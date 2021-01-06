Толпа сторонников Трампа идет к Капитолию
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Live: сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса во время утверждения президента Байдена

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Хроника

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  1. Национальную гвардию мобилизовали

    К Капитолию направляется Национальная гвардия, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

    Армия привела в боевую готовность все имеющиеся в столице силы Нацгвардии - 1100, сообщает New York Times. Также, по данным газеты, в Вашингтон направляется полиция и Национальная гвардия соседнего штата Вирджиния.

  2. "Мы за Трампа!" - что сейчас происходит в конгрессе

    Демонстранты продолжают ходить по зданию конгресса, некоторые из них публикую свои фотографии в социальных сетях.

    В коридорах звучит скандирование "Мы за Трампа!" (We Want Trump!). Члены конгресса эвакуированы в секретное место из соображений безопасности.

    Посмотрите на некоторые фотографии.

    Демонстранты в конгрессе
    Copyright: Getty Images
    Демонстранты в здании конгресса
    Copyright: Getty Images
    Демонстранты в здании конгресса
    Copyright: Reuters
    Демонстранты в здании конгресса
    Copyright: Getty Images
    Демонстранты в здании конгресса
    Copyright: Getty Images

  3. "Попытка переворота": конгрессмены от обеих партий

    Законодатели как от Демократической, так и Республиканской партии называют происходящее попыткой государственного переворота.

    "Это попытка переворота," - написал лаконично Адам Кинзинджер, республиканец из Иллинойса.

    "Мы являемся свидетелями попытки переворота, вдохновленной напрямую преступником в Белом доме", - написал Билл Паскрелл-мл., демократ из Нью-Джерси.

    Конгрессмены и сенаторы были эвакуированы из здания Капитолия после того, как в него прорвалась группа вооруженных стороников президента Трампа.

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  4. Комендантский час в Вашингтоне

    Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила комендантский час в американской столице.

    Однако в ее распоряжении есть только полиция. Для привлечения Национальной гвардии нужно согласие Пентагона. Баузер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовали мобилизовать ее, передает MSNBC. В Пентагоне, однако, пока не реагируют.

    Полиция самого Капитолия применяла в коридорах слезоточивый газ.

  5. Срочно!Стрельба в Капитолии

    В здании Капитолия произошла стрельба, передает телеканал PBS.

    "Си-эн-эн" сообщает, что женщина госпитализирована в критическом состоянии с огнестрельной раной в области груди.

  6. Трамп призвал сторонников к порядку

    Президент США Дональд Трамп (или кто-то имеющий доступ к его Твиттер-аккаунту) призвал своих сторонников, ворвавшихся в здания Капитолия, где собралось совместное заседание обеих палат конгресса, воздержаться от насилия.

    Журналисты передают с места событий, что часть протестующих вооружена.

    Выступая перед многотысячным митингом своих сторонников, Трамп призвал их идти к Капитолию.

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  7. Что происходит в Вашингтоне сейчас

    Толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий - здание Конгресса. Они и сейчас находятся в кулуарах, также они вошли в зал заседаний Сената. Сенаторов ранее эвакуировали, как и вице-президента Майка Пенса.

    Заседание палаты представителей прервано, но конгрессмены находятся внутри зала заседаний, двери в зал заперты. Как передает Рейтер, их тоже эвакуируют.

    Мы рассказываем о событиях в Вашингтоне в режиме реального времени.

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