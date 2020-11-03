Выборы в США: американцы выбирают между Дональдом Трампом и Джо Байденом

Друзья, привет! Это трансляция Русской службы Би-би-си. В течение ближайших часов (а может быть и дней) будем рассказывать вам все самое важное и интересное о том, как проходят выборы президента США.

Сейчас этот онлайн веду я, Ольга Ившина, чуть позже ко мне присоединяться и другие коллеги. Наши корреспонденты уже бороздят просторы Вашингтона, чтобы рассказывать вам о том, что происходит на участках и на улицах столицы США.