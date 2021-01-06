Live: сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса во время утверждения президента Байдена

К Капитолию направляется Национальная гвардия, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.
Армия привела в боевую готовность все имеющиеся в столице силы Нацгвардии - 1100, сообщает New York Times. Также, по данным газеты, в Вашингтон направляется полиция и Национальная гвардия соседнего штата Вирджиния.
"Мы за Трампа!" - что сейчас происходит в конгрессе
Демонстранты
продолжают ходить по зданию конгресса, некоторые из них публикую свои
фотографии в социальных сетях.
В
коридорах звучит скандирование "Мы за Трампа!" (We Want Trump!).
Члены конгресса эвакуированы в секретное место из соображений безопасности.
Посмотрите на некоторые фотографии.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Getty ImagesCopyright: Getty Images
ReutersCopyright: Reuters
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Getty ImagesCopyright: Getty Images
"Попытка переворота": конгрессмены от обеих партий
Законодатели как от Демократической, так и Республиканской партии называют происходящее попыткой государственного переворота.
"Это попытка переворота," - написал лаконично Адам Кинзинджер, республиканец из Иллинойса.
"Мы являемся свидетелями попытки переворота, вдохновленной напрямую преступником в Белом доме", - написал Билл Паскрелл-мл., демократ из Нью-Джерси.
Конгрессмены и сенаторы были эвакуированы из здания Капитолия после того, как в него прорвалась группа вооруженных стороников президента Трампа.
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила комендантский час в американской столице.
Однако в ее распоряжении есть только полиция. Для привлечения Национальной гвардии нужно согласие Пентагона. Баузер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовали мобилизовать ее, передает MSNBC. В Пентагоне, однако, пока не реагируют.
Полиция самого Капитолия применяла в коридорах слезоточивый газ.
Срочно!Стрельба в Капитолии
В здании Капитолия произошла стрельба, передает телеканал PBS.
"Си-эн-эн" сообщает, что женщина госпитализирована в критическом состоянии с огнестрельной раной в области груди.
Трамп призвал сторонников к порядку
Президент США Дональд Трамп (или кто-то имеющий доступ к его Твиттер-аккаунту) призвал своих сторонников, ворвавшихся в здания Капитолия, где собралось совместное заседание обеих палат конгресса, воздержаться от насилия.
Журналисты передают с места событий, что часть протестующих вооружена.
Выступая перед многотысячным митингом своих сторонников, Трамп призвал их идти к Капитолию.
Толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий - здание Конгресса. Они и сейчас находятся в кулуарах, также они вошли в зал заседаний Сената. Сенаторов ранее эвакуировали, как и вице-президента Майка Пенса.
Заседание палаты представителей прервано, но конгрессмены находятся внутри зала заседаний, двери в зал заперты. Как передает Рейтер, их тоже эвакуируют.
Мы рассказываем о событиях в Вашингтоне в режиме реального времени.
Хроника
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Национальную гвардию мобилизовали
К Капитолию направляется Национальная гвардия, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.
Армия привела в боевую готовность все имеющиеся в столице силы Нацгвардии - 1100, сообщает New York Times. Также, по данным газеты, в Вашингтон направляется полиция и Национальная гвардия соседнего штата Вирджиния.
"Мы за Трампа!" - что сейчас происходит в конгрессе
Демонстранты продолжают ходить по зданию конгресса, некоторые из них публикую свои фотографии в социальных сетях.
В коридорах звучит скандирование "Мы за Трампа!" (We Want Trump!). Члены конгресса эвакуированы в секретное место из соображений безопасности.
Посмотрите на некоторые фотографии.
"Попытка переворота": конгрессмены от обеих партий
Законодатели как от Демократической, так и Республиканской партии называют происходящее попыткой государственного переворота.
"Это попытка переворота," - написал лаконично Адам Кинзинджер, республиканец из Иллинойса.
"Мы являемся свидетелями попытки переворота, вдохновленной напрямую преступником в Белом доме", - написал Билл Паскрелл-мл., демократ из Нью-Джерси.
Конгрессмены и сенаторы были эвакуированы из здания Капитолия после того, как в него прорвалась группа вооруженных стороников президента Трампа.
Комендантский час в Вашингтоне
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила комендантский час в американской столице.
Однако в ее распоряжении есть только полиция. Для привлечения Национальной гвардии нужно согласие Пентагона. Баузер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовали мобилизовать ее, передает MSNBC. В Пентагоне, однако, пока не реагируют.
Полиция самого Капитолия применяла в коридорах слезоточивый газ.
Срочно!Стрельба в Капитолии
В здании Капитолия произошла стрельба, передает телеканал PBS.
"Си-эн-эн" сообщает, что женщина госпитализирована в критическом состоянии с огнестрельной раной в области груди.
Трамп призвал сторонников к порядку
Президент США Дональд Трамп (или кто-то имеющий доступ к его Твиттер-аккаунту) призвал своих сторонников, ворвавшихся в здания Капитолия, где собралось совместное заседание обеих палат конгресса, воздержаться от насилия.
Журналисты передают с места событий, что часть протестующих вооружена.
Выступая перед многотысячным митингом своих сторонников, Трамп призвал их идти к Капитолию.
Что происходит в Вашингтоне сейчас
Толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий - здание Конгресса. Они и сейчас находятся в кулуарах, также они вошли в зал заседаний Сената. Сенаторов ранее эвакуировали, как и вице-президента Майка Пенса.
Заседание палаты представителей прервано, но конгрессмены находятся внутри зала заседаний, двери в зал заперты. Как передает Рейтер, их тоже эвакуируют.
Мы рассказываем о событиях в Вашингтоне в режиме реального времени.