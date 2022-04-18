Украинский военный у линии фронта в Донбассе
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Война в Украине. Зеленский: битва за Донбасс началась

Мы освещаем события войны России с Украиной день за днем, час за часом, публикуя информацию наших корреспондентов, анализ экспертов и комментарии политиков и специалистов.

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Хроника

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  1. Макрон объяснил, почему давно не созванивался с Путиным

    "После массовых убийств, которые мы обнаружили в Буче и других городах, война приняла иной оборот, поэтому с тех пор я больше не разговаривал [с Путиным] напрямую, но я не исключаю, что сделаю это в будущем", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон в эфире канала France 5.

    Макрон регулярно созванивался с Путиным в первые недели войны, как и с президентом Украины Владимиром Зеленским: он говорил, что таким образом пытается остановить войну.

    "Мы всегда должны готовиться к завтрашнему дню, к миру, и это невозможно сделать без обсуждения с другой стороной, — добавил Макрон. - Мы призваны быть в числе гарантов этого будущего дня".

    "Россия здесь, в Европе, - подчеркнул президент Франции. - Нужно сделать все, чтобы положить конец этой войне, не развязывая войны, а вводя санкции против России".

    Макарон добавил, что воевать против России Франция не собирается.

  2. Срочно!Зеленский: российские войска начали наступление в Донбассе

    Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил, что битва за Донбасс началась.

    Российские войска начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились, заявил он. "Значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда не сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим", - заявил Зеленский.

    Началась вторая фаза войны, заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом же в “Фейсбуке” написал и глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

  3. Онлайн-трансляция продолжается здесь

    Мы начинаем новую онлайн-трансляцию о ситуации в войне России с Украиной.

    Спасибо, что следите за событиями вместе с нами!

    Предыдущий онлайн - здесь.

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