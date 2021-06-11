Чемпионат Европы по футболу. Россия играет первый матч в Питере с Бельгией, Баку принимает Уэльс-Швейцарию

Бельгийцы на матч с Россией настроены серьезно. Вот их сборная выбирается из ада в Михайловский сад к Спасу на Крови.

Намекают на бойню, наверное.

Похоже, главный бельгийский игрок Кевин де Брюйне оправился от травмы, полученной в финале Лиги чемпионов. Ему там сломали нос и стенку глазницы, а его "Манчестер Сити" проиграл "Челси".

И то, и другое выглядело очень неприятно, ссылку не ждите.