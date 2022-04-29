Местные жители в ожидании эвакуиции недалеко от Харькова
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Война в Украине: США считают, что Россия выбилась из графика в Донбассе

Мы освещаем события войны России с Украиной день за днем, час за часом, публикуя информацию наших корреспондентов, анализ экспертов и комментарии политиков и специалистов.

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Хроника

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  1. Польша готова охранять небо над Словакией, если та откажется от своих МиГ-29

    МиГ-29
    Copyright: Reuters
    Image caption: Украинские истребители МиГ-29 пролетают над военной авиабазой в Василькове, Украина, 3 августа 2016 г

    Министр обороны Словакии Ярослав Над заявил, что Польша готова охранять воздушное пространство Словакии, если страна решит отказаться от своего парка советских истребителей МиГ-29.

    Его польский коллега сказал, что польские F-16 могут обеспечить защиту с баз на территории Польши.

    Польские самолеты уже помогают защищать страны Балтии в рамках операций НАТО по патрулированию воздушного пространства.

    Но время этого заявления — после встречи двух министров в Братиславе — имеет большое значение.

    Об этом прямо не говорилось, но предполагается, что серьезным образом рассматриваются шаги по отправке некоторых словацких МиГов в Украину.

    У Словакии в общей сложности двенадцать МиГ-29, базирующихся на авиабазе Слиач. Однако не совсем ясна нынешняя боеготовность этих истребителей, которые на Западе считаются устаревшими.

  2. В Украине растет популярность патриотических тату. Почему это может быть опасно?

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    Video caption: В Украине растет популярность патриотических тату. Почему это может быть опасно?

  3. Лавров: Россия никому не угрожает ядерным оружием и не использует наемников

    Сергей Лавров
    Copyright: Anadolu Agency

    Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью крупнейшему в мире арабоязычному СМИ "Аль-Арабия", в котором заверил, что Россия не хочет ядерного конфликта.

    По его словам, Россия не считает, что находится в состоянии войны с НАТО. Такое развитие событий повлекло бы за собой риски ядерной войны, а этого нельзя допустить, сказал министр.

    Несмотря на то, что в пропагандистских программах российского телевидения тема ядерной войны звучит регулярно, Лавров утверждает, что муссировать эту тему любят западные страны, а Россия никому ядерным оружием не угрожает.

    Журналисты "Аль-Арабия" спросили Лаврова о наемниках с Ближнего Востока, которые, как сообщалось ранее, воюют в Украине на стороне России.

    "Россия никогда не использует наемников. Я могу вас заверить, что у сирийцев свои заботы", - сказал глава МИД России.

    Однако в марте Арабская служба Би-би-си в ходе собственного расследования пообщалась с сирийцами накануне их отъезда в Украину.

    В интервью "Аль-Арабия" Лавров также обвинил Киев в том, что мирные переговоры застопорились из-за его непоследовательности и несамостоятельности от западных покровителей.

    На вопрос о примерных сроках окончания "спецоперации" Лавров сказал, что она закончится только тогда, когда будут достигнуты ее цели.

  4. Пентагон: Россия выбилась из графика в Донбассе

    Российская военная кампания в Донбассе, цель которой установление полного контроля в регионе, продвигается медленнее, чем было запланировано, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

    По мнению американского военного ведомства, российские войска отстают от ранее намеченных планов как минимум на несколько дней.

    Основными причинами этого в США считают эффективное сопротивление ВСУ и осторожность, которую армия РФ проявляет после неудач под Киевом. В частности, российские войска боятся оторваться от своих линий снабжения.

    "Мы считаем, что они продолжают создавать условия для более масштабного и затяжного наступления", - говорят в Пентагоне.

    По данным американской разведки, на юге и востоке Украины дислоцированы 92 российские батальонные тактические группы, еще несколько ожидают у границы со стороны России.

    Однако у американских специалистов есть сомнения в их боеготовности, так как большая часть сформирована из военных, проведших несколько тяжелых недель на других флангах в первые недели вторжения.

    Карта
    Copyright: BBC

  6. Продолжаем онлайн о войне в Украине

    Мы продолжаем онлайн-трансляцию о войне в Украине здесь.

    Предыдущую хронику можете посмотреть здесь.

    В закладке "Истории по теме" - главные лонгриды и хроника войны с первых дней.

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