Live: сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса во время утверждения президента Байдена

Президент США Дональд Трамп (или кто-то имеющий доступ к его Твиттер-аккаунту) призвал своих сторонников, ворвавшихся в здания Капитолия, где собралось совместное заседание обеих палат конгресса, воздержаться от насилия.

Журналисты передают с места событий, что часть протестующих вооружена.

Выступая перед многотысячным митингом своих сторонников, Трамп призвал их идти к Капитолию.