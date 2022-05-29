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Война в Украине: бои за Лисичанск и Северодонецк, Киев отмечает день города
Мы освещаем события войны России с Украиной день за днем, час за часом, публикуя информацию наших корреспондентов, анализ экспертов и комментарии политиков и специалистов.
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Хроника
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Ситуация в регионах. Сводка от местных администраций
В условиях боевых действий Би-би-си не может оперативно проверить утверждения официальных лиц воюющих сторон.
Наша трансляция продолжается
Мы продолжаем вести текстовую онлайн-трансляцию о вторжении России в Украину. Все обновления теперь будут буликоваться здесь.
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