

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