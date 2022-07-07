Борис Джонсон перестанет быть лидером тори, но останется премьером до осени

Разворачивающийся политический кризис в Британии может свести на нет усилия Запада, направленные на оказание помощи Украине. Так считает эксперт Джозеф Чиринчоне из американского аналитического Совета по международным отношениям
"Последствия будут ощущаться на международной арене немедленно. Это с одной стороны ослабит усилия Запада, направленные на помощь Украине в войне. Дело не только о том, что Борис может перестать быть лидером Соединенного Королевства, но и в том, что за этим последуют недели неопределенности, что скажется на решимости британских и, возможно, европейских политиков", - сказал Чиринчоне.
"Возникнут серьезные вопросы о стабильности западного альянса".
Сейчас Великобритания - второй по величине донор военной помощи Украине, а Борис Джонсон очень популярен среди украинцев.
Британцы выделили 2,3 млрд фунтов на военную помощь и еще полтора миллиарда - на гуманитарную и экономическую поддержку пострадавшей от войны страны.
Ряд однопартийцев Джонсона - за его немедленную отставку с поста премьера
Свое намерение остаться на
посту премьер-министра до осени Борис Джонсон объясняет необходимостью дать
консерваторам достаточно времени на избрание нового главы партии.
Но даже среди его однопартийцев
не все готовы дать ему такую возможность.
Бывший министр предпринимательства, энергетики и
промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг заявил, что новый глава
кабинета должен быть выбран как можно скорее.
Член
парламента, консерватор Ник Гибб призывает Джонсона уйти прямо сейчас.
Экс-лидер шотландских
консерваторов Рут Дэвидсон написала в "Твиттере": "Он никак не может остаться до
октября. Это же просто сущая чепуха".
Сможет ли Джонсон усидеть в кресле премьера до осени?
Крис Мейсон
Политический обозреватель Би-би-си
Это произошло. Борис Джонсон уходит в отставку.
Но погодите: он говорит, что пробудет премьером до
осени.
Премьер-министр должен быть на месте всегда. Пока он покидает
лишь пост лидера Консервативной партии. И теперь среди тори начнется конкурс на
место нового партийного лидера.
Когда кандидатура будет утверждена – для этого нужны
голоса примерно 100 000 членов Консервативной партии, - Борис Джонсон подаст
королеве прошение об отставке, после чего она вызовет новоизбранного
лидера и попросит его (или её) сформировать правительство. Новый кандидат также
должен собрать большинство в палате
общин.
После визита к королеве новый лидер партии будет
официально считаться следующим премьер-министром страны.
Так на Даунинг-стрит видят дальнейшее развитие событий.
Но сможет ли Джонсон продержаться до осени? Его сторонники
будут настаивать, что это необходимо ради соблюдения некоего подобия
преемственности, а также ради стабильности, которой в данный момент так не хватает.
Противники Бориса, такие как первый министр
Шотландии Никола Стерджен, говорят, что дальнейшее управление правительством, в
котором образовалось так много вакансий, бессмысленно.
И это главная тема, которая сегодня будет бурно
обсуждаться. А следующий вопрос такой: кто может стать нашим следующим
премьер-министром?
Отставка назревала давно
Отставка назревала еще с декабря прошлого года. Мы подробно описывали, как Борис Джонсон терял гигантскую популярность.
Хроника
time_stated_uk
Кризис в Британии и Украина
Разворачивающийся политический кризис в Британии может свести на нет усилия Запада, направленные на оказание помощи Украине. Так считает эксперт Джозеф Чиринчоне из американского аналитического Совета по международным отношениям
"Последствия будут ощущаться на международной арене немедленно. Это с одной стороны ослабит усилия Запада, направленные на помощь Украине в войне. Дело не только о том, что Борис может перестать быть лидером Соединенного Королевства, но и в том, что за этим последуют недели неопределенности, что скажется на решимости британских и, возможно, европейских политиков", - сказал Чиринчоне.
"Возникнут серьезные вопросы о стабильности западного альянса".
Сейчас Великобритания - второй по величине донор военной помощи Украине, а Борис Джонсон очень популярен среди украинцев.
Британцы выделили 2,3 млрд фунтов на военную помощь и еще полтора миллиарда - на гуманитарную и экономическую поддержку пострадавшей от войны страны.
Ряд однопартийцев Джонсона - за его немедленную отставку с поста премьера
Свое намерение остаться на посту премьер-министра до осени Борис Джонсон объясняет необходимостью дать консерваторам достаточно времени на избрание нового главы партии.
Но даже среди его однопартийцев не все готовы дать ему такую возможность.
Сможет ли Джонсон усидеть в кресле премьера до осени?
Крис Мейсон
Политический обозреватель Би-би-си
Это произошло. Борис Джонсон уходит в отставку.
Но погодите: он говорит, что пробудет премьером до осени.
Премьер-министр должен быть на месте всегда. Пока он покидает лишь пост лидера Консервативной партии. И теперь среди тори начнется конкурс на место нового партийного лидера.
Когда кандидатура будет утверждена – для этого нужны голоса примерно 100 000 членов Консервативной партии, - Борис Джонсон подаст королеве прошение об отставке, после чего она вызовет новоизбранного лидера и попросит его (или её) сформировать правительство. Новый кандидат также должен собрать большинство в палате общин.
После визита к королеве новый лидер партии будет официально считаться следующим премьер-министром страны.
Так на Даунинг-стрит видят дальнейшее развитие событий.
Но сможет ли Джонсон продержаться до осени? Его сторонники будут настаивать, что это необходимо ради соблюдения некоего подобия преемственности, а также ради стабильности, которой в данный момент так не хватает.
Противники Бориса, такие как первый министр Шотландии Никола Стерджен, говорят, что дальнейшее управление правительством, в котором образовалось так много вакансий, бессмысленно.
И это главная тема, которая сегодня будет бурно обсуждаться. А следующий вопрос такой: кто может стать нашим следующим премьер-министром?
Отставка назревала давно
Отставка назревала еще с декабря прошлого года. Мы подробно описывали, как Борис Джонсон терял гигантскую популярность.
Первые разговоры об отставке начались еще зимой. Вот наша статья, где описаны все причины проблем британского премьера. Борис Джонсон под ударом. Грозит ли отставка премьеру Британии в 2022 году?
А вчера стало ясно, что она почти неизбежна. Об этом подробнее тут:
Правительство Бориса Джонсона разваливается. Что ждет премьера Британии?
Борис Джонсон объявит об уходе с поста лидера тори
Борис Джонсон сегодня уйдет с поста лидера Консервативной партии, однако продолжит исполнять обязанности премьер-министра до осени, сообщает политический редактор Би-би-си Крис Мэйсон.
Мы начинаем онлайн-трансляцию о разворачивающемся политическом кризисе в Великобритании.