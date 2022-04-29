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Война в Украине: США считают, что Россия выбилась из графика в Донбассе
Мы освещаем события войны России с Украиной день за днем, час за часом, публикуя информацию наших корреспондентов, анализ экспертов и комментарии политиков и специалистов.
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Хроника
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Польша готова охранять небо над Словакией, если та откажется от своих МиГ-29
Министр обороны Словакии Ярослав Над заявил, что Польша готова охранять воздушное пространство Словакии, если страна решит отказаться от своего парка советских истребителей МиГ-29.
Его польский коллега сказал, что польские F-16 могут обеспечить защиту с баз на территории Польши.
Польские самолеты уже помогают защищать страны Балтии в рамках операций НАТО по патрулированию воздушного пространства.
Но время этого заявления — после встречи двух министров в Братиславе — имеет большое значение.
Об этом прямо не говорилось, но предполагается, что серьезным образом рассматриваются шаги по отправке некоторых словацких МиГов в Украину.
У Словакии в общей сложности двенадцать МиГ-29, базирующихся на авиабазе Слиач. Однако не совсем ясна нынешняя боеготовность этих истребителей, которые на Западе считаются устаревшими.
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Лавров: Россия никому не угрожает ядерным оружием и не использует наемников
Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью крупнейшему в мире арабоязычному СМИ "Аль-Арабия", в котором заверил, что Россия не хочет ядерного конфликта.
По его словам, Россия не считает, что находится в состоянии войны с НАТО. Такое развитие событий повлекло бы за собой риски ядерной войны, а этого нельзя допустить, сказал министр.
Несмотря на то, что в пропагандистских программах российского телевидения тема ядерной войны звучит регулярно, Лавров утверждает, что муссировать эту тему любят западные страны, а Россия никому ядерным оружием не угрожает.
Журналисты "Аль-Арабия" спросили Лаврова о наемниках с Ближнего Востока, которые, как сообщалось ранее, воюют в Украине на стороне России.
"Россия никогда не использует наемников. Я могу вас заверить, что у сирийцев свои заботы", - сказал глава МИД России.
Однако в марте Арабская служба Би-би-си в ходе собственного расследования пообщалась с сирийцами накануне их отъезда в Украину.
В интервью "Аль-Арабия" Лавров также обвинил Киев в том, что мирные переговоры застопорились из-за его непоследовательности и несамостоятельности от западных покровителей.
На вопрос о примерных сроках окончания "спецоперации" Лавров сказал, что она закончится только тогда, когда будут достигнуты ее цели.
Пентагон: Россия выбилась из графика в Донбассе
Российская военная кампания в Донбассе, цель которой установление полного контроля в регионе, продвигается медленнее, чем было запланировано, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
По мнению американского военного ведомства, российские войска отстают от ранее намеченных планов как минимум на несколько дней.
Основными причинами этого в США считают эффективное сопротивление ВСУ и осторожность, которую армия РФ проявляет после неудач под Киевом. В частности, российские войска боятся оторваться от своих линий снабжения.
"Мы считаем, что они продолжают создавать условия для более масштабного и затяжного наступления", - говорят в Пентагоне.
По данным американской разведки, на юге и востоке Украины дислоцированы 92 российские батальонные тактические группы, еще несколько ожидают у границы со стороны России.
Однако у американских специалистов есть сомнения в их боеготовности, так как большая часть сформирована из военных, проведших несколько тяжелых недель на других флангах в первые недели вторжения.
Подкаст о 65-м дне войны
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