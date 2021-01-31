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В России начались акции сторонников Навального

В России 31 января проходят массовые акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. Неделю назад аналогичные протесты стали самой крупной несогласованной акцией за последние годы и обернулись рекордным количеством задержаний. Би-би-си следит за развитием событий.

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Хроника

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  2. Во Владивостоке и Хабаровске начались задержания

    Во Владивостоке около 20 задержанных, среди них - журналистка издания SOTA Екатерина Ищенко, которая вела прямую трансляцию, передает ОВД-инфо.

    "ОМОН поджидает протестующих у входов в подземные переходы на подходе к точке сбора", - сообщают сторонники Навального в соцсетях.

    В Хабаровске задержан как минимум один человек.

    UPD: журналистку Екатерину Ищенко отпустили.

  3. А вот как готовились в Петербурге

    На улицах Петербурга накануне силовики провели генеральную репетицию.

    Петербург
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    Петербург
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    Петербург
    Copyright: Северное техно

  4. В Красноярске тоже готовятся

    Коммунальщики Красноярска перед митингом засыпали снегом центральную площадь города, передает "Тайга.инфо".

  6. Первые акции и первые задержания

    Первые выступления в поддержку Алексея Навального начались на востоке страны. В полдень по местному времени вышли на улицы активисты в Петропавловске-Камчатском.

    И там же начались первые задержания. ОВД-инфо известно как минимум о пяти задержанных. Кроме того, бывшую журналистку ВГТРК Александру Новикову пригласили в отдел полиции для составления протокола по статье об организации несогласованной акции, сообщает правозащитный портал.

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