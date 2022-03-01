Российское вторжение на Украину: онлайн трансляция

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС, выступил перед Европарламентом.

“Мы должны объединить наши усилия и вытолкнуть Россию из нашей финансовой системы. Мы должны действовать координированно. Мы должны использовать наши возможности по защите мира и защитить украинский народ и помочь украинской армии.

Буквально за 24 часа мы смогли многое изменить. Мы смогли отключить Россию от международной финансовой системы, и теперь вы знаете, что половина резервов Центробанка России - вне его досягаемости. Я думаю, они скоро почувствуют тяжелые последствия - и в том, что касается инфляции, и других финансовых последствий.

Когда вы будете говорить о бюджете наших институтов, помните, что эти бюджеты должны быть такие, чтобы противостоять российской агрессии.

Мы должны всячески осудить действия России на площадке ООН. Никто не поддержал Россию. И теперь мы должны разработать новую международную коалицию, чтобы на следующем заседании Совбеза ООН все показали Путину, что никто не может посадить на одной площадке агрессора и тех, кто от него страдает.

Нам часто говорят, что надо занимать жесткую позицию, но для этого не обязательно оружие. Важен и другой потенциал. Мы должны сделать так, чтобы наши меры по борьбе с агрессором были не только военными. Мы должны сделать все, чтобы бороться с ситуацией, в которой Россия пользуется своим газом, чтобы подпитывать свою агрессорскую деятельность.

Мы не можем и дальше жить так, что мы не согласны с агрессией, но при этом ведем коммерческие и торговые отношения с агрессором. Мы удивили весь мир и самого Путина своей реакцией. Надо продолжать в этом направлении. Мы живем в опасном мире, мы должны делать все, чтобы наш союз был еще сильнее".