Чемпионат Европы по футболу. Россия играет первый матч в Питере с Бельгией, Баку принимает Уэльс-Швейцарию

Красные футболки испанцев по-прежнему напоминают всем нам о тех годах в начале XXI века, когда сборная показывала футбол фантастического уровня и побеждала, казалось, в любом турнире. Как сложилась, откуда взялась та непобедимая команда? Кто сделал великой сборную, которая до этого славилась разве что тем, что регулярно упускала все свои шансы?
Хроника
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Ответ России "дьяволам"
Российский тренер ответил на бельгийские угрозы в “Твиттере” сборной.
Информативно, но над графикой можно было бы еще поработать.
"Красные дьяволы" в Питере
Бельгийцы на матч с Россией настроены серьезно. Вот их сборная выбирается из ада в Михайловский сад к Спасу на Крови.
Намекают на бойню, наверное.
Похоже, главный бельгийский игрок Кевин де Брюйне оправился от травмы, полученной в финале Лиги чемпионов. Ему там сломали нос и стенку глазницы, а его "Манчестер Сити" проиграл "Челси".
И то, и другое выглядело очень неприятно, ссылку не ждите.
День России. Во всех смыслах
Сегодня в России праздник - День России.
И на футбольном чемпионате день России - играет ее сборная. А заодно и другие интересные ребята: Гарет Бейл, Кевин Де Брюйне, Шердан Шакири, Аарон Рэмси и Тибо Куртуа, например.
Если эти имена вам ни о чем не говорят, то для вас у нас есть и другие новости:
А праздник футбола сегодня трижды:
И снова мы с вами. День второй
Редкое массовое мероприятие континентального масштаба набирает обороты, и мы продолжаем рассказывать вам о том, что происходит на чемпионате Европы по футболу - на поле и, главное, за его пределами.
С вами вновь Андрей Козенко. Правда, только после 1600 мск. А пока он отдыхает от вчерашнего футбола перед сегодняшним, мы попытаемся держать вас в курсе околофутбольных новостей. Вот например.
В 1600, когда Козенко ударит для вас по клавишам, начнется главный матч субботы с участием российских спортсменов: Анастасия Павлюченкова сыграет на "Ролан Гарросе" первый в своей карьере финал турнира "Большого шлема".
Женский теннис на грунте - интересно, но обещаем об этом больше ни слова. Возвращаемся к мужчинам на траве.
Италия разгромила Турцию в первом матче Евро-2020
Сборная Италии одержала первую победу на открывшемся в пятницу чемпионате Европы по футболу, обыграв сборную Турции со счетом 3:0.Прочесть по теме
У нас закончился первый матч, Италия - Турция - 3:0
С вами был Андрей Козенко, всем хорошего вечера и доброй ночи!
Сложно сказать, Василий...
Да, Турция готова!
З:0, это Лоренцо Инсинье!
Немного шуток за 300
В 1996 году сборная Турции приехала в Англию на Чемпионат Европы, и коллектив был ужасно возмущен, что прямо напротив их отеля кто-то разместил уличную рекламу продуктов из индейки (она по-английски тоже turkey).
Прошло 25 лет, и что же пишут в англоязычном твиттере про сборную Турции? Да, вы угадали: Looks like Turkey have been cooked.
2-0!!!
"Turkey now in trouble", - говорит наш комментатор, и он немного преуменьшает. Очень хорошая Италия во втором тайме. Чиро Иммобиле с близкого расстояния забивает!
Джорджио Кьеллини
Если вы нечасто смотрите футбол, и вас интересует, что это за джентльмен средних лет играет за Италию - это Джорджио Кьеллини. Центральному (реже - левому) защитнику 36 лет, у него есть серебро Евро-2012 и бронза на Олимпиаде-2004. Тот самый чемпионат мира 2006 года он пропустил из-за травмы. Сколько у него побед в национальном чемпионате с "Ювентусом" - все уже давно бросили считать.
Кьеллини - кавалер Ордена "За заслуги перед Италией", бакалавр экономических наук и интереснейший собеседник - погуглите интервью с ним.
Итальянские трибуны запели
Почему песня Seven Nations Army американцев из The White Stripes стала чуть ли не интернациональным футбольным гимном?
Это произошло в 2006 году благодаря тем же итальянским болельщикам. Они пели эту песню на Чемпионате мира 2006 года, имея в виду, что их сборной надо одержать семь побед, чтобы стать чемпионами мира. В итоге итальянцы один раз сыграли вничью, но стали чемпионами!
Срочно!Гол! ГОЛ! Го-ол!
Есть первый гол на Евро-2020, и это автогол турецкого защитника Демиреля!. Один-ноль, Италия впереди, и это по делу.
Робби Савадж в эфире BBC One
Экс-звезда сборной Уэльса сейчас в Баку. С возрастом он стал весьма похож на Ричарда Гира. К сожалению, у него такой акцент, что из его слов я понял только "добрый вечер" и "у нас очень жарко"
Перерыв, 0:0
Закончился у нас первый тайм, пока без голов и с заметным преимуществом Италии. 68% на 32% по владению мячом, 14-0 по ударам. Но не будем забывать, что такое перечеркивается одной удачной контратакой.
Post update
Один из главных российских комментаторов Василий Уткин пишет в своем телеграм-канале:
Post update
В игре Турция - Италия у нас пока 0:0 и, честно признаться, это не матч века. В околофутболе все гораздо интереснее. Еще одного комментатора "Матч ТВ" Константина Генича лишили аккредитации по инициативе Азербайджана. Как и его коллега Моссаковский в 2009 году он приезжал в Карабах на футбольный турнир.
Да, Рим - это красиво
Десять минут сыграли команды!
Пока, придется признать, самое интересное в матче - это сам факт его проведения.
Post update
Спинацолла выбросил пятнистого из аута, Борелла не смог толком обработать мяч на фланге
(мы постараемся, чтобы таких сообщений здесь было как можно меньше, потому что вы наверняка и так телевизор смотрите; плюс "пятнистый" - фу, пошлость какая)