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Российское вторжение на Украину: онлайн трансляция
Российские вооруженные силы ведут боевые действия, нанося воздушные удары по объектам на всей территории Украины. В столице страны идут перестрелки, украинская армия сражается со вторгающимися российскими частями. Запад вводит против России беспрецедентные санкции.
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Хроника
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Боррель: "Мы удивили весь мир и Путина"
Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС, выступил перед Европарламентом.
“Мы должны объединить наши усилия и вытолкнуть Россию из нашей финансовой системы. Мы должны действовать координированно. Мы должны использовать наши возможности по защите мира и защитить украинский народ и помочь украинской армии.
Буквально за 24 часа мы смогли многое изменить. Мы смогли отключить Россию от международной финансовой системы, и теперь вы знаете, что половина резервов Центробанка России - вне его досягаемости. Я думаю, они скоро почувствуют тяжелые последствия - и в том, что касается инфляции, и других финансовых последствий.
Когда вы будете говорить о бюджете наших институтов, помните, что эти бюджеты должны быть такие, чтобы противостоять российской агрессии.
Мы должны всячески осудить действия России на площадке ООН. Никто не поддержал Россию. И теперь мы должны разработать новую международную коалицию, чтобы на следующем заседании Совбеза ООН все показали Путину, что никто не может посадить на одной площадке агрессора и тех, кто от него страдает.
Нам часто говорят, что надо занимать жесткую позицию, но для этого не обязательно оружие. Важен и другой потенциал. Мы должны сделать так, чтобы наши меры по борьбе с агрессором были не только военными. Мы должны сделать все, чтобы бороться с ситуацией, в которой Россия пользуется своим газом, чтобы подпитывать свою агрессорскую деятельность.
Мы не можем и дальше жить так, что мы не согласны с агрессией, но при этом ведем коммерческие и торговые отношения с агрессором. Мы удивили весь мир и самого Путина своей реакцией. Надо продолжать в этом направлении. Мы живем в опасном мире, мы должны делать все, чтобы наш союз был еще сильнее".
Западные музыканты начали отменять свои концерты в России
Отмененные концерты:
МВД Украины: в результате удара по администрации Харькова погибли 10 человек
Министерство внутренних дел Украины сообщило, что в результате удара по городской администрации Харькова погибли 10 человек, еще как минимум 20 получили ранения. Сейчас идет работа по разборке завалов.
Удар по зданию был нанесен утром 1 марта. Власти Украины заявляют, что его нанесла Россия, российская сторона эти заявления пока не прокомментировала.
Зеленский выступил в Европарламенте. Началось рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС
Владимир Зеленский выступил в Европарламенте по видеосвязи перед тем, как депутаты начали рассматривать заявку Украины на вступление в членство ЕС.
"Каждая площадь будет Площадью Свободы. Никто не нас не сломит. Наше желание - чтобы наши дети жили. Мне кажется, что это честно, ведь вчера 16 детей погибли. И снова Путин скажет, что это какая-нибудь операция. Где работают наши дети, в каких танках они ездят?
Уважаемые, у нас очень мотивированный народ, мы боремся за наши права, свободу, за жизнь, а сейчас за выживание.
Мы боремся за то, чтобы быть равноправными членами Европы. С нами ЕС будет крепче. Мы докажем свою силу. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы европейцы, тогда жизнь победит смерть, а свет тьму", - сказал Зеленский.
Депутаты стоя аплодировали украинскому президенту.
Деньги из российского ФНБ могут пойти на покупку долей в подешевевших компаниях
Ольга Шамина
Редактор отдела экономики, Би-би-си
Российские власти могут потратить деньги из Фонда национального благосостояния на покупку подешевевших акций российских компаний, сообщает Forbes со ссылкой на источники.
Проект распоряжения правительства, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, был ранее опубликован в телеграмм-канале "Майский указ". Forbes подтвердил подлинность документа.
На выкуп акций власти могут потратить до 1 трлн рублей из ФНБ - это основной резервный фонд России, который пополнялся из доходов от продажи нефти при высоких ценах на нее. Частично фонд ранее планировали тратить на различные инфраструктурные проекты.
В распоряжении говорится, что для операций по покупки бумаг российских компаний будут привлекаться попавшая под санкции государственная корпорация ВЭБ.РФ и специализированные финансовые организации.
При этом в документе не уточняется, что будет дальше с акциями компаний. Если ВЭБ.РФ или правительство оставят их у себя, то таким образом государство может частично стать владельцем долей в частных компаниях. Это может привести к резкому росту доли государства в экономике и российском бизнесе.
Параллельно российские власти собираются ввести временные ограничения на выход зарубежных инвесторов из российских активов, об этом заявил уже официально Мишустин. В теории это должно остановить падение рынка.
В понедельник в указе президента Владимира Путина также разрешалось компаниям, пострадавшим от падения рынка, выкупить собственные акции.
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Священнослужители РПЦ подписали открытое письмо о прекращении военных действий
36 священнослужителей РПЦ выступили с обращением о прекращении войны в Украине. Сбор подписей под обращением продолжается.
"Страшный суд ожидает каждого человека. Никакая земная власть, никакие врачи, никакая охрана не обезопасит от этого суда. Заботясь о спасении каждого человека, считающего себя чадом Русской Православной Церкви, мы не желаем, чтобы он явился на этот суд, неся на себе тяжелый груз материнских проклятий. Мы напоминаем, что Кровь Христова, пролитая Спасителем за жизнь мира, будет принята в таинстве Причащения теми людьми, кто отдает убийственные приказы, не в жизнь, а в муку вечную", - говорится в открытом письме.
"Мы с горечью думаем о той пропасти, которую придется преодолевать нашим детям и внукам в России и в Украине, чтобы снова начать дружить друг с другом, уважать и любить друга друга. Мы уважаем богоданную свободу человека, и считаем, что народ Украины должен делать свой выбор самостоятельно, не под прицелом автоматов, без давления с Запада или Востока", - также говорится в обращении.
Подписавшиеся клирики призывают все стороны конфликта к диалогу и остановке насилия.