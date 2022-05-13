Украина готова вооружить миллион человек для войны с Россией

Мы продолжаем онлайн-трансляцию о вторжении России в Украину по этому адресу.

Предыдущую хронику можете посмотреть здесь.

В закладке "Истории по теме" - главные лонгриды и хроника войны с первых дней.

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