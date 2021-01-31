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В России начались акции сторонников Навального
В России 31 января проходят массовые акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. Неделю назад аналогичные протесты стали самой крупной несогласованной акцией за последние годы и обернулись рекордным количеством задержаний. Би-би-си следит за развитием событий.
Хроника
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Во Владивостоке и Хабаровске начались задержания
Во Владивостоке около 20 задержанных, среди них - журналистка издания SOTA Екатерина Ищенко, которая вела прямую трансляцию, передает ОВД-инфо.
"ОМОН поджидает протестующих у входов в подземные переходы на подходе к точке сбора", - сообщают сторонники Навального в соцсетях.
В Хабаровске задержан как минимум один человек.
UPD: журналистку Екатерину Ищенко отпустили.
А вот как готовились в Петербурге
На улицах Петербурга накануне силовики провели генеральную репетицию.
В Красноярске тоже готовятся
Коммунальщики Красноярска перед митингом засыпали снегом центральную площадь города, передает "Тайга.инфо".
Во Владивостоке полиция начала стягивать силы с раннего утра
Первые акции и первые задержания
Первые выступления в поддержку Алексея Навального начались на востоке страны. В полдень по местному времени вышли на улицы активисты в Петропавловске-Камчатском.
И там же начались первые задержания. ОВД-инфо известно как минимум о пяти задержанных. Кроме того, бывшую журналистку ВГТРК Александру Новикову пригласили в отдел полиции для составления протокола по статье об организации несогласованной акции, сообщает правозащитный портал.