Украинская армия с начала войны потеряла в боях до половины бронетехники и артиллерии - об этом сказал в интервью заместитель министра обороны Украины Владимир Карпенко.

"Мы потеряли примерно 50%... Примерно 1300 боевых машин пехоты потеряны, 400 танков, 700 артиллерийских систем", - сказал Карпенко американскому журналу National Defense , объясняя потребности Украины в поставках западного оружия.

"Так что, если недостача артиллерийских систем составляет 700 единиц, то ее надо восполнить, потому они уничтожены. А мы получили, например, только 100 единиц в виде иностранной помощи", - продолжил заместитель министра обороны Украины.

Напомнив, что протяженность линии фронта, на которой идут активные боевые действия, составляет около тысячи километров, и для ее удержания Украине нужны 40 бригад с сотнями единиц техники каждая, Карпенко сказал, что пока западная помощь покрывает лишь 10-15% потребностей украинской армии в артиллерии, в том числе реактивной, снарядах, танках и других бронемашинах, а также средствах ПВО.