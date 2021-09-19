Финальный день голосования: оппозиция жалуется на нарушения, а власти - на фейки

Явка российских избирателей на выборах депутатов Госдумы на третий день голосования составила 35,69%, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Общая явка по Москве на 10.00 составила 36,37%, это выше, чем в 2016 году, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в воскресенье.

Посмотреть, как менялись данные накануне, можно на обновляемой интерактивной карте.