Война в Украине: США считают, что Россия выбилась из графика в Донбассе

Reuters Copyright: Reuters Украинские истребители МиГ-29 пролетают над военной авиабазой в Василькове, Украина, 3 августа 2016 г Image caption: Украинские истребители МиГ-29 пролетают над военной авиабазой в Василькове, Украина, 3 августа 2016 г

Министр обороны Словакии Ярослав Над заявил, что Польша готова охранять воздушное пространство Словакии, если страна решит отказаться от своего парка советских истребителей МиГ-29.

Его польский коллега сказал, что польские F-16 могут обеспечить защиту с баз на территории Польши.

Польские самолеты уже помогают защищать страны Балтии в рамках операций НАТО по патрулированию воздушного пространства.

Но время этого заявления — после встречи двух министров в Братиславе — имеет большое значение.

Об этом прямо не говорилось, но предполагается, что серьезным образом рассматриваются шаги по отправке некоторых словацких МиГов в Украину.

У Словакии в общей сложности двенадцать МиГ-29, базирующихся на авиабазе Слиач. Однако не совсем ясна нынешняя боеготовность этих истребителей, которые на Западе считаются устаревшими.