Мировая реакция на задержание в Минске самолета Ryanair

Европейские власти с самого начала определили круг возможных санкций: отказ от полетов над Беларусью и запрет для белорусской "Белавиа" летать в Европу - и это станет огромным ударом для авиакомпании, которая летает в десяток европейских городов. Кроме этого, не исключены новые санкции против представителей власти Беларуси, а на действия Александра Лукашенко посмотрят с точки зрения европейского уголовного законодательства - Литва уже открыла дело по факту произошедшего 23 мая инцидента.