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Война в Украине: США предоставят Киеву вооружений еще на $400 млн, СБУ сообщила об аресте активов "Газпрома" и "Роснефти"

Мы освещаем события войны России с Украиной день за днем, час за часом, публикуя информацию наших корреспондентов, анализ экспертов и комментарии политиков и специалистов.

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Хроника

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  1. Основные итоги пятницы, 135-го дня войны

    • Американские власти передадут Украине еще четыре ракетные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним в рамках очередного пакета военной помощи на 400 млн долларов.
    • Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовой украинской армии - заехав, в том числе, и в родной для него Криворожский район. Оттуда он по видеосвязи выступил перед депутатами парламента Словении.
    • По словам украинского министра обороны Алексея Резникова, сопротивление российскому вторжению ежемесячно обходится Киеву в сумму, изначально запланированную в бюджете на весь текущий год. В общей сложности, по словам Резникова, независимость Украины сейчас защищает около 1 млн человек.
    • По последним данным ООН, с начала полномасштабного вторжения российской армии по меньшей мере 11,5 млн украинцев покинули свои дома, спасаясь от обстрелов. Такую статистику привел верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
    • Служба безопасности Украины сообщила об аресте активов российских госкомпаний в стране на общую сумму 2,1 млрд гривен. Арест коснулся собственности "Роснефти", "Газпрома" и "Росатома".

  2. Post update

    Мы продолжаем онлайн-трансляцию на этой странице.

    Предыдущую трансляцию можно найти здесь.

    В закладке "Истории по теме" - главные лонгриды и хроника войны с первых дней.

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