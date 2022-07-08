Онлайн Онлайн Война в Украине: США предоставят Киеву вооружений еще на $400 млн, СБУ сообщила об аресте активов "Газпрома" и "Роснефти"

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