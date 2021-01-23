Онлайн
День всероссийского протеста: как проходят акции в поддержку Навального
Би-би-си следит за митингами в поддержку Алексея Навального. После возвращения в Россию - Навальный лечился в Германии от последствий августовского отравления - политика задержали и отправили в СИЗО "Матросская тишина". Его сторонники выходят на протесты по всей стране.
Хроника
Корр. Сергей Горяшко, Наталия Зотова
time_stated_uk
Как проходят акции протеста в регионах
Тысячи человек вышли на митинги в разных городах. По данным ОВД-Инфо, всего в России в связи с акцией пока задержали 329 человек.В Уфе и Екатеринбурге протестующие закидывали силовиков снегом. Как передает корреспондент Znak.com, в Екатеринбурге собралось пять тысяч человек, и там уже начались задержания.А в Челябинске ОМОН, ехавший на митинг, оказался в пробке, которую спровоцировала снегоуборочная техника.
На митинге в Москве задержали блогера Илью Варламова
Сотовая связь в центре Москвы работает очень плохо
Елизавета Фохт
Корреспондент Би-би-си
Связи на Пушкинской нет вообще, если бы не модем Yota, с которым я работаю, ничего бы передать не смогли. Обычная сотовая связь, например МТС, работает очень слабо. Сложно сказать, из-за чего это происходит - то ли из-за скопления людей на площади, то ли потому что связь каким-то образом глушат, как мы это уже видели на других протестных акциях.
МВД пообещало расследовать все провокации
МВД предупредило, что будет все расследовать. До запланированного начала акции в Москве еще полчаса, но на Пушкинской уже собралась топла не менее тысячи человек, и многих уже задержала полиция.
"МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку", - заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"За Родину, за Навального" - кричат на Пушкинской
Елизавета Фохт
Корреспондент Би-би-си
На Пушкинской площади уже около тысячи человек. "За Родину, за Навального!" - кричат протестующие. Задерживают их точечно, но не очень жестко. На площади начинает барахлить связь.
Фотограф "Медиазоны" Давид Френкель задержан в Петербурге
Журналист был в жилете и рукаве с надписью "Пресса", которые в городе выдают прессе как раз ради безопасности журналистов на акциях.
Френкеля завели в автобус без объяснений, отрезав: «Медиазона, не Медиазона», сообщают его коллеги.
Post update
Задержания в Москве
Елизавета Фохт
Корреспондент Би-би-си
Только что видела, как минимум, три задержания. На площади работает даже женская группа ОМОНа. Протестующие обзывают их "овчарками".
В Москве рядом с Пушкинской перекладывают плитку
Первое уголовное дело по новому закону - во Владивостоке
Во Владивостоке по итогам акции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Об этом рассказал адвокат «Апологии протеста». Госдума ужесточила эту статью совсем недавно, в конце декабря прошлого года: раньше речь в ней шла о приведении в негодность транспортных средств. Депутаты добавили туда наказание за перекрытие дорог: до 1 года тюрьмы. Всех задержанных на акции удерживают якобы для допроса в качестве свидетелей. Таким образом, новые ужесточающие наказание за митинги законы сегодня начали действовать.
Ранее протестующие во Владивостоке перекрыли центральную улицу. На несогласованный митинг вышло необычно много людей: очевидцы оценивают количество митингующих в 3 тысячи человек, больше ста из них задержали.
Как полиция готовится к митингу в Петербурге
Анна Пушкарская
Корреспондент Би-би-си
В Питере на выходе из Гостиного двора, где должна завершиться акция, еще за два часа до нее появились автобусы Росгвардии и даже военная техника - бронеавтомобиль "Тигр". Пройти к Гостиному нельзя, ограждения блокируют проход к нему. Тротуар перекрыт.
Курган: сотни человек на акции, их задерживают
В Кургане сегодня морозно, температура немногим ниже -25.На центральной площади Кургана толпа скандирует «Позор!» молодыми голосами: собралось около четырехсот человек.
"Запрещено проведение массовых мероприятий», - предупреждает женский голос в мегафон. - «Ваши действия - несанкционированная массовая акция, не допускается нахождение несовершеннолетних без сопровождения". Несколько человек жестко задержали,
Znak.com пишет, что в Кургане местные чиновники обзванивают своих родственников, чтобы те не появлялись на главной площади. Обычно по субботам там кипит городская жизнь: четыре кафе, один книжный, несколько тематических магазинов, салон связи, банк, оптика, а зимой - каток и ледовые горки для детей. И площадь, и ледовый городок с утра были пусты, а площадь – ограждена красно-белыми лентами, как для работы коммунальных служб.
В Москве начались задержания
На Пушкинской площади в Москве уже начались задержания. МБХ Медиа сообщает о задержании как минимум шести человек. Также задержан координатор московского штаба Навального Олег Степанов: полиция дежурила на лестничной клетке около его квартиры последние двое суток, но самого Степанова дома не было, а его девушка Елизавета Нестерова не впустила полицию в квартиру.
В переулках поблизости от Пушкинской площади припаркованы полицейские машины, автобусы "Росгвардии" и "Мосгортранса", за которым стоят силовики с щитами, передает наш корреспондент Оксана Чиж. Небольшие группы полицейских расставлены по всему предполагаемому маршруту акции. Выход на Манежную площадь, до которой собирались дойти сторонники Навального, пока не перекрыт, однако необходимые для этого заграждения там уже стоят. Красная площадь уже закрыта, сообщает «Медуза»
Что происходит
В субботу по всей России проходят акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Он призвал людей выйти на улицы незадолго до того, как суд в Химках отправил его в СИЗО на 30 дней. Акции на Дальнем Востоке и в Сибири уже называют самыми многочисленными за последние десять лет. В Москве начало митинга на Пушкинской запланировано на два часа дня, но на площадь уже приехали протестующие, и полиция уже проводит задержания.
Мы будем следить за развитием событий сегодня.