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Война в Украине: бои за Лисичанск и Северодонецк, Киев отмечает день города

Мы освещаем события войны России с Украиной день за днем, час за часом, публикуя информацию наших корреспондентов, анализ экспертов и комментарии политиков и специалистов.

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Хроника

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  1. Ситуация в регионах. Сводка от местных администраций

    • В Киевской области ночью несколько раз объявлялась воздушная тревога. Вечером 28 мая сработало ПВО в Бучанском районе. Жертв и разрушений нет.
    • В Днепропетровской области ночь и утро прошли спокойно. Накануне вечером по Кривому Рогу были нанесены ракетные удары, в результате было разрушено предприятие, пострадавших нет.
    • В Харькове ночь прошла относительно спокойно. По области в течение суток обстреливали Изюмский район, есть раненые. Вечером возле города Барвенково (Изюмский район) погибла от обстрелов женщина 60-ти лет.
    • Луганская область: в Северодонецке продолжаются бои, хотя российские военные пытались взять город к воскресенью, когда отмечается День города. В Лисичанске снаряд попал в многоэтажку. Один человек погиб на месте, четыре местных жителя госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Авиаударом разрушен кинотеатр "Дружба", повреждены 22 дома, два человека погибли, четверо ранены.
    • Донецк: отсутствует газ на территории области, частично отсутствуют вода и электричество. Обстрелы по всей линии фронта. За минувшие сутки - двое погибших и трое раненых.
    • Николаевская область: утром российские военные в очередной раз обстреляли город Николаев, удар пришелся на жилые кварталы, утверждают местные власти. Как минимум два боеприпаса разорвались прямо во дворах многоэтажек. В результате обстрела повреждено несколько многоквартирных домов. Один человек погиб на месте. На данный момент известно по меньшей мере о шести раненых мирных жителях.
    • Херсонская область: горячими точками остаются населенные пункты Великоалександровского, Нововоронцовского, Калиновского, Высокопольского, Чернобыльского районов. Боевые действия в этих районах продолжались практически весь день. В результате обстрелов критическая ситуация установилась в Чернобаевке. Вчера из-за боевых действий были ранены мирные жители, один мужчина погиб.

    В условиях боевых действий Би-би-си не может оперативно проверить утверждения официальных лиц воюющих сторон.

  2. Наша трансляция продолжается

    Мы продолжаем вести текстовую онлайн-трансляцию о вторжении России в Украину. Все обновления теперь будут буликоваться здесь.

    Предыдущую хронику вы можете посмотреть здесь.

    Спасибо, что вы с нами!

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