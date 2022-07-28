Бахмут
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Война в Украине: трое погибших в Бахмуте и новые обещания оружия от Литвы

Мы освещаем события войны России с Украиной день за днем, час за часом, публикуя информацию наших корреспондентов, анализ экспертов и комментарии политиков и специалистов.

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Хроника

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  1. Премьер Нидерландов: мы не прекратим помогать Украине

    Власти Нидерландов не будут прекращать военную помощь Украине этим летом, заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

    "После недавнего визита [в Киев] я поговорил с Владимиром Зеленским о зерновом соглашении и ракетных обстрелах портов Одессы и Николаева.

    Нидерланды продолжают поддерживать Украину, особенно в этот решающий момент. Этим летом поставки нидерландской военной помощи не прекратятся", - написал он в "твиттере".

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  2. Главное к вечеру четверга

    Футбольный стадион в Бахмуте 28 июля
    Copyright: Getty Images
    Image caption: Футбольный стадион в Бахмуте 28 июля
    • Власти города Кропивницкого Кировоградской области сообщают о пятерых погибших в результате российского обстрела. Жертвами обстрела Бахмута стали трое мирных жителей.
    • ВСУ получат от Вильнюса 10 бронемашин, боеприпасы и оборудование для борьбы с БПЛА, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в Киеве, после встречи с Владимиром Зеленским.
    • Роскомнадзор потребовал признать недействительным свидетельство о регистрации "Новой газеты". Соответствующий иск поступил в Басманный районный суд Москвы.
    • Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о начале расследования в отношении болельщиков "Фенербахче", которые во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским "Динамо" скандировали имя президента России Владимира Путина.

  3. Продолжаем онлайн о войне в Украине

    Мы продолжаем онлайн-трансляцию о военных действиях России в Украине в режиме реального времени.

    Предыдущую хронику событий вы можете посмотреть здесь.

    В закладке "Истории по теме" - главные лонгриды и хроника войны с самых первых дней вторжения.

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