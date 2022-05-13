Волонтер территориальной обороны в Одессе
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Украина готова вооружить миллион человек для войны с Россией

Мы освещаем события войны России с Украиной день за днем, час за часом, публикуя информацию наших корреспондентов, анализ экспертов и комментарии политиков и специалистов.

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Хроника

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  1. Главное к вечеру пятницы

    • Россия с 14 мая прекращает подачу электроэнергии в Финляндию
    • Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил ситуацию в Украине со своим американским коллегой Ллойдом Остином
    • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не поддерживает планы вступления Швеции и Финляндии в НАТО
    • В 80-й десантной бригаде рассказали, как разгромили российские силы на переправе через Северский Донец
    • Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна вступает в новый этап войны и готова вооружить миллион человек для участия в войне с Россией

  2. Продолжаем онлайн о войне в Украине

    Мы продолжаем онлайн-трансляцию о вторжении России в Украину по этому адресу.

    Предыдущую хронику можете посмотреть здесь.

    В закладке "Истории по теме" - главные лонгриды и хроника войны с первых дней.

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