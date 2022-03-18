Разрушенный бомбовым ударом театр драмы в Мариуполе
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Война России в Украине: бои в центре Мариуполя, из города удалось вывести еще 5 тысяч человек

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Хроника

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  1. Псаки: Байден не предлагал Китаю "пряники" за отказ от помощи России

    Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала еще некоторые подробности о разговоре Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином (мы рассказывали о нем на старой странице).

    По словам Псаки, Байден не предлагал Си Цзиньпину никаких "пряников" (то есть поощрений) в обмен на согласие Китая не помогать России - даже, например, в виде снятия санкций, ранее введенных в отношении Китая по другим поводам. Псаки, впрочем, дала понять, что негативные последствия для Китая в случае, если он поможет России, необязательно примут форму санкций.

    Псаки отметила, что большую часть двухчасового разговора двух лидеров говорил Байден: он подробно объяснял позицию Соединенных Штатов и шаги, предпринятые США и их союзниками в ответ на агрессию России против Украины.

  2. ООН доставила первый гуманитарный конвой в Сумы

    ООН доставила первый конвой с неотложной гуманитарной помощью в украинский город Сумы.

    Об этом говорится в заявлении кризисного координатора ООН по Украине Амина Авада.

    Речь идет о 130 тоннах гуманитарной помощи, включая медикаменты, воду и продукты питания.

    Среди прочего было доставлено оборудование для ремонта систем водоснабжения, что может помочь десяткам тысяч жителей города.

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