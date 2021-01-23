День всероссийского протеста: как проходят акции в поддержку Навального

МВД предупредило, что будет все расследовать. До запланированного начала акции в Москве еще полчаса, но на Пушкинской уже собралась топла не менее тысячи человек, и многих уже задержала полиция.

"МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку", - заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.