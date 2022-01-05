Казахстан: протесты по всей стране, в Алматы захвачено здание администрации. Что происходит

Мы начинаем рассказывать о том, что происходит в Казахстане.

Утром в среду правительство Казахстана было отправлено в отставку, однако протестующих это не успокоило.

Вскоре стали поступать сообщения из Алматы о новых столкновениях между демонстрантами и полицией.

Несмотря на введенный режим чрезвычайного положения и запрет на массовые собрания, по данным СМИ, более тысячи человек прорвались к зданию администрации Алматы и вошли в него.

В социальных сетях распространяются кадры, на которых видно, как демонстранты поднимаются на ступеньки здания.

Поступают сообщения о том, что в администрации начался пожар.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее записал видеообращение, в котором призвал протестующих проявить благоразумие и не совершать противоправных действий.