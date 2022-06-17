Город Приволье около Лисичанска
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Украина говорит о потоплении российского буксира американской ракетой; Казахстан считает ДНР и ЛНР квазигосударствами

Мы освещаем события войны России с Украиной день за днем, час за часом, публикуя информацию наших корреспондентов, анализ экспертов и комментарии политиков и специалистов.

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Хроника

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  1. Украина потеряла до половины боевой техники - замминистра обороны

    Украинская армия с начала войны потеряла в боях до половины бронетехники и артиллерии - об этом сказал в интервью заместитель министра обороны Украины Владимир Карпенко.

    "Мы потеряли примерно 50%... Примерно 1300 боевых машин пехоты потеряны, 400 танков, 700 артиллерийских систем", - сказал Карпенко американскому журналу National Defense, объясняя потребности Украины в поставках западного оружия.

    "Так что, если недостача артиллерийских систем составляет 700 единиц, то ее надо восполнить, потому они уничтожены. А мы получили, например, только 100 единиц в виде иностранной помощи", - продолжил заместитель министра обороны Украины.

    Напомнив, что протяженность линии фронта, на которой идут активные боевые действия, составляет около тысячи километров, и для ее удержания Украине нужны 40 бригад с сотнями единиц техники каждая, Карпенко сказал, что пока западная помощь покрывает лишь 10-15% потребностей украинской армии в артиллерии, в том числе реактивной, снарядах, танках и других бронемашинах, а также средствах ПВО.

  2. Прокремлевский сайт показал видео с одним из пропавших без вести в Украине американцев

    Сайт лояльной Кремлю газеты "Известия" разместил видео с Энди Уинхом (фамилию также транслитерируют Хьюн), пропавшим без вести под Харьковом после 8 июня. Тогда же родственники перестали получать информацию о еще одном американском ветеране - Александере Дрюке. Ранее на других прокремлевских ресурсах появилось короткое видео и с ним.

    Сайт называет его наемником. Американские власти требовали от России и подконтрольных ей вооруженных формирований обращаться со всеми попавшими в плен участниками боевых действий как с военнопленными.

  3. Приветствуем вас на новой странице нашего онлайна

    Продолжаем трансляцию событий вокруг российского вторжения в Украину по этому адресу.

    Предыдущую хронику можно почитать здесь.

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