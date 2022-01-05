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Казахстан: протесты по всей стране, в Алматы захвачено здание администрации. Что происходит

Казахстан охватили массовые протесты из-за повышения цен на сжиженный газ. В стране введено чрезвычайное положение, правительство отправлено в отставку. Русская служба Би-би-си ведет трансляцию последних событий.

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Хроника

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  1. В Алматы введено чрезвычайное положение

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение и в Алматы. Об этом сообщает казахстанское издание "Власть". ЧП вводится с 4 часов пополудни 5 января.

  2. Post update

    Что происходит с авиарейсами в Казахстан?

    Массовые протесты в Казахстане уже повлияли на авиационное сообщение с этой страной. По данным ТАСС, во вторник была задержана часть рейсов в аэропорт Актау. В среду агентство распространило сообщение авиакомпании UzbekistanAirways об отмене рейсов в этот город "в связи с закрытием международного аэропорта Актау".

    Вместе с тем, ТАСС цитирует своего источника в авиационной отрасли, по словам которого авиакомпания "Аэрофлот" рейсы не отменяет, и аэропорты Нур-Султана и Алматы работают по расписанию.

  3. Post update

    Казахстанское издание "Власть" сообщает, что несколько тысяч протестующих попытались ворваться на территорию резиденции президента в Алматы. Согласно его данным, около комплекса "вокруг все в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы".

  4. Post update

    В Атырау начался разгон демонстрантов, передает КазТАГ. По данным издания, на центральной площади города собрались тысячи людей

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    Корреспондент агентства Интерфакс так описывает обстановку в центре Алматы, неподалеку от администрации города, куда ворвались демонстранты: "Вооруженные палками мужчины бьют военных, снимают с них бронежилеты, забирают оружие и щиты и идут в сторону площади Республики, где находится здание акимата (администрации)".

  6. События в Казахстане. Что известно на данный момент

    Мы начинаем рассказывать о том, что происходит в Казахстане.

    Утром в среду правительство Казахстана было отправлено в отставку, однако протестующих это не успокоило.

    Вскоре стали поступать сообщения из Алматы о новых столкновениях между демонстрантами и полицией.

    Несмотря на введенный режим чрезвычайного положения и запрет на массовые собрания, по данным СМИ, более тысячи человек прорвались к зданию администрации Алматы и вошли в него.

    В социальных сетях распространяются кадры, на которых видно, как демонстранты поднимаются на ступеньки здания.

    Поступают сообщения о том, что в администрации начался пожар.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее записал видеообращение, в котором призвал протестующих проявить благоразумие и не совершать противоправных действий.

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