В России начались акции сторонников Навального

Первые выступления в поддержку Алексея Навального начались на востоке страны. В полдень по местному времени вышли на улицы активисты в Петропавловске-Камчатском.

И там же начались первые задержания. ОВД-инфо известно как минимум о пяти задержанных. Кроме того, бывшую журналистку ВГТРК Александру Новикову пригласили в отдел полиции для составления протокола по статье об организации несогласованной акции, сообщает правозащитный портал.