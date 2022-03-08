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Российско-украинская война: Coca-Cola и McDonald's остановили бизнес в России, США отказались от российской нефти
На территории Украины продолжаются боевые действия между российской армией и украинскими войсками. Мы ведем онлайн-трансляцию.
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Главные события вторника
Universal Music останавливает бизнес в России и закрывает офисы
Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music Group сообщила, что приостанавливает все бизнес-операции в России и закрывает свои офисы, присоединясь к растущему числу компаний, которые бойкотируют Россию.
"Мы призываем положить конец насилию в Украине. Мы поддерживаем международные санкции и вместе с нашими сотрудниками и артистами, которые работают в США, Великобритании, Польше, Словакии, Германии, Чехии и Венгрии и поддерживаем усилия по оказанию гуманитарной помощи беженцам из региона", - заявили в компании.
Срочно!Новый порядок выдачи валюты в России
Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года установил новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан.
Как сообщается на сайте Центробанка, клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте со своего вклада, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тыс. долларов США, то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте, заявляют в ЦБ.
В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США независимо от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.
Получить валюту можно будет в кассе банка.
Граждане смогут открывать новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.
Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение.
PepsiCo останавливает продажу своих напитков в России
Компания PepsiCo, Inc. заявила, что приостанавливает продажу своих газированных напитков в России.
Заявление компании прозвучало сразу после решения ее главного конкурента Coca-Cola о приостановке бизнеса в России.
PepsiCo была одной из немногих западных компаний, которым было разрешено торговать в Советском Союзе до его распада.
В компании заявили, что продолжат продавать на российском рынке предметы первой необходимости, такие как молоко, детские смеси и детское питание.
Русская служба Би-би-си продолжает онлайн-трансляцию
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