Мировая реакция на задержание в Минске самолета Ryanair

Европейские власти с самого начала определили круг возможных санкций: отказ от полетов над Беларусью и запрет для белорусской "Белавиа" летать в Европу - и это станет огромным ударом для авиакомпании, которая летает в десяток европейских городов. Кроме этого, не исключены новые санкции против представителей власти Беларуси, а на действия Александра Лукашенко посмотрят с точки зрения европейского уголовного законодательства - Литва уже открыла дело по факту произошедшего 23 мая инцидента.
Что происходит
Добрый вечер, с вами в ближайшие несколько часов журналист Би-би-си Андрей Козенко. Мы смотрим на то, что происходит вокруг Беларуси после того, как в Минске довольно насильственно посадили самолет Ryanair из Афин в Вильнюс. После посадки власти арестовали летевшего этим рейсом экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапега.
Хроника
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Европейские власти с самого начала определили круг возможных санкций: отказ от полетов над Беларусью и запрет для белорусской "Белавиа" летать в Европу - и это станет огромным ударом для авиакомпании, которая летает в десяток европейских городов. Кроме этого, не исключены новые санкции против представителей власти Беларуси, а на действия Александра Лукашенко посмотрят с точки зрения европейского уголовного законодательства - Литва уже открыла дело по факту произошедшего 23 мая инцидента.
Что происходит
Добрый вечер, с вами в ближайшие несколько часов журналист Би-би-си Андрей Козенко. Мы смотрим на то, что происходит вокруг Беларуси после того, как в Минске довольно насильственно посадили самолет Ryanair из Афин в Вильнюс. После посадки власти арестовали летевшего этим рейсом экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапега.