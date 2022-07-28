Война в Украине: трое погибших в Бахмуте и новые обещания оружия от Литвы

Власти Нидерландов не будут прекращать военную помощь Украине этим летом, заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

"После недавнего визита [в Киев] я поговорил с Владимиром Зеленским о зерновом соглашении и ракетных обстрелах портов Одессы и Николаева.

Нидерланды продолжают поддерживать Украину, особенно в этот решающий момент. Этим летом поставки нидерландской военной помощи не прекратятся", - написал он в "твиттере".