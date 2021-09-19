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Финальный день голосования: оппозиция жалуется на нарушения, а власти - на фейки
В воскресенье в России завершаются выборы федерального уровня, впервые проходившие с трехдневным голосованием. Наблюдатели от оппозиции и журналисты сообщают о многочисленных нарушениях, а ЦИК и Общественная палата жалуются на фейки. Мы следим за развитием событий.
Хроника
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В 14 субъектах России были случаи признания недействительными бюллетеней
По данным на утро воскресенья, в 14 субъектах РФ имеются случаи признания недействительными избирательных бюллетеней, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Признаны недействительными 7 465 избирательных бюллетеней, уточнила она.
Трехдневные выборы в России: как растет явка
Явка российских избирателей на выборах депутатов Госдумы на третий день голосования составила 35,69%, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Общая явка по Москве на 10.00 составила 36,37%, это выше, чем в 2016 году, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в воскресенье.
Посмотреть, как менялись данные накануне, можно на обновляемой интерактивной карте.