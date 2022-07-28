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Война в Украине: трое погибших в Бахмуте и новые обещания оружия от Литвы
Мы освещаем события войны России с Украиной день за днем, час за часом, публикуя информацию наших корреспондентов, анализ экспертов и комментарии политиков и специалистов.
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Премьер Нидерландов: мы не прекратим помогать Украине
Власти Нидерландов не будут прекращать военную помощь Украине этим летом, заявил премьер-министр страны Марк Рютте.
"После недавнего визита [в Киев] я поговорил с Владимиром Зеленским о зерновом соглашении и ракетных обстрелах портов Одессы и Николаева.
Нидерланды продолжают поддерживать Украину, особенно в этот решающий момент. Этим летом поставки нидерландской военной помощи не прекратятся", - написал он в "твиттере".
Главное к вечеру четверга
Продолжаем онлайн о войне в Украине
Мы продолжаем онлайн-трансляцию о военных действиях России в Украине в режиме реального времени.
Предыдущую хронику событий вы можете посмотреть здесь.
В закладке "Истории по теме" - главные лонгриды и хроника войны с самых первых дней вторжения.
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