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Война в Украине. Зеленский: битва за Донбасс началась
Мы освещаем события войны России с Украиной день за днем, час за часом, публикуя информацию наших корреспондентов, анализ экспертов и комментарии политиков и специалистов.
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Макрон объяснил, почему давно не созванивался с Путиным
"После массовых убийств, которые мы обнаружили в Буче и других городах, война приняла иной оборот, поэтому с тех пор я больше не разговаривал [с Путиным] напрямую, но я не исключаю, что сделаю это в будущем", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон в эфире канала France 5.
Макрон регулярно созванивался с Путиным в первые недели войны, как и с президентом Украины Владимиром Зеленским: он говорил, что таким образом пытается остановить войну.
"Мы всегда должны готовиться к завтрашнему дню, к миру, и это невозможно сделать без обсуждения с другой стороной, — добавил Макрон. - Мы призваны быть в числе гарантов этого будущего дня".
"Россия здесь, в Европе, - подчеркнул президент Франции. - Нужно сделать все, чтобы положить конец этой войне, не развязывая войны, а вводя санкции против России".
Макарон добавил, что воевать против России Франция не собирается.
Срочно!Зеленский: российские войска начали наступление в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил, что битва за Донбасс началась.
Российские войска начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились, заявил он. "Значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда не сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим", - заявил Зеленский.
Началась вторая фаза войны, заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом же в “Фейсбуке” написал и глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
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